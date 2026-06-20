Uno Santa Fe | Ovación | Ramos

Conmoción en el fútbol santafesino por la muerte del arquero Lucas Ramos

La Liga Santafesina expresó su dolor por el fallecimiento de quien defendió los colores de varios clubes de la región, especialmente Sportivo Guadalupe

Ovación

Por Ovación

20 de junio 2026 · 09:53hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Conmoción en el fútbol santafesino por la muerte del arquero Lucas Ramos

El fútbol de Santa Fe atraviesa momentos de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento de Lucas Ramos, arquero con paso por distintos equipos de la Liga Santafesina y muy identificado con Sportivo Guadalupe.

La noticia generó una fuerte repercusión en el ámbito deportivo local, donde Ramos era muy apreciado por compañeros, rivales y dirigentes. Su partida provocó una ola de mensajes de despedida y acompañamiento para sus familiares y seres queridos.

El mensaje de la Liga Santafesina

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la Liga Santafesina de Fútbol lamentó la pérdida del arquero y envió sus condolencias a su entorno más cercano.

"Desde la Liga Santafesina lamentamos la partida de Lucas Ramos y expresamos nuestro más sentido pésame a su familia en este momento difícil", señalaron desde la entidad madre del fútbol local.

El mensaje también hizo referencia al recorrido deportivo que desarrolló dentro de la competencia liguista y al afecto que supo ganarse a lo largo de los años.

Un referente querido en el ambiente liguista

La Liga destacó además las amistades y los vínculos que Lucas Ramos construyó durante su carrera deportiva.

"Les enviamos nuestras fuerzas como también a las amistades que cosechó en el mundo liguista, siendo Lucas arquero de varios equipos, en especial Sportivo Guadalupe", remarcaron.

Ramos Liga Santafesina Guadalupe
Noticias relacionadas
kimberley y union y progreso a definen al otro finalista del promocional

Kimberley y Unión y Progreso A definen al otro finalista del Promocional

que equipo titular colocaria scaloni para buscar la clasificacion ante austria

Qué equipo titular colocaría Scaloni para buscar la clasificación ante Austria

miguel almiron de paraguay fue el primer sancionado por fifa con la ley gianluca prestianni

Miguel Almirón de Paraguay fue el primer sancionado por FIFA con la "Ley Gianluca Prestianni"

gimnasia quiere coronarse y quimsa va por una remontada historica en las finales

Gimnasia quiere coronarse y Quimsa va por una remontada histórica en las Finales

Lo último

Países Bajos trituró a Suecia y dio un golpe de autoridad pensando en la clasificación

Países Bajos trituró a Suecia y dio un golpe de autoridad pensando en la clasificación

Inter Miami rompió el mercado con la llegada de Casemiro

Inter Miami rompió el mercado con la llegada de Casemiro

Colón es superior, pero falla en la definición y empata 0-0 con Chaco For Ever

Colón es superior, pero falla en la definición y empata 0-0 con Chaco For Ever

Último Momento
Países Bajos trituró a Suecia y dio un golpe de autoridad pensando en la clasificación

Países Bajos trituró a Suecia y dio un golpe de autoridad pensando en la clasificación

Inter Miami rompió el mercado con la llegada de Casemiro

Inter Miami rompió el mercado con la llegada de Casemiro

Colón es superior, pero falla en la definición y empata 0-0 con Chaco For Ever

Colón es superior, pero falla en la definición y empata 0-0 con Chaco For Ever

Bonazzola habló de Colón y el mercado: Estamos haciendo una campaña de ascenso

Bonazzola habló de Colón y el mercado: "Estamos haciendo una campaña de ascenso"

La dirigencia de Unión completó abril y trabaja para normalizar los pagos

La dirigencia de Unión completó abril y trabaja para normalizar los pagos

Ovación
Cuenta regresiva por Thiago Cardozo: Belgrano negocia a la baja y Unión espera una definición

Cuenta regresiva por Thiago Cardozo: Belgrano negocia a la baja y Unión espera una definición

Unión sufrió una lógica derrota ante el poderoso Boca en el Femenino

Unión sufrió una lógica derrota ante el poderoso Boca en el Femenino

Países Bajos trituró a Suecia y dio un golpe de autoridad pensando en la clasificación

Países Bajos trituró a Suecia y dio un golpe de autoridad pensando en la clasificación

Qué equipo titular colocaría Scaloni para buscar la clasificación ante Austria

Qué equipo titular colocaría Scaloni para buscar la clasificación ante Austria

Murió el futbolista de Colón de San Justo Lautaro Fagioli

Murió el futbolista de Colón de San Justo Lautaro Fagioli

Policiales
Murió el hombre de 29 años que había sido baleado en barrio Villa Hipódromo

Murió el hombre de 29 años que había sido baleado en barrio Villa Hipódromo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Escenario
Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe