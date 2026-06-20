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Cuenta regresiva: Unión, a la expectativa de una oferta de Belgrano por Thiago Cardozo

El préstamo vence en diciembre de 2026, pero la opción de compra expira el 30 de junio y el futuro del arquero sigue abierto

20 de junio 2026 · 12:46hs
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Cuenta regresiva: Unión, a la expectativa de una oferta de Belgrano por Thiago Cardozo

El futuro de Thiago Cardozo entra en una semana decisiva. El arquero uruguayo, actualmente en Belgrano, tiene una opción de compra vigente hasta el 30 de junio que podría cambiar su situación contractual con Unión, dueño del 65% de su pase.

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El guardameta llegó a Córdoba a préstamo hasta diciembre de 2026, con una cláusula de adquisición fijada en 1,2 millones de dólares, monto que el Pirata todavía no ejecutó y que hoy se encuentra en plena negociación.

Belgrano busca rebajar el valor de la opción

Desde Córdoba, la intención es clara: adquirir al arquero pero por un monto inferior al estipulado. La dirigencia de Belgrano puso sobre la mesa una propuesta cercana a los 500 mil dólares, más la cancelación de una deuda de 200 mil que Unión mantiene por el pase de Agustín Colazo.

En total, la oferta implicaría una compra indirecta del 65% del pase en torno a los 700 mil dólares, cifra considerablemente menor a la cláusula original fijada en la operación.

A pesar de este escenario, en Santa Fe la postura es cauta: por ahora no hay confirmación de que se vaya a ejecutar la opción ni avances formales que acerquen posiciones.

Unión espera una decisión y analiza el escenario económico

En el Tatengue reconocen la necesidad de generar ingresos en este mercado, lo que abre la puerta a una posible venta, aunque sin aceptar condiciones por debajo de lo establecido inicialmente.

La situación financiera del club es un factor clave en la negociación, pero también lo es el tiempo: el plazo para ejecutar la opción vence en apenas 11 días, lo que acelera las conversaciones entre las partes.

El arquero, entre la espera y el mercado

Del lado del futbolista, la incertidumbre también genera incomodidad. El entorno de Cardozo espera una resolución en el corto plazo, ya que la demora en la definición comienza a extenderse más de lo previsto.

Además, el arquero fue sondeado desde el exterior, lo que suma un nuevo elemento a un escenario todavía abierto.

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Por ahora, en Santa Fe no recibieron notificaciones formales sobre la intención de Belgrano de ejecutar la cláusula en los términos originales. En Córdoba, en cambio, insisten en renegociar el monto para concretar la continuidad del arquero.

Con el reloj en cuenta regresiva, las próximas horas serán determinantes para definir si Cardozo continúa en el Pirata, regresa a Unión a fin de año o aparece un nuevo destino en el mercado.

Unión Belgrano Thiago Cardozo
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