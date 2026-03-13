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Unión dio la nota al superar en el final Alma en Esperanza por la A1 del Apertura

Con los triunfos de Colón (SJ) ante República y Unión se fue la primera semana en la A1 del Apertura. Quedó pendiente un partido. También hubo acción en la A2

Ovación

Por Ovación

13 de marzo 2026 · 14:38hs
Unión dio la nota al superar en el final Alma en Esperanza por la A1 del Apertura

Con los triunfos de Colón (SJ) ante República y Unión frente a Alma se fue la primera semana en la A1 del Apertura de la ASB. Quedó pendiente un partido. Los detalles de todo lo que dejó el capítulo inicial.

TORNEO APERTURA A1 - FECHA 1

Martes 10 de marzo

Banco Provincial 60 (Agustín Soria 10) - Almagro 100 (Enzo Durigon 16)

Rivadavia Juniors 75 (Alan Acosta 15) - CUST A 54 (Ulises Rodríguez 14)

Jueves 12 de marzo

Colón (SJ) 88 (Juan Bertero 24) - República del Oeste 73 (Franco Albizzatti 20)

Alma Juniors 65 (Nicolás Bravo 13) - Unión (SF) 67 (José Bione 23)

A reprogramación: Sanjustino vs. Colón (SF)

Libre: Gimnasia

En la A2 ganaron Macabi, Kimberley y El Quillá en el cierre de la fecha 1

Se completó la primera semana de acción en el ascenso con dos triunfos visitantes más la victoria de los kimberleños ante el retornado Argentino (SC).

TORNEO APERTURA A2 - FECHA 1

Martes 10 de marzo

CUST B 76 (Manuel Escandell 18) - Santa Rosa 79 (Leandro Sasia 25)

Miércoles 11 de marzo

Regatas (SF) 81 (Francisco Bertone 15) - UNL 55 (Martín Felcaro 9)

Jueves 12 de marzo

Regatas Coronda 54 (Mariano Luzzi 14) - El Quillá 65 (Victorio Lione 16)

Centenario 51 (Santiago Fedele 20) - Macabi 71 (Alejo Saidler 16)

Kimberley 95 (Francisco Navarrete 23) - Argentino (SC) 74 (Alejandro Ojeda 20)

Libre: Alumni (LP)

Unión Colón Apertura
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