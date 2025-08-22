Uno Santa Fe | Javier Milei

El microcentro de Rosario vallado por la visita de Javier Milei a la Bolsa de Comercio

Habrá cortes hasta las 22 por los protocolos dispuestos por el gobierno nacional. Las manifestaciones contra el presidente, a dos cuadras a la redonda.

22 de agosto 2025 · 19:19hs
Héctor Rio / La Capital

El presidente Javier Milei llega a la Bolsa de Comercio de Rosario en el marco de un escándalo por una presunta red de corrupción en la compra de medicamentos dentro del gobierno nacional.

El cronograma estipula que el mandatario hablará luego de los discursos del presidente de la institución, Miguel Simioni, el intendente Pablo Javkin y el gobernador Maximiliano Pullaro.

El acto comenzó a las 19 pero sin la presencia del presidente, que llega demorado a la celebración del 141º aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario. Tras dar su discurso, retornará inmediatamente a la Ciudad de Buenos Aires.

Desde la tarde, varios grupos de manifestantes se concentran en las adyacencias del histórico edificio de Córdoba y Corrientes para mostrar su descontento por el rumbo del gobierno libertario.

Distintos gremios y organizaciones sociales se movilizan este viernes en Rosario para declarar “persona no grata” al presidente Milei, en el marco de su visita a la Bolsa de Comercio (BCR) para encabezar el acto por el 141º aniversario de la institución.

Los audios de Spagnuolo sacuden al Gobierno: acusaciones cruzadas y tensiones internas

La concentración comenzó temprano en San Juan y Corrientes de la ciudad de Rosario. Desde allí, los manifestantes marcharon hacia la sede de la Bolsa, ubicada en Corrientes y Córdoba. A pesar de que el edificio está vallado, buscan visibilizar el rechazo a las políticas de ajuste del gobierno nacional, que, advierten, afectan a jubilados, personas con discapacidad y trabajadores.

Cortes de calles en el centro por la llegada de Milei

La Municipalidad de Rosario dispuso para este viernes un operativo especial de ordenamiento del tránsito en un sector del centro de la ciudad debido a la celebración del 141° aniversario de la Bolsa de Comercio, que incluye la presencia del presidente Javier Milei.

