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Cayeron presas tres personas por tirotear el frente de una vivienda familiar en la ciudad de Sauce Viejo

Fue el corolario de una investigación de los pesquisas de la PDI Región I. Testimonios e imágenes condujeron a los investigadores tras los pasos de los presuntos autores de la balacera. Hubo dos allanamientos y, en uno de ellos, aprehendieron a un matrimonio con un arma y, en el restante, a otro hombre con más de 300 gramos de marihuana.

Juan Trento

Por Juan Trento

21 de marzo 2026 · 10:54hs
Cayeron presas tres personas por tirotear el frente de una vivienda familiar en la ciudad de Sauce Viejo

Cayeron presas tres personas por tirotear el frente de una vivienda familiar en la ciudad de Sauce Viejo

En las últimas horas, y como corolario de una investigación por el delito de abuso de armas denunciado en la ciudad de Sauce Viejo a comienzos del mes de marzo, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I realizaron dos allanamientos en los que fueron aprehendidas tres personas que eran investigadas. A un matrimonio le secuestraron un rifle y, al restante, más de 300 gramos de marihuana.

El 4 de marzo, una persona denunció que fue víctima de un caso de abuso de arma. Le tirotearon su vivienda, pero venció el miedo y radicó la denuncia en la Comisaría 19° de Sauce Viejo. A partir de entonces, y por disposición de la fiscalía de Flagrancia, la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) ordenó la investigación del hecho.

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En ese marco, los pesquisas de Delitos Calificados, con la colaboración de efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), ejecutaron los allanamientos en Sauce Viejo. Uno de ellos se realizó en el barrio Tembe I Porá, donde aprehendieron a una mujer y a un hombre y les incautaron una motocicleta y un arma de aire comprimido.

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El otro procedimiento tuvo lugar en un inmueble ubicado en calle 4 de Enero al 1100, donde aprehendieron a un hombre y, durante la requisa, le secuestraron más de 300 gramos de material vegetal. Por este motivo, dieron intervención a los pesquisas antinarcóticos de la PDI, quienes realizaron el narcotest ante testigos y confirmaron que se trataba de cannabis sativa (marihuana).

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Ley aplicable

Informaron la novedad sobre los allanamientos, las tres aprehensiones y el secuestro de elementos probatorios a la Jefatura de la PDI Región I, que a su vez dio intervención a la fiscal del MPA, Rosana Peresín.

La funcionaria judicial ordenó que la mujer y el hombre aprehendidos permanezcan detenidos, sean identificados y se les forme causa como presuntos autores del delito de abuso de armas.

En relación al tercer detenido, dispuso que también continúe privado de su libertad, sea identificado y se le forme causa como infractor de la ley de Microtráfico N° 14.239.

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