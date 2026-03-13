Unión dio la nota al superar en el final Alma en Esperanza por la A1 del Apertura

Con los triunfos de Colón (SJ) ante República y Unión se fue la primera semana en la A1 del Apertura. Quedó pendiente un partido. También hubo acción en la A2

Con los triunfos de Colón (SJ) ante República y Unión frente a Alma se fue la primera semana en la A1 del Apertura de la ASB. Quedó pendiente un partido. Los detalles de todo lo que dejó el capítulo inicial.