Incendios en las islas: un ratoncito que dice más que mil palabras

"Un ratón escapa del fuego, y busca refugio en los pies de un brigadista. Islas entrerrianas frente a Rosario. #bastadequemasenelhumedal #ecocidio #leydehumedalesya".

El mensaje en la cuenta de Twitter del reportero gráfico de Rosario Marcelo Manera (@MarceloManera1) era acompañado por una imagen más que elocuente para resumir los incendios en las islas frente a Rosario. Decenas de comentarios inundaron la red social, cargados de "indignación", "estupor" y "ternura".

Como dice una conocida frase en alusión a las fotos: "Una imagen dice más que mil palabras" y este es un buen ejemplo. En el foco se alcanza a ver lo que queda del delta de las islas: prácticamente tierra yerma. Se divisa la desolación bajo un borcego y al ratoncito acurrucado al costado, una de las tantas especies afectadas por la impiadosa quema en las islas.

"Fue hace dos días pasando 5 kilómetros del peaje en dirección a Victoria, uno de los brigadistas me llama y yo corro hacia él sin saber qué pasaba, y cuando estoy a tres metros de distancia veo lo que me señala a sus pies: el ratoncito había salido aturdido seguramente de una madriguera y se cobijó en lo que primero encontró. Saqué el teleobjetico para no acercarme más y espantarlo, y tomé la foto", le detalló Manera a La Capital.

Este rosarino de 52 años, con 20 de experiencia como reportero gráfico, trabaja actualmente para La Nación, diario para el que tomó la imagen. Hasta el 2014 trabajó en el diario El Ciudadano.

No se define como "hombre de río", de los que van a pescar o pasear habitualmente por las islas del Paraná. Pero dijo que conocía la zona antes de estas últimas quemas y que el panorama actual es "desgarrador".

"He visto estas zonas con más o menos agua pero nunca así: de ambos lados del puente está todo quemado y negro, es tristísimo. Y esto que hizo el ratón de salir a cubrirse de las llamas lo he visto por estos días también con víboras y otros animales, de los pocos que quedan. Todo es terrible y causa mucha impotencia", dijo Manera, quién cerró la anécdota confesando que el ratoncito tras posar para la foto, huyó hacia unos yuyales.

"Fue la foto que más me han comentado en los últimos años", reconoció y no descartó presentarla para la próxima muestra de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra).