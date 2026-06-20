Unión cerró la primera semana de pretemporada con movimientos clave en el plantel

Unión completó este sábado la primera semana de pretemporada en Casa Unión con la mira puesta en el inicio del Torneo Clausura, bajo la conducción de Leonardo Madelón, quien ya trabaja con el plantel aunque todavía no firmó su contrato.

El arranque de la preparación estuvo marcado por varias ausencias importantes, movimientos de mercado en curso y decisiones deportivas que comienzan a perfilar el armado del nuevo equipo tatengue.

Ausencias confirmadas y salidas en marcha en Unión

Entre las novedades más relevantes se destacan las ausencias de Nicolás Palavecino y Emiliano Álvarez, cuyos vínculos con la institución finalizan el 30 de junio y no serán renovados por la dirigencia.

A su vez, también se produjo la ausencia de Claudio Corvalán, con quien ya se alcanzó un acuerdo para rescindir su contrato, marcando el cierre de un ciclo en el club.

Otro caso es el de Enzo Roldán, quien no estuvo presente en esta primera etapa de trabajos. En su situación, Unión busca una renovación contractual para luego poder cederlo a préstamo, teniendo en cuenta que su vínculo vence el 31 de diciembre. Cabe recordar que el club realizó en su momento una inversión cercana al millón de dólares para adquirir su pase a Boca Juniors.

Ventas millonarias en el horizonte de Unión

En paralelo, la próxima semana podrían quedar definidas dos transferencias importantes para las arcas rojiblancas: Mateo Del Blanco rumbo a Racing de Estrasburgo y Rafael Profini a Metalist de Ucrania.

Se trata de operaciones que, en conjunto, podrían dejarle a Unión ingresos superiores a los cinco millones de dólares, en un mercado que comienza a tomar temperatura en Santa Fe. Mientras tanto, ambos futbolistas se entrenan de manera diferenciada y sin ser exigidos, ante la inminencia de sus respectivas salidas.

Un mercado abierto y varias incógnitas en Unión

Aunque aún no trascendieron con precisión los puestos que pretende reforzar Madelón, el panorama del plantel ya marca algunas prioridades. Ante el interés de Independiente por Maizon Rodríguez, no se descarta la búsqueda de un marcador central adicional.

También aparecen como zonas a reforzar los laterales izquierdos, especialmente por la salida de Corvalán y la posible venta de Del Blanco, sumado a la recuperación de Bruno Pittón tras una operación de meniscos.

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En la mitad de la cancha, la idea es sumar un volante central ante la eventual salida de Profini, mientras que en ofensiva se proyecta la llegada de al menos dos extremos por las partidas de Palavecino y la posible salida de Franco Fragapane, con quien también se evalúa una rescisión de contrato.

Semana de doble turno y amistosos en agenda

El plantel tendrá descanso este domingo y retomará los entrenamientos el lunes en Casa Unión, cuando comenzará una etapa de trabajos en doble turno.

En paralelo, la dirigencia trabaja para cerrar amistosos con equipos de la región, con el objetivo de darle rodaje al equipo en plena reconstrucción de cara al Torneo Clausura.