Uno Santa Fe | Ovación | Gimnasia

Gimnasia quiere coronarse y Quimsa va por una remontada histórica en las Finales

Gimnasia tendrá este jueves una nueva oportunidad para conquistar la Liga Nacional ante su gente. La Fusión, que levantó un 0-3 y ganó los dos últimos partidos, buscará forzar un séptimo encuentro en Santiago del Estero.

20 de junio 2026 · 10:56hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Gimnasia quiere coronarse y Quimsa va por una remontada histórica en las Finales

Las Finales de la Liga Nacional vuelven a Comodoro Rivadavia para disputar un capítulo que puede resultar decisivo. Desde las 21, Gimnasia y Esgrima recibirá a Quimsa en el estadio Socios Fundadores con la posibilidad de alcanzar el título, mientras que el conjunto santiagueño intentará extender la serie hasta un séptimo partido.

El equipo patagónico continúa al frente de la definición por 3 a 2, aunque la ventaja que parecía definitiva hace apenas unos días se redujo considerablemente tras la reacción de la Fusión.

De un 3-0 de Gimnasia, contundente a una serie abierta

Gimnasia fue ampliamente superior en el inicio de las Finales. Ganó los dos primeros encuentros en Santiago del Estero por 82-73 y 80-79, y luego dio otro golpe en Comodoro Rivadavia con un contundente 76-59 para colocarse 3-0 arriba.

Con semejante ventaja, el título parecía encaminado. Sin embargo, Quimsa encontró respuestas en el momento más delicado.

Primero logró descontar con una ajustada victoria por 77-74 en el cuarto juego y luego mostró su mejor versión en el quinto partido, donde dominó de principio a fin para imponerse por 88-60 en Santiago del Estero.

Ese triunfo revitalizó al equipo dirigido por Lucas Victoriano y cambió por completo el clima de una serie que parecía resuelta.

La ilusión del título frente al sueño de una hazaña

Gimnasia sigue teniendo la situación bajo control. Dispone de tres oportunidades para conseguir la segunda Liga Nacional de su historia y ahora contará con el apoyo de su público para intentar cerrar la serie.

Del otro lado aparece Quimsa, que se aferra a una posibilidad que parecía imposible cuando estaba 0-3 abajo. La Fusión buscará convertirse en el primer equipo en la historia de las Finales de la Liga Nacional en llevar una definición a un séptimo juego después de perder los tres encuentros iniciales.

Los antecedentes generales favorecen a los santiagueños, que dominan el historial entre ambos con 35 triunfos contra 18 del conjunto patagónico en 53 enfrentamientos.

Sin embargo, todas las miradas estarán puestas en el presente. Esta noche, Gimnasia buscará festejar en Comodoro Rivadavia. Quimsa, en cambio, intentará seguir escribiendo una remontada que ya se ganó un lugar entre las historias más llamativas de la temporada.

Gimnasia Quimsa Liga Nacional
Noticias relacionadas
gimnasia va por la gloria y quimsa busca seguir con vida en las finales de la liga nacional

Gimnasia va por la gloria y Quimsa busca seguir con vida en las Finales de la Liga Nacional

gimnasia gano y esta match point en las finales de la liga

Gimnasia ganó y está match point en las Finales de La Liga

gimnasia quiere dar otro paso hacia el titulo y quimsa busca reaccionar en comodoro

Gimnasia quiere dar otro paso hacia el título y Quimsa busca reaccionar en Comodoro

apertura a1: sanjustino le gano la primera semifinal a gimnasia

Apertura A1: Sanjustino le ganó la primera semifinal a Gimnasia

Lo último

Países Bajos trituró a Suecia y dio un golpe de autoridad pensando en la clasificación

Países Bajos trituró a Suecia y dio un golpe de autoridad pensando en la clasificación

Inter Miami rompió el mercado con la llegada de Casemiro

Inter Miami rompió el mercado con la llegada de Casemiro

Colón es superior, pero falla en la definición y empata 0-0 con Chaco For Ever

Colón es superior, pero falla en la definición y empata 0-0 con Chaco For Ever

Último Momento
Países Bajos trituró a Suecia y dio un golpe de autoridad pensando en la clasificación

Países Bajos trituró a Suecia y dio un golpe de autoridad pensando en la clasificación

Inter Miami rompió el mercado con la llegada de Casemiro

Inter Miami rompió el mercado con la llegada de Casemiro

Colón es superior, pero falla en la definición y empata 0-0 con Chaco For Ever

Colón es superior, pero falla en la definición y empata 0-0 con Chaco For Ever

Bonazzola habló de Colón y el mercado: Estamos haciendo una campaña de ascenso

Bonazzola habló de Colón y el mercado: "Estamos haciendo una campaña de ascenso"

La dirigencia de Unión completó abril y trabaja para normalizar los pagos

La dirigencia de Unión completó abril y trabaja para normalizar los pagos

Ovación
Cuenta regresiva por Thiago Cardozo: Belgrano negocia a la baja y Unión espera una definición

Cuenta regresiva por Thiago Cardozo: Belgrano negocia a la baja y Unión espera una definición

Unión sufrió una lógica derrota ante el poderoso Boca en el Femenino

Unión sufrió una lógica derrota ante el poderoso Boca en el Femenino

Países Bajos trituró a Suecia y dio un golpe de autoridad pensando en la clasificación

Países Bajos trituró a Suecia y dio un golpe de autoridad pensando en la clasificación

Qué equipo titular colocaría Scaloni para buscar la clasificación ante Austria

Qué equipo titular colocaría Scaloni para buscar la clasificación ante Austria

Murió el futbolista de Colón de San Justo Lautaro Fagioli

Murió el futbolista de Colón de San Justo Lautaro Fagioli

Policiales
Murió el hombre de 29 años que había sido baleado en barrio Villa Hipódromo

Murió el hombre de 29 años que había sido baleado en barrio Villa Hipódromo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Escenario
Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe