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Por qué Leo Madelón todavía no firmó su contrato con Unión

Leonardo Madelón ya trabaja con el plantel tatengue, pero aún no rubricó su contrato por cuestiones administrativas y la ausencia de su representante

Ovación

Por Ovación

20 de junio 2026 · 13:03hs
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Por qué Leo Madelón todavía no firmó su contrato con Unión

Prensa Unión

Unión atraviesa una situación particular en el inicio de su nueva etapa futbolística: Leonardo Madelón ya conduce la pretemporada y tomó decisiones fuertes sobre el armado del plantel, pero todavía no firmó oficialmente su contrato como entrenador.

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El acuerdo entre las partes está cerrado desde hace semanas e incluye una continuidad por 18 meses, con vínculo hasta el 31 de diciembre de 2027. Sin embargo, la formalización del mismo quedó en suspenso por cuestiones de agenda vinculadas al representante del entrenador.

Un acuerdo que nació en el cierre del torneo entre Unión y Madelón

La renovación de Madelón comenzó a tomar forma hace un par de meses, cuando el representante Christian Bragarnik visitó Santa Fe durante el penúltimo partido como local del Apertura, en el que Unión cayó ante Newell’s.

En aquella oportunidad, se dejó sobre la mesa de la dirigencia encabezada por Luis Spahn una propuesta de continuidad con mejoras salariales para el cuerpo técnico y la extensión del proyecto deportivo.

Tras ese primer acercamiento, hubo conversaciones posteriores que terminaron de encaminar el acuerdo, aunque con algunos puntos de análisis por parte del entrenador.

Las condiciones del “sí” de Madelón

Antes de asumir nuevamente el mando del plantel, Madelón solicitó conocer en detalle el proyecto deportivo del club, especialmente en lo referido al mercado de pases y a la ambición competitiva de Unión para la próxima temporada.

Con esas respuestas sobre la mesa, el entrenador dio el visto bueno y se puso al frente del equipo sin demoras, comenzando la pretemporada y tomando decisiones importantes respecto a la conformación del plantel profesional.

Sin firma, pero con decisiones tomadas

A pesar de no haber rubricado aún su contrato, Madelón ya interviene activamente en la depuración del plantel, definiendo salidas y reordenando la estructura del equipo de cara al Torneo Clausura.

En los hechos, el vínculo deportivo ya está en marcha, aunque la formalización administrativa todavía no se concretó.

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La principal razón de la falta de firma está relacionada con la ausencia de Christian Bragarnik, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos por compromisos vinculados al Mundial.

Una vez que el representante regrese al país, está previsto que se avance con el acto formal de la firma del contrato, lo que sellará oficialmente la continuidad del entrenador al frente del plantel tatengue.

Un proceso definido que espera su cierre

En Unión aseguran que no existen diferencias contractuales ni obstáculos en la negociación: el acuerdo está cerrado en todos sus términos y solo resta la formalidad.

De esta manera, la continuidad de Madelón está garantizada, aunque la oficialización deberá esperar unos días más para quedar completamente sellada ante la institución y la opinión pública.

Unión Madelón Bragarnik
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