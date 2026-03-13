Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión modifica el sistema de ingreso para personas con discapacidad

Desde el partido ante Boca, Unión implementará un sistema de canje previo de entradas para personas con discapacidad.

Ovación

Por Ovación

13 de marzo 2026 · 08:54hs
Unión informó cambios en el mecanismo de acceso para personas con discapacidad en los partidos que dispute como local en el estadio 15 de Abril. A partir del encuentro frente a Boca, los asistentes deberán realizar un canje previo de entradas en la Oficina de Socios, trámite que no estará disponible el mismo día del partido.

Nuevo sistema de canje

La institución rojiblanca comunicó la medida a través de sus canales oficiales y explicó que cada partido tendrá un cupo limitado de localidades, por lo que el procedimiento deberá realizarse durante los días previos al encuentro. El trámite puede efectuarlo el titular o una persona autorizada. Para completarlo se deberá presentar el certificado de discapacidad con diagnóstico, el DNI del beneficiario y el documento de la persona que retire la entrada.

El club también detalló cómo será la distribución de los espacios dentro del estadio para garantizar mejores condiciones de accesibilidad. Las personas con discapacidad motriz serán ubicadas en la Platea Redonda, mientras que quienes presenten otras discapacidades accederán a la Tribuna Cándido Pujato.

Una política orientada a la inclusión

Más allá de la modificación operativa, desde la institución remarcan que la iniciativa apunta a fortalecer las políticas de inclusión y accesibilidad para socios e hinchas que asisten al estadio. En los últimos años, Unión viene trabajando en mejorar las condiciones de ingreso, ubicación y comodidad para personas con discapacidad, buscando que todos los simpatizantes puedan vivir la experiencia del fútbol en igualdad de condiciones. Desde el club recordaron además que el canje no se realizará el día del partido, por lo que los interesados deberán completar el trámite con anticipación para asegurar su lugar.

