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La Justicia autorizó a Claudio Tapia para que pueda salir del país

El Presidente de la AFA Claudio Tapia está autorizado para viajar a Paraguay para el sorteo de las copas internacionales

13 de marzo 2026 · 12:58hs
Chiqui Tapia fue autorizado a poder salir del país.

@tapiachiqui

Chiqui Tapia fue autorizado a poder salir del país.

La Justicia autorizó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, para salir del país. Tapia, que este jueves se sometió a indagatoria en la causa donde se lo acusa de presunta retención de impuestos y aportes previsionales por 19.300 millones de pesos, podrá viajar al sorteo de las Copas Libertadores y Sudamericana que se realizará en Paraguay, según lo dictaminado por la Justicia en lo Penal Económico.

Tapia fue autorizado a salir del país

Luego de su indagatoria, Tapia había asegurado que la AFA “ha actuado en todo momento dentro del marco de la legalidad, ejerciendo derechos reconocidos por el Estado”.

“Se han presentado todas las declaraciones y pagos tributarios correspondientes, cumpliendo correctamente con sus obligaciones y sin omitir aportes del personal en relación de dependencia”, expresó.

Luego se expresó en sus redes sociales, donde planteó: “Frente a la difusión de información distorsionada y la denuncia presentada, la AFA se pone a disposición de la Justicia para colaborar y aclarar cualquier situación vinculada a la institución”.

“Todos los pagos fueron realizados con intereses resarcitorios, sin sanciones punitivas, y el único representante legal de la AFA en esta causa es el Dr. Luis F. Charró”. “Sigo plenamente enfocado en trabajar por y para los clubes argentinos, fortalecer el fútbol en todas sus categorías y garantizar que el fútbol nacional esté preparado de cara a los próximos desafíos, la Finalissima y el Mundial”, cerró.

El sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana será el jueves 19 de marzo en la sede de la Conmebol que se encuentra en la ciudad de Luque, muy cerca de la capital, que es Asunción.

Los equipos argentinos que jugarán la Copa Libertadores serán Boca, Estudiantes de La Plata, Rosario Central, Platense, Independiente Rivadavia de Mendoza y Lanús, mientras que aquellos que dirán presente en la Sudame

Tapia Pais AFA
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