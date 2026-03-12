Menús inclusivos: bares de Santa Fe deberán sumar códigos QR accesibles para personas ciegas o de baja visión

El proyecto de ordenanza busca garantizar la accesibilidad para personas con discapacidad visual, permitiendo que puedan consultar el listado de productos y precios de manera autónoma mediante herramientas digitales.

Santa Fe impulsa menús accesibles con QR para personas ciegas o de baja visión en bares y restaurantes

El Concejo Municipal de Santa Fe aprobó un proyecto de ordenanza autoría de la concejala Silvina Cian que promueve la incorporación progresiva de códigos QR accesibles en las cartas o menús de bares , restaurantes, cafés y confiterías de la ciudad.

La iniciativa busca garantizar la accesibilidad para personas con discapacidad visual, permitiendo que puedan consultar el listado de productos y precios de manera autónoma mediante herramientas digitales.

La normativa establece que los códigos QR deberán vincularse a archivos PDF o sitios web compatibles con lectores de pantalla, cumpliendo con el estándar PDF/UA de accesibilidad universal. De esta manera, las personas con discapacidad visual podrán acceder a una versión audible del menú a través de aplicaciones de lectura.

Cartas en braille

Esta modalidad se suma al menú en formato papel como también a la obligatoriedad vigente de contar en establecimientos gastronómicos con cartas en braille, establecida por la Ordenanza Nº 11.412.

“Las nuevas tecnologías permiten hoy una alternativa más dinámica y efectiva para garantizar el acceso a la información, fortaleciendo la autonomía de las personas con discapacidad visual”, señaló la concejala.

Esta ordenanza se gestó de forma colectiva con asociaciones e instituciones de personas ciegas y de baja visión y cuenta con el aval de la Asociación Hotelera Gastronómica de Santa Fe. “La accesibilidad también se construye en los pequeños gestos cotidianos. Poder leer un menú de forma autónoma en un bar o restaurante es parte del derecho a disfrutar la ciudad en igualdad de condiciones”, concluyó Cian.