La llamativa lista de concentrados en Colón para el partido ante Chaco For Ever

El Sabalero visita a Chaco For Ever este sábado desde las 16, por la fecha pendiente de la Zona A de la Primera Nacional. Hay bajas por lesión, suspensión y espacio para juveniles.

Colón afrontará este sábado una nueva oportunidad para seguir descontando terreno en la pelea por los puestos de vanguardia de la Primera Nacional. Desde las 16 visitará a Chaco For Ever en el estadio Juan Alberto García de Resistencia, en el encuentro pendiente de la cuarta fecha de la Zona A.

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El equipo rojinegro llega fortalecido después del convincente 3-0 frente a Defensores de Belgrano y buscará sumar tres puntos que le permitan acercarse aún más a Deportivo Morón, actual líder del grupo. Con arbitraje de Yamil Possi, el partido marcará además el cierre de la primera rueda para el conjunto santafesino.

En ese contexto, el DT Ezequiel Medrán dio a conocer la lista de concentrados con varias decisiones llamativas, tanto por ausencias como por incorporaciones.

Ausencias que pesan en Colón: Barrios, Castro y Cano, afuera

Entre las bajas más resonantes aparece la del suspendido Pier Barrios, quien no integra la nómina. Tampoco figuran Facundo Castro y Lucas Cano, dos nombres que vienen siendo considerados “relegados” dentro del plantel y que, según el panorama del mercado, tendrían chances concretas de salir en este receso.

Convocados por Ezequiel Medrán para visitar a Chaco For Ever, desde las 16 hs. de este sábado.



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A estas ausencias se suma la de Nicolás Thaller, quien arrastró una molestia durante la semana y quedó al margen, en una situación que incluso podría abrir la puerta a una eventual salida en este mercado de pases.

Cambios obligados en el arco y la defensa de Colón

La lista también refleja variantes por lesiones. Tomás Giménez aparece entre los convocados ante la baja de Tomás Paredes, quien continúa en recuperación.

En defensa, la aparición de Lucas Picech responde a la ausencia de Thaller, en un sector donde Medrán debió rearmar piezas de manera obligada.

Juveniles y sorpresas en la ofensiva

Una de las principales novedades pasa por la inclusión de los juveniles Máximo Ingravidi y Jerónimo Buosi, quienes se suman al viaje y aparecen como alternativas en ataque.

La lista completa de concentrados

Matías Budiño, Tomás Giménez, Lucas Picech, Sebastián Olmedo, Federico Rasmussen, Leandro Allende, Lucas Beltrán, Facundo Castet, Conrado Ibarra, Mauro Peinipil, Ignacio Antonio, Federico Lértora, Matías Muñoz, Darío Sarmiento, Agustín Toledo, Máximo Ingravidi, Ignacio Lago, Julián Marcioni, Alan Bonansea y Jerónimo Buosi.

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Con un equipo que mezcla necesidades por lesiones, decisiones tácticas y proyección de juveniles, Colón se presenta en Resistencia con un plantel corto pero con la obligación de sostener su levantada y seguir prendido en la pelea grande de la Zona A.