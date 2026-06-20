Conmoción en el fútbol santafesino por la muerte del arquero Lucas Ramos

La Liga Santafesina expresó su dolor por el fallecimiento de quien defendió los colores de varios clubes de la región, especialmente Sportivo Guadalupe

El fútbol de Santa Fe atraviesa momentos de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento de Lucas Ramos, arquero con paso por distintos equipos de la Liga Santafesina y muy identificado con Sportivo Guadalupe.

La noticia generó una fuerte repercusión en el ámbito deportivo local, donde Ramos era muy apreciado por compañeros, rivales y dirigentes. Su partida provocó una ola de mensajes de despedida y acompañamiento para sus familiares y seres queridos.

El mensaje de la Liga Santafesina

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la Liga Santafesina de Fútbol lamentó la pérdida del arquero y envió sus condolencias a su entorno más cercano.

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"Desde la Liga Santafesina lamentamos la partida de Lucas Ramos y expresamos nuestro más sentido pésame a su familia en este momento difícil", señalaron desde la entidad madre del fútbol local.

El mensaje también hizo referencia al recorrido deportivo que desarrolló dentro de la competencia liguista y al afecto que supo ganarse a lo largo de los años.

Un referente querido en el ambiente liguista

La Liga destacó además las amistades y los vínculos que Lucas Ramos construyó durante su carrera deportiva.

"Les enviamos nuestras fuerzas como también a las amistades que cosechó en el mundo liguista, siendo Lucas arquero de varios equipos, en especial Sportivo Guadalupe", remarcaron.