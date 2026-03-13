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¿Dónde jugará Unión ante Agropecuario por Copa Argentina?

El 31 de marzo, Unión enfrentará a Agropecuario por los 32avos de Copa Argentina. Son dos los estadios que se perfilan para ser la sede de este partido

Ovación

Por Ovación

13 de marzo 2026 · 13:15hs
Unión podría jugar en Rosario o en Junín por los 32avos de la Copa Argentina.

Prensa Copa Argentina

Unión podría jugar en Rosario o en Junín por los 32avos de la Copa Argentina.

El debut de Unión por Copa Argentina está definido para el martes 31 de marzo. Y el rival por los 32avos de final es Agropecuario, restando confirmar el horario y la sede.

Las sedes para el partido de Unión en Copa Argentina

A poco más de dos semanas de dicho encuentro, en Unión manejan dos estadios como alternativa, teniendo en cuenta la cercanía de ambos equipos con las sedes que se manejan.

Una de las posibilidades, es que el cotejo se lleve a cabo en Rosario en el Coloso Marcelo Bielsa. Pero también está la alternativa del estadio Eva Perón en Junín.

Ambas opciones son válidas y serán evaluadas por la organización de la Copa Argentina. Así las cosas, la próxima semana será clave para definir el estadio y la hora en la que se jugará el partido.

Unión Agropecuario Copa Argentina
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