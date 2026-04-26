Pronóstico en Santa Fe: domingo con sol y frío, lunes más frío y martes en ascenso

El comienzo de este domingo en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada soleada, fría y una temperatura de 13.4° a las 9 de la mañana, con una máxima prevista de 20°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables a estables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas o lloviznas durante las primeras horas del día. Cielo parcialmente nublado a nublado, con tendencia a despejarse durante la jornada y vientos leves de direcciones variables, cambiando a moderados o regulares del sector sur/suroeste promediando el día.