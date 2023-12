Cromañón, a 19 años de la tragedia: qué cambió en la producción de espectáculos

Además, las medidas básicas de seguridad no estaban garantizadas por el locatario, por ejemplo las salidas de emergencias se encontraban bloqueadas, los matafuegos no estaban en regla y el material de la media sombra del techo era inflamable, lo que propagó el incendio.

cromañon 1.jpg Cómo quedó el boliche República de Cromañón después del incendio que se cobró casi 200 vidas

También falló el cacheo del personal de seguridad: nadie del público debería poder entrar con pirotecnia a un recital, menos en un lugar cerrado. Cabe destacar que la gran mayoría de las muertes se produjo por asfixia, luego de aspirar los gases tóxicos del incendio.

Aunque hoy parezca lejano, el incendio de Cromañón tuvo lugar en un contexto en el que llevar pirotecnia a un concierto de rock era “normal”. Esta actividad era incluso incentivada por alguna de las bandas y una tradición entre el público. Actualmente, y por fortuna, una bengala prendida en un lugar cerrado parece algo impensable.

Cromañón marcó un antes y un después en la producción de espectáculos en la Argentina. Artistas y fanáticos tomaron conciencia, luego de las casi doscientas muertes que se cobró el incendio, de lo peligrosas que podrían resultar algunas prácticas que parecían “normales”. Además, el gobierno nacional endureció sus normativas, y tanto las productoras como las bandas musicales comenzaron a manejarse con mucho más profesionalismo.

El 30 de diciembre de 2004 se presentaba en el boliche porteño República Cromañón el grupo Callejeros, que ya había tocado en el lugar meses antes en la inauguración del local.

¿Qué cambió después de Cromañón?

Gustavo Granato, dueño de la productora All Press, empresa a cargo de los algunos de los espectáculos más grandes en Rosario, como Fito Páez en el Hipódromo, o Divididos y Ciro y los Persas en el Anfiteatro, analizó las modificaciones, tanto institucionales como culturales, que se dieron a partir de la tragedia de Cromañón.

El productor tiene una extensa carrera en el rubro espectáculos, que abarca el pre y el pos Cromañón.

Si bien existen muchas diferencias, Granato señaló en primer lugar un cambio clave en la cultura de los recitales: la pirotecnia perdió su rol protagónico en los shows de rock.

El dueño de All Press afirmó que a principios del año 2000, en Rosario también se prendían bengalas en los grandes espectáculos de rock. Por fortuna, después de Cromañón, la cultura de la pirotecnia fue desterrada, y eliminada casi por completo. A partir del 30 de diciembre del 2004, algunos artistas además comenzaron a expresarse abiertamente en contra de la pirotecnia en sus shows.

Granato recordó una oportunidad en la que Divididos estaba tocando en el Anfiteatro de Rosario en 2005, hace más de 18 años, y un fan prendió una bengala. Frente a esta situación, Ricardo Mollo, líder de la banda, decidió pausar el concierto para pedir que se apague. Este tipo de gestos por parte de los artistas comenzaron a invalidar la cultura de la pirotecnia.

Por otro lado, con un enfoque local, el dueño de All Press aseguró que, para la época de la tragedia, en Rosario las reglamentaciones eran mucho más estrictas que en Buenos Aires. Desde el año 2000, en la ciudad rige una ordenanza que es particularmente estricta con los espectáculos y shows masivos. En ese marco, Granato señaló que cuando sucedió la tragedia de Cromañón, en Rosario y Santa Fe las productoras y bandas ya estaban “aggiornados” en comparación con CABA.

Para el 2004, año del incendio en Cromañón, las normas locales ya hacían cumplir con rigurosidad una serie de requisitos de seguridad. “Había muchísimos controles, por ejemplo, en los shows tenía que haber una persona por metro cuadrado”, precisó. Por eso, cuando tras la tragedia en Buenos Aires hubo cierres masivos de locaciones que no cumplían con las habilitaciones básicas, en Rosario y Santa Fe "el impacto no fue tan grande”, la mayoría de los espacios culturales de la ciudad ya cumplían con estas reglamentaciones.

cromañon1.jpg El incendio en Cromañón dejó una huella muy marcada en la sociedad argentina.

El dueño de All Press sostuvo, además, que el impacto fue muy fuerte en cuanto a la cantidad de muertos que dejó el incendio, lo que generó una “merma muy grande” en la audiencia que solía asistir a este tipo de eventos. “El público visualizaba que todos los lugares eran Cromañón”, dijo Granato, y agregó: “Llevó un tiempo hasta que la gente entendió que no todos los lugares eran iguales”.

Otro punto a tener en cuenta -según el productor rosarino- es que, después de Cromañón los grupos musicales y las productoras se “profesionalizaron muchísimo”. Además, empezó a haber cada vez más controles, no sólo desde el Estado, sino también desde los privados y los artistas para que esto no volviera a suceder.

08-15-cromanon-DyN.jpg Un homenaje a las víctimas de Cromañón

Gustavo Granato expresó que la tragedia se produjo a partir de una conjunción de factores: “El grupo (Callejeros) fogoneaba y dejaba pasar bengalas. Las salidas de emergencias estaban bloqueadas con candados. La media sombra del techo era de material inflamable”, expresó Granato, y agregó: “Doscientas personas pagaron esta combinación explosiva, injustamente, con sus propias vidas”.

Por último, el dueño de All Press señaló que, si bien hubo una negligencia de las tres partes (el Estado, Oscar Chabán y Callejeros), el público también tendría que haberse cuidado, y no quedarse en un recital donde las condiciones de seguridad básicas no estaban garantizadas.

No obstante, Granato afirmó que, hoy en día, a 21 años de la tragedia, el panorama es muy diferente: “Por suerte, el público se aprendió a cuidar, porque no basta con que te cuide el Estado, el productor y el artista, nos tenemos que cuidar entre todos”.