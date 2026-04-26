El comienzo de este domingo en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada soleada, fría y una temperatura de 13.4° a las 9 de la mañana, con una máxima prevista de 20°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables a estables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas o lloviznas durante las primeras horas del día. Cielo parcialmente nublado a nublado, con tendencia a despejarse durante la jornada y vientos leves de direcciones variables, cambiando a moderados o regulares del sector sur/suroeste promediando el día.
Pronóstico en Santa Fe: domingo con sol y frío, lunes más frío y martes en ascenso
El pronóstico extendido para la ciudad de Santa Fe y zona los próximos días
26 de abril 2026 · 09:00hs
Lunes con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos y con condiciones estables y temperaturas en descenso: mínima 7° y máxima 15°. Vientos leves a moderados del sector suroeste, rotando al oeste/noroeste hacia la tarde.
Por último, martes con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 9° y máxima 18°. Vientos leves del sector oeste/noroeste, incrementando levemente su intensidad hacia la tarde.
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