El presidente Javier Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: "Argentina no nació de la resignación"

El presidente encabezó el acto del Día de la Bandera con la presencia de Manuel Adorni y celebró el apoyo de militantes libertarios

El presidente Javier Milei encabezó el acto del Día de la Bandera el sábado 20 de junio 2026 junto al gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin.

El presidente Javier Milei no esquivó el bulto durante el acto del Día de la Bandera y llevó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, imputado por enriquecimiento ilícito. El gabinete nacional cerró filas en Rosario y el líder libertario señaló este sábado: "Argentina no nació de la resignación" .

Antes de subir al escenario junto al gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin, el jefe del Estado argentino le dio un afectoso saludo al exvocero de la Casa Rosada y al resto de los ministros que lo esperaban. Así envió una nueva señal de respaldo frente a las críticas que recibió el funcionario y las denuncias de corrupción. Lo mismo ocurrió casi una hora después, cuando se retiró rapidamente.

El primer mandatario llegó a la zona del parque nacional a la Bandera con unos pocos minutos de demora. A continuación, se dirigió a la Agrupación 20 de Junio de los Granaderos a Caballo y asistió al izamiento de la enseña patria mientras se interpretaba "Aurora". De esta manera, la ceremonia tradicional se puso en marcha sin mayores inconvenientes.

Apoyo libertario y una nueva definición sobre Belgrano

El discurso de Milei duró menos de un cuarto de hora con algunas interrupciones por los cánticos de apoyo de un grupo de militantes libertarios que estaban atrás del vallado. "Milei, querido, el pueblo está contigo", se escuchó en varias oportunidades. De hecho, el presidente hizo una pausa durante la lectura para saludar a los jóvenes y prevenir nuevas interrupciones.

Discurso del Presidente Javier Milei en el acto oficial por el Día de la Bandera 2026 en Rosario. pic.twitter.com/pmMl0WCGLi — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) June 20, 2026

El mensaje para el cierre de la ceremonia se centró en la historia de Manuel Belgrano, pero incluyó definiciones en sintonía con el escenario político actual. El funcionario consideró que el creador de la enseña patria "puede ser considerado el primer intelectual liberal económico argentino", ya que admiraba la obra de Adam Smith.

La Capital/Virginia Benedetto.

El primer mandatario recordó que el abogado y militar estaba interesado en las teorías sobre "la naturaleza monetaria de la inflación y los problemas de los precios relativos en la asignación de recursos" cuando todavía no se había formado el Estado nacional. "Pensar que todavía se siguen discutiendo algunas cosas como estas", acotó con una nota irónica fuera del discurso.

"La bandera sigue representando lo mismo hace más de dos siglos", afirmó Milei. A continuación enumeró: "La libertad política para gobernarnos a nosotros mismos; la libertad económica para producir, comerciar y prosperar; y la libertad para educarnos, crecer y construir nuestro propio fruturo".

Milei pisó fuerte en el inicio del Día de la Bandera

La diputada nacional Romina Diez se encargó de recibir al primer mandatario cerca de las 10 de la mañana en el helipuerto de Prefectura. Mientras tanto, el intendente Javkin ya estaba preparado desde temprano a la vera de la avenida Belgrano para el inicio de la conmemoración y el resto de los invitados fueron acercándose en el transcurso de la hora previa.

El líder de La Libertad Avanza (LLA) llegó en helicóptero junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. A su vez, la vicepresidenta Victoria Villarruel se acercó a la zona del acto tal como había anunciado. Por separado arribó un grupo integrado por Adorni y otros ministros del gobierno nacional.

Antes de la llegada las autoridades, el sector del Monumento ya estaba fuertemente custodiado por fuerzas de seguridad provinciales y federales. En total, la Policía de Santa Fe envió 350 agentes para vigilar el área y se implementaron cortes de tránsito desde la medianoche con tres anillos de control en un radio máximo de seis cuadras.

Foto: La Capital/Virginia Benedetto.

Como detalle llamativo en torno a la organización, en la planta alta del Concejo Municipal de Rosario podía verse una bandera que decía: "Bienvenido, presidente". A la misma hora ya había empezado una protesta contra Milei y el gobierno nacional en la plaza Pringles, aunque los organizadores finalmente descartaron iniciar la marcha hacia el lugar donde se desarrollaba el acto protocolar.