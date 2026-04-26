La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este este domingo 26 de abril en SANTA FE y RECREO
Cortes programados por EPE para este domingo
Cortes programados para este domingo 26 de abril en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Recreo
26 de abril 2026 · 08:26hs
SANTA FE
• 8 a 12: avenida General López, Amenábar, San Jerónimo y 1° de mayo
Reemplazo de postes
RECREO
• 8 a 13: Nélida Mauro, San Juan, Talcahuano y Javier de la Rosa
Mantenimiento en media tensión
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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