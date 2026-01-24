Uno Santa Fe | Santa Fe | industria

Crisis en la industria textil santafesina: la caída se extiende desde hace 18 meses y preocupa la baja sostenida del consumo

El vicepresidente de la Cámara de Productores Textiles, Lucas Ormaza, remarcó que "los costos de producción crecieron más que la inflación".

24 de enero 2026 · 16:38hs
La industria textil lleva 18 meses en caída

Foto: La Capital / Archivo.

La industria textil lleva 18 meses en caída, advierten los referentes del sector

El sector de la industria textil registró una caída de más del 9 por ciento en las ventas al cierre de 2025. Así lo reveló una encuesta de la cámara que agrupa a los fabricantes de indumentaria del país. Pero, ¿cómo se encuentra ese rubro en la provincia? Lucas Ormaza, vicepresidente de la Cámara de Productores Textiles de Santa Fe, describió que los costos de producción “crecieron más que la inflación” y que la gente “suprime el consumo de bienes; hubo cierres de empresas y otras trabajan al 30 por ciento de su capacidad”.

En declaraciones a LT8, Ormaza sostuvo que en el arranque de 2026 “todo en la industria textil está muy complicado. Nuestros costos de producción han aumentado por encima de la inflación, tenemos una caída constante del consumo, la gente no llega a fin de mes y suprime el consumo de bienes. Eso impacta en general en todas las industrias, en algunas más y en otras menos. La baja es constante desde hace 18 meses”.

Ormaza agregó que a esa situación “se suman otras variables, como las plataformas que venden productos importados y que imponen una competencia despareja. Esas plataformas no pagan impuestos a nivel nacional, provincial ni municipal. Eso genera una gran diferencia en el precio al consumidor, que resulta un 40 por ciento más barato en relación con el que se fabrica en Argentina”.

Cómo se enfrenta la competencia con la industria china

La industria de China tiene una escala muy grande en comparación con Argentina. Pero la carga impositiva que hay en nuestro país impacta mucho en las industrias y el comercio. Se podría competir con China siempre y cuando, la industria sea eficiente y maneje bien sus recursos, produzca con calidad y genere una cartera de clientes. Pero hoy, en principio los costos operativos son muy altos”, remarcó el empresario.

Embed - INDUMENTARIA: VENTAS EN RETROCESO Y COSTOS EN ALZA - LUCAS ORMAZA

En ese sentido, destacó que la electricidad “subió por encima de la inflación, los alquileres y los costos de logística son muy caros”, y en ese marco reveló que “no solo hubo cierre de fábricas, sino que hubo plantas que están al 30 por ciento de su capacidad operativa. Eso implica una pérdida de puestos de trabajo. Fábricas de 120 operarios están trabajando con 30 o 40”.

“La crisis tuvo un fuerte impacto en el rubro textil y el derrame que eso genera en el resto de la industria, porque para fabricar ropa se necesitan insumos y toda la cadena de valor está afectada. La situación es esta: baja de ventas, aumento de costos y rentabilidad muy baja. En general, las industrias están a pérdida y habrá que ver cuántas pueden aguantar en el tiempo para saber si esto se normaliza o no”, subrayó Ormaza.

El vicepresidente de la Cámara de Productores Textiles de Santa Fe explicó que la industria funciona “como todas en Argentina. Uno tiene un margen con el que se maneja el rubro, que absorbe los costos y toda la carga impositiva. La rentabilidad anual de una textil se ubica entre un 5 y un 12 por ciento. Cuando la empresa no llega al punto de equilibrio, la rentabilidad se vuelve negativa. Hace 18 meses que las empresas tienen rentabilidad negativa”.

industria Santa Fe textiles crisis
Noticias relacionadas
Cursos gratis y 100% online para hacer en verano: la provincia lanzó más de 150 capacitaciones laborales

Cursos gratis y 100% online para hacer en verano: la provincia lanzó más de 150 capacitaciones laborales

Operaciones en los puertos de Santa Fe

El Puerto de Santa Fe aumentó un 75% su movimiento de cargas en 2025 y operó 226.388 toneladas

impuestos provinciales: mas de 100.000 contribuyentes ya reciben la boleta digital y casi 97.000 usan debito automatico

Impuestos provinciales: más de 100.000 contribuyentes ya reciben la boleta digital y casi 97.000 usan débito automático

santa fe es un horno: sigue el alerta amarillo por temperaturas extremas y seguiran las maximas por encima de los 40°c

Santa Fe es un horno: sigue el alerta amarillo por temperaturas extremas y seguirán las máximas por encima de los 40°C

Lo último

Caso Loan: el fiscal anticipó un juicio récord y afirmó que el niño fue sustraído

Caso Loan: el fiscal anticipó un juicio récord y afirmó que el niño fue sustraído

Matías Budiño: Tenemos que ser protagonistas del torneo

Matías Budiño: "Tenemos que ser protagonistas del torneo"

Rosario Central debuta ante Belgrano en Arroyito por el Apertura

Rosario Central debuta ante Belgrano en Arroyito por el Apertura

Último Momento
Caso Loan: el fiscal anticipó un juicio récord y afirmó que el niño fue sustraído

Caso Loan: el fiscal anticipó un juicio récord y afirmó que el niño fue sustraído

Matías Budiño: Tenemos que ser protagonistas del torneo

Matías Budiño: "Tenemos que ser protagonistas del torneo"

Rosario Central debuta ante Belgrano en Arroyito por el Apertura

Rosario Central debuta ante Belgrano en Arroyito por el Apertura

Gimnasia recibe a Racing en el arranque del Apertura 2026

Gimnasia recibe a Racing en el arranque del Apertura 2026

Cursos gratis y 100% online para hacer en verano: la provincia lanzó más de 150 capacitaciones laborales

Cursos gratis y 100% online para hacer en verano: la provincia lanzó más de 150 capacitaciones laborales

Ovación
Semana clave para Mateo Del Blanco ¿Su futuro es en Unión?

Semana clave para Mateo Del Blanco ¿Su futuro es en Unión?

Capibaras XV dejó inaugurada su sede en el Hipódromo de Rosario

Capibaras XV dejó inaugurada su sede en el Hipódromo de Rosario

Los clubes de la Liga Santafesina con apuestas y ratificaciones

Los clubes de la Liga Santafesina con apuestas y ratificaciones

La Maratón Santa Fe-Coronda ingresó en la cuenta regresiva

La Maratón Santa Fe-Coronda ingresó en la cuenta regresiva

Continúan las reuniones preparatorias para la Santa Fe-Coronda

Continúan las reuniones preparatorias para la Santa Fe-Coronda

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"