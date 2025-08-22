Los audios de Spagnuolo sacuden al Gobierno: acusaciones cruzadas y tensiones internas

Las grabaciones del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad en las que denuncia pedidos de coimas generaron un fuerte impacto en la Casa Rosada. Diferentes sectores del Ejecutivo se señalan mutuamente como responsables de la filtración.

El Gobierno atraviesa un momento de profunda interna tras la filtración de los audios de Diego Spagnuolo , en los que denuncia supuestos pedidos de coimas a proveedores del Estado desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La divulgación de estas grabaciones desató acusaciones cruzadas entre los distintos espacios del Ejecutivo, con sospechas sobre el origen de la filtración.

Desde Balcarce 50 reconocen que la información que brinda Spagnuolo coincide con lo que había expresado en reuniones internas: “Él venía denunciando el esquema puertas adentro hace tiempo, pero dejó de avanzar. Lo grabó alguien cercano”, explican fuentes oficiales.

Encontraron a Diego Spagnuolo, exdirector de Discapacidad: secuestraron su celular, pero no lo arrestaron

En el entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se sospechó inicialmente que la filtración podría haber sido impulsada por el equipo del asesor presidencial Santiago Caputo, enfrentado con el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, uno de los señalados en la denuncia.

Desde el círculo de Caputo desmintieron esas versiones y remarcaron que existe un desorden interno en la SIDE, con distintos grupos que operan sin coordinación ni liderazgo: “Esto puede venir de cualquier lado”, aseguraron.

En paralelo, el ministro de Salud, Mario Lugones, designó a Alberto Vilches como interventor de la ANDIS para llevar adelante una auditoría dentro del organismo. Además, Spagnuolo y el director nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel Garbellini, fueron desplazados tras la denuncia por cobro de coimas.

Fuentes cercanas a la secretaria general indicaron que “Le salió todo bien. Sacó a la gente de los Menem, puso gente de Lugones y se quedó con la investigación y con el organismo”. Posteriormente, las sospechas se centraron en los diputados Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro, que recientemente conformaron el bloque “Coherencia” tras separarse de La Libertad Avanza.

En el Ejecutivo califican a Spagnuolo de “mentiroso” y destacan que no tuvo contacto directo fluido con Milei: “Ella está tranquila porque sabe que no habló de nada inapropiado con él. Ya mintió en otras ocasiones y si se escapó es porque algo tiene que esconder”, agregan.

Mientras tanto, D’Alessandro se defendió públicamente: “El Partido La Libertad Avanza de San Luis rechaza categóricamente la decisión de intervención dispuesta por Eduardo ‘Lule’ Menem. La Libertad Avanza nació para terminar con el sistema feudal y clientelar que tanto daño le hizo a nuestra provincia”.