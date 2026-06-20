Gimnasia quiere coronarse y Quimsa va por una remontada histórica en las Finales

Gimnasia tendrá este jueves una nueva oportunidad para conquistar la Liga Nacional ante su gente. La Fusión, que levantó un 0-3 y ganó los dos últimos partidos, buscará forzar un séptimo encuentro en Santiago del Estero.

Las Finales de la Liga Nacional vuelven a Comodoro Rivadavia para disputar un capítulo que puede resultar decisivo. Desde las 21, Gimnasia y Esgrima recibirá a Quimsa en el estadio Socios Fundadores con la posibilidad de alcanzar el título, mientras que el conjunto santiagueño intentará extender la serie hasta un séptimo partido.

El equipo patagónico continúa al frente de la definición por 3 a 2, aunque la ventaja que parecía definitiva hace apenas unos días se redujo considerablemente tras la reacción de la Fusión.

De un 3-0 de Gimnasia, contundente a una serie abierta

Gimnasia fue ampliamente superior en el inicio de las Finales. Ganó los dos primeros encuentros en Santiago del Estero por 82-73 y 80-79, y luego dio otro golpe en Comodoro Rivadavia con un contundente 76-59 para colocarse 3-0 arriba.

Con semejante ventaja, el título parecía encaminado. Sin embargo, Quimsa encontró respuestas en el momento más delicado.

Primero logró descontar con una ajustada victoria por 77-74 en el cuarto juego y luego mostró su mejor versión en el quinto partido, donde dominó de principio a fin para imponerse por 88-60 en Santiago del Estero.

Ese triunfo revitalizó al equipo dirigido por Lucas Victoriano y cambió por completo el clima de una serie que parecía resuelta.

La ilusión del título frente al sueño de una hazaña

Gimnasia sigue teniendo la situación bajo control. Dispone de tres oportunidades para conseguir la segunda Liga Nacional de su historia y ahora contará con el apoyo de su público para intentar cerrar la serie.

Del otro lado aparece Quimsa, que se aferra a una posibilidad que parecía imposible cuando estaba 0-3 abajo. La Fusión buscará convertirse en el primer equipo en la historia de las Finales de la Liga Nacional en llevar una definición a un séptimo juego después de perder los tres encuentros iniciales.

Los antecedentes generales favorecen a los santiagueños, que dominan el historial entre ambos con 35 triunfos contra 18 del conjunto patagónico en 53 enfrentamientos.

Sin embargo, todas las miradas estarán puestas en el presente. Esta noche, Gimnasia buscará festejar en Comodoro Rivadavia. Quimsa, en cambio, intentará seguir escribiendo una remontada que ya se ganó un lugar entre las historias más llamativas de la temporada.