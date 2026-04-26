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Pronóstico en Santa Fe: domingo con sol y frío, lunes más frío y martes en ascenso

El pronóstico extendido para la ciudad de Santa Fe y zona los próximos días

26 de abril 2026 · 09:00hs
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

José Busiemi

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de este domingo en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada soleada, fría y una temperatura de 13.4° a las 9 de la mañana, con una máxima prevista de 20°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables a estables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas o lloviznas durante las primeras horas del día. Cielo parcialmente nublado a nublado, con tendencia a despejarse durante la jornada y vientos leves de direcciones variables, cambiando a moderados o regulares del sector sur/suroeste promediando el día.

Lunes con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos y con condiciones estables y temperaturas en descenso: mínima 7° y máxima 15°. Vientos leves a moderados del sector suroeste, rotando al oeste/noroeste hacia la tarde.

Por último, martes con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 9° y máxima 18°. Vientos leves del sector oeste/noroeste, incrementando levemente su intensidad hacia la tarde.

• LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe

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