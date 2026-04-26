Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este domingo

Cortes programados para este domingo 26 de abril en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Recreo

26 de abril 2026 · 08:26hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este este domingo 26 de abril en SANTA FE y RECREO

SANTA FE

• 8 a 12: avenida General López, Amenábar, San Jerónimo y 1° de mayo

Reemplazo de postes

RECREO

• 8 a 13: Nélida Mauro, San Juan, Talcahuano y Javier de la Rosa

Mantenimiento en media tensión

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe Recreo
Noticias relacionadas
Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este miércoles

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este martes

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este viernes

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

Lo último

Alan Chaves noqueó en Las Vegas y se abre camino en la elite mundial

Alan Chaves noqueó en Las Vegas y se abre camino en la elite mundial

Seguirán detenidos los dos puesteros acusados del doble homicidio de pescadores en Alto Verde

Seguirán detenidos los dos puesteros acusados del doble homicidio de pescadores en Alto Verde

Usaron la identidad de un instalador de aire acondicionado de barrio Centenario para operar una casa de cambios ilegal por $9.200 millones

Usaron la identidad de un instalador de aire acondicionado de barrio Centenario para operar una casa de cambios ilegal por $9.200 millones

Último Momento
Alan Chaves noqueó en Las Vegas y se abre camino en la elite mundial

Alan Chaves noqueó en Las Vegas y se abre camino en la elite mundial

Seguirán detenidos los dos puesteros acusados del doble homicidio de pescadores en Alto Verde

Seguirán detenidos los dos puesteros acusados del doble homicidio de pescadores en Alto Verde

Usaron la identidad de un instalador de aire acondicionado de barrio Centenario para operar una casa de cambios ilegal por $9.200 millones

Usaron la identidad de un instalador de aire acondicionado de barrio Centenario para operar una casa de cambios ilegal por $9.200 millones

Madelón diseña un nuevo plan en Unión para ir a dar el golpe ante Vélez

Madelón diseña un nuevo plan en Unión para ir a dar el golpe ante Vélez

Polémica por los precios del merchandising de Colapinto en el Road Show Buenos Aires

Polémica por los precios del merchandising de Colapinto en el Road Show Buenos Aires

Ovación
Se completó la fecha 2 del Torneo Dos Orillas femenino

Se completó la fecha 2 del Torneo Dos Orillas femenino

Se bajó el telón de la jornada 6 del Apertura José Luis Burtovoy

Se bajó el telón de la jornada 6 del Apertura José Luis Burtovoy

Se concretó la fecha 2 de la Copa Santa Fe de rugby

Se concretó la fecha 2 de la Copa Santa Fe de rugby

Inferiores de la ASB: el repaso de todo lo que sucedió el último sábado de abril

Inferiores de la ASB: el repaso de todo lo que sucedió el último sábado de abril

Polémica por los precios del merchandising de Colapinto en el Road Show Buenos Aires

Polémica por los precios del merchandising de Colapinto en el Road Show Buenos Aires

Policiales
Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Escenario
Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q' Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Show histórico: Don Osvaldo regresa a Santa Fe para reencontrarse con su público

Show histórico: Don Osvaldo regresa a Santa Fe para reencontrarse con su público

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira Cero por Ciento

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira "Cero por Ciento"