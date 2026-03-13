Medrán cambia en Colón y sorprendería con Lértora para jugar contra Acassuso

En la última práctica antes de recibir a Acassuso, el DT de Colón ensayó dos modificaciones, una de ellas inesperada. Allende quedó afuera por lesión

Colón ajustó este viernes los últimos detalles en el predio 4 de Junio y dejó pistas claras de cara al partido de este sábado frente a Acassuso , que se jugará, desde las 20, en el estadio Brigadier López, con arbitraje de Gonzalo Pereira, por la fecha 5 de la zona A de la Primera Nacional.

En el ensayo final realizado este viernes en el predio, el entrenador Ezequiel Medrán probó una formación con dos modificaciones, una de ellas sorpresiva. Por la baja obligada es la de Julián Marcioni entraría Conrado Ibarra, por lo que Ignacio Lago pasará a la derecha y así sostener el 4-4-2.

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Sin embargo, la novedad más llamativa estaría en la mitad de la cancha, porque Federico Lértora se metería en reemplazo de Matías Muñoz. Una decisión que no estaba en los planes iniciales, pero que podía darse tarde o temprano.

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A este panorama se suma otra baja sensible. Leandro Allende quedó al margen por un desgarro (ya hay tres en el plantel), por lo que Facundo Castet ocupará el lateral izquierdo. Con estos movimientos, el Sabalero perfila una formación con retoques pero con la misma intención: hacerse fuerte en casa y volver a sumar de a tres.

Federico Lértora Prensa Colón

Los posibles 11 de Colón

Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Ignacio Lago, Ignacio Antonio, Federico Lértora y Conrado Ibarra; Lucas Cano y Alan Bonansea.