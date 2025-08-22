Uno Santa Fe | Santa Fe | Audios

Los audios de Spagnuolo sacuden al Gobierno: acusaciones cruzadas y tensiones internas

Las grabaciones del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad en las que denuncia pedidos de coimas generaron un fuerte impacto en la Casa Rosada. Diferentes sectores del Ejecutivo se señalan mutuamente como responsables de la filtración.

22 de agosto 2025 · 18:03hs
Los audios de Spagnuolo sacuden al Gobierno: acusaciones cruzadas y tensiones internas

El Gobierno atraviesa un momento de profunda interna tras la filtración de los audios de Diego Spagnuolo, en los que denuncia supuestos pedidos de coimas a proveedores del Estado desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La divulgación de estas grabaciones desató acusaciones cruzadas entre los distintos espacios del Ejecutivo, con sospechas sobre el origen de la filtración.

Desde Balcarce 50 reconocen que la información que brinda Spagnuolo coincide con lo que había expresado en reuniones internas: “Él venía denunciando el esquema puertas adentro hace tiempo, pero dejó de avanzar. Lo grabó alguien cercano”, explican fuentes oficiales.

Encontraron a Diego Spagnuolo, exdirector de Discapacidad: secuestraron su celular, pero no lo arrestaron

En el entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se sospechó inicialmente que la filtración podría haber sido impulsada por el equipo del asesor presidencial Santiago Caputo, enfrentado con el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, uno de los señalados en la denuncia.

Desde el círculo de Caputo desmintieron esas versiones y remarcaron que existe un desorden interno en la SIDE, con distintos grupos que operan sin coordinación ni liderazgo: “Esto puede venir de cualquier lado”, aseguraron.

En paralelo, el ministro de Salud, Mario Lugones, designó a Alberto Vilches como interventor de la ANDIS para llevar adelante una auditoría dentro del organismo. Además, Spagnuolo y el director nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel Garbellini, fueron desplazados tras la denuncia por cobro de coimas.

Fuentes cercanas a la secretaria general indicaron que “Le salió todo bien. Sacó a la gente de los Menem, puso gente de Lugones y se quedó con la investigación y con el organismo”. Posteriormente, las sospechas se centraron en los diputados Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro, que recientemente conformaron el bloque “Coherencia” tras separarse de La Libertad Avanza.

En el Ejecutivo califican a Spagnuolo de “mentiroso” y destacan que no tuvo contacto directo fluido con Milei: “Ella está tranquila porque sabe que no habló de nada inapropiado con él. Ya mintió en otras ocasiones y si se escapó es porque algo tiene que esconder”, agregan.

Mientras tanto, D’Alessandro se defendió públicamente: “El Partido La Libertad Avanza de San Luis rechaza categóricamente la decisión de intervención dispuesta por Eduardo ‘Lule’ Menem. La Libertad Avanza nació para terminar con el sistema feudal y clientelar que tanto daño le hizo a nuestra provincia”.

Audios Gobierno
Noticias relacionadas
Inseguridad en Santa Fe. Fuerte reclamo de la Red de Vecinales por Seguridad

La inseguridad en Santa Fe, bajo la lupa vecinal: "La ciudad está complicada y el delito se multiplicó en los barrios"

Santa Fe bajo alerta amarillo por viento: ráfagas superiores a 40 km/h y un fin de semana de bajas temperaturas

Santa Fe bajo alerta amarillo por viento: las ráfagas superaron los 40 km/h y llega un fin de semana de bajas temperaturas

Presidencia de la comisión de Poder Judicial de la reforma constitucional.

Reforma constitucional: puntos clave y opiniones sobre los cambios en el Poder Judicial

aeropuerto de sauce viejo: nuevas frecuencias y horarios definidos para los vuelos directos a salta e iguazu

Aeropuerto de Sauce Viejo: nuevas frecuencias y horarios definidos para los vuelos directos a Salta e Iguazú

Lo último

Hay fechas y horarios para los cuartos de final de la Libertadores

Hay fechas y horarios para los cuartos de final de la Libertadores

Independiente jugará sin público por orden judicial tras los incidentes con barras

Independiente jugará sin público por orden judicial tras los incidentes con barras

El microcentro de Rosario vallado por la visita de Javier Milei a la Bolsa de Comercio

El microcentro de Rosario vallado por la visita de Javier Milei a la Bolsa de Comercio

Último Momento
Hay fechas y horarios para los cuartos de final de la Libertadores

Hay fechas y horarios para los cuartos de final de la Libertadores

Independiente jugará sin público por orden judicial tras los incidentes con barras

Independiente jugará sin público por orden judicial tras los incidentes con barras

El microcentro de Rosario vallado por la visita de Javier Milei a la Bolsa de Comercio

El microcentro de Rosario vallado por la visita de Javier Milei a la Bolsa de Comercio

Gómez le ganó a Grenier en la qualy del US Open y casi se van a las piñas

Gómez le ganó a Grenier en la qualy del US Open y casi se van a las piñas

Tras ráfagas de más de 40 km/h, anticipan para Santa Fe un descenso de temperaturas

Tras ráfagas de más de 40 km/h, anticipan para Santa Fe un descenso de temperaturas

Ovación
Delfino y la situación de Colón: Es como querer cambiar el motor de un avión andando

Delfino y la situación de Colón: "Es como querer cambiar el motor de un avión andando"

La reserva de Unión perdió con Huracán en Santa Fe y desaprovechó la chance de ser líder

La reserva de Unión perdió con Huracán en Santa Fe y desaprovechó la chance de ser líder

Colón empató con Newells de local y no levanta en reserva

Colón empató con Newell's de local y no levanta en reserva

Medrán contaría recién con Bernardi en Colón para las últimas fechas

Medrán contaría recién con Bernardi en Colón para las últimas fechas

Colón y la obligación urgente por revertir la imagen ante sus hinchas

Colón y la obligación urgente por revertir la imagen ante sus hinchas

Policiales
Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"