Uno Santa Fe | Colón | Colón

Medrán cambia en Colón y sorprendería con Lértora para jugar contra Acassuso

En la última práctica antes de recibir a Acassuso, el DT de Colón ensayó dos modificaciones, una de ellas inesperada. Allende quedó afuera por lesión

Ovación

Por Ovación

13 de marzo 2026 · 14:25hs
Medrán cambia en Colón y sorprendería con Lértora para jugar contra Acassuso

Prensa Colón

Colón ajustó este viernes los últimos detalles en el predio 4 de Junio y dejó pistas claras de cara al partido de este sábado frente a Acassuso, que se jugará, desde las 20, en el estadio Brigadier López, con arbitraje de Gonzalo Pereira, por la fecha 5 de la zona A de la Primera Nacional.

• LEER MÁS: Federico Lértora y el nuevo Colón: liderazgo, autocrítica y un objetivo claro

En el ensayo final realizado este viernes en el predio, el entrenador Ezequiel Medrán probó una formación con dos modificaciones, una de ellas sorpresiva. Por la baja obligada es la de Julián Marcioni entraría Conrado Ibarra, por lo que Ignacio Lago pasará a la derecha y así sostener el 4-4-2.

• LEER MÁS: El autor de la camiseta ganadora del concurso de KDY: "La camiseta de Colón salió diferente a lo pactado"

Sin embargo, la novedad más llamativa estaría en la mitad de la cancha, porque Federico Lértora se metería en reemplazo de Matías Muñoz. Una decisión que no estaba en los planes iniciales, pero que podía darse tarde o temprano.

• LEER MÁS: KDY responde tras polémica por la camiseta de Colón: aclara cambios, continuidad y amenazas recibidas

A este panorama se suma otra baja sensible. Leandro Allende quedó al margen por un desgarro (ya hay tres en el plantel), por lo que Facundo Castet ocupará el lateral izquierdo. Con estos movimientos, el Sabalero perfila una formación con retoques pero con la misma intención: hacerse fuerte en casa y volver a sumar de a tres.

Federico Lértora

Los posibles 11 de Colón

Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Ignacio Lago, Ignacio Antonio, Federico Lértora y Conrado Ibarra; Lucas Cano y Alan Bonansea.

Colón Acassuso Ezequiel Medrán
Noticias relacionadas
pier barrios: este colon tiene ambicion y hambre de gloria

Pier Barrios: "Este Colón tiene ambición y hambre de gloria"

kdy responde tras polemica por la camiseta de colon: aclara cambios, continuidad y amenazas recibidas

KDY responde tras polémica por la camiseta de Colón: aclara cambios, continuidad y amenazas recibidas

el autor de la camiseta ganadora del concurso de kdy: la camiseta de colon salio diferente a lo pactado

El autor de la camiseta ganadora del concurso de KDY: "La camiseta de Colón salió diferente a lo pactado"

jose alonso, presidente de colon: vamos a mostrar con juristas y contadores como tomamos el club

José Alonso, presidente de Colón: "Vamos a mostrar con juristas y contadores cómo tomamos el club"

Lo último

Con el regreso de Velasco, los convocados de Boca para enfrentar a Unión

Con el regreso de Velasco, los convocados de Boca para enfrentar a Unión

Unión repetirá la formación titular para recibir el domingo a Boca

Unión repetirá la formación titular para recibir el domingo a Boca

Colón puso en marcha la venta de entradas para recibir al líder Acassuso

Colón puso en marcha la venta de entradas para recibir al líder Acassuso

Último Momento
Con el regreso de Velasco, los convocados de Boca para enfrentar a Unión

Con el regreso de Velasco, los convocados de Boca para enfrentar a Unión

Unión repetirá la formación titular para recibir el domingo a Boca

Unión repetirá la formación titular para recibir el domingo a Boca

Colón puso en marcha la venta de entradas para recibir al líder Acassuso

Colón puso en marcha la venta de entradas para recibir al líder Acassuso

Fórmula 1 retiraría los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita

Fórmula 1 retiraría los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita

Armand Duplantis volvió a superar el récord mundial absoluto de salto con garrocha

Armand Duplantis volvió a superar el récord mundial absoluto de salto con garrocha

Ovación
Anselmi se rindió ante los hinchas de Colón: Son algo impresionante

Anselmi se rindió ante los hinchas de Colón: "Son algo impresionante"

Federico Lértora y el nuevo Colón: liderazgo, autocrítica y un objetivo claro

Federico Lértora y el nuevo Colón: liderazgo, autocrítica y un objetivo claro

Con el regreso de Velasco, los convocados de Boca para enfrentar a Unión

Con el regreso de Velasco, los convocados de Boca para enfrentar a Unión

KDY responde tras polémica por la camiseta de Colón: aclara cambios, continuidad y amenazas recibidas

KDY responde tras polémica por la camiseta de Colón: aclara cambios, continuidad y amenazas recibidas

El autor de la camiseta ganadora del concurso de KDY: La camiseta de Colón salió diferente a lo pactado

El autor de la camiseta ganadora del concurso de KDY: "La camiseta de Colón salió diferente a lo pactado"

Policiales
En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe