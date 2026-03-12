Uno Santa Fe | Santa Fe | Menús

Menús inclusivos: bares de Santa Fe deberán sumar códigos QR accesibles para personas ciegas o de baja visión

El proyecto de ordenanza busca garantizar la accesibilidad para personas con discapacidad visual, permitiendo que puedan consultar el listado de productos y precios de manera autónoma mediante herramientas digitales.

12 de marzo 2026 · 19:09hs
Santa Fe impulsa menús accesibles con QR para personas ciegas o de baja visión en bares y restaurantes

El Concejo Municipal de Santa Fe aprobó un proyecto de ordenanza autoría de la concejala Silvina Cian que promueve la incorporación progresiva de códigos QR accesibles en las cartas o menús de bares, restaurantes, cafés y confiterías de la ciudad.

La iniciativa busca garantizar la accesibilidad para personas con discapacidad visual, permitiendo que puedan consultar el listado de productos y precios de manera autónoma mediante herramientas digitales.

La normativa establece que los códigos QR deberán vincularse a archivos PDF o sitios web compatibles con lectores de pantalla, cumpliendo con el estándar PDF/UA de accesibilidad universal. De esta manera, las personas con discapacidad visual podrán acceder a una versión audible del menú a través de aplicaciones de lectura.

Cartas en braille

Esta modalidad se suma al menú en formato papel como también a la obligatoriedad vigente de contar en establecimientos gastronómicos con cartas en braille, establecida por la Ordenanza Nº 11.412.

“Las nuevas tecnologías permiten hoy una alternativa más dinámica y efectiva para garantizar el acceso a la información, fortaleciendo la autonomía de las personas con discapacidad visual”, señaló la concejala.

Esta ordenanza se gestó de forma colectiva con asociaciones e instituciones de personas ciegas y de baja visión y cuenta con el aval de la Asociación Hotelera Gastronómica de Santa Fe. “La accesibilidad también se construye en los pequeños gestos cotidianos. Poder leer un menú de forma autónoma en un bar o restaurante es parte del derecho a disfrutar la ciudad en igualdad de condiciones”, concluyó Cian.

Medrán: "Es entendible la ansiedad, pero esto es largo y comenzamos con autoridad"

José Alonso habló de todo en Colón: deudas, Neris, Picco y el futuro

Hospital Iturraspe: el municipio regularizó todo el entorno con los carribares y prohibió nuevos asentamientos

Medrán: "Es entendible la ansiedad, pero esto es largo y comenzamos con autoridad"

José Alonso habló de todo en Colón: deudas, Neris, Picco y el futuro

Hospital Iturraspe: el municipio regularizó todo el entorno con los carribares y prohibió nuevos asentamientos

Comerciantes de Aristóbulo del Valle advierten caída del consumo y locales vacíos: "Se ven más carteles de alquiler"

Colón presentó oficialmente sus camisetas titular y suplente para 2026

Colón presentó oficialmente sus camisetas titular y suplente para 2026

Roberto Passucci por UNO 106.3: "Unión se va a encontrar con un Boca más consolidado"

Colón mostró la nueva camiseta para la temporada 2026 en redes

Unión tiene al jugador que más remata al arco en la Liga Profesional

¿Será determinante para Ezequiel Medrán el duelo ante Acassuso?

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe