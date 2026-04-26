"Que el miedo no tenga lugar": el video de alumnos de San Cristóbal tras el crimen en la escuela Moreno

La comunidad educativa difundió una campaña para promover el respeto, la responsabilidad y reconstruir un entorno seguro

El reducido grupo escolar que regresó a la Mariano Moreno en el primera izamiento de la bandera después del tiroteo fatal.

La escuela 40 Mariano Moreno de San Cristóbal retomó la actividad luego del trágico episodio donde uno de sus alumnos mató a otro de 13 dentro de la institución . El hecho fue un golpe para toda la comunidad, la provincia y el país. A días de volver a las aulas, los estudiantes lanzaron un conjunto de videos apostando a la escuela como un “lugar seguro” .

La comunidad educativa de la escuela Moreno de San Cristóbal se sumó así a otras instituciones que a través de las redes sociales buscan hacer un llamado de atención para sus propios integrantes, así como también una exposición a los sectores que ven a la escuela por fuera.

El video, donde participan estudiantes de los años más avanzados, muestra una presunta amenaza, una situación que se reprodujo en más de 400 oportunidades de Santa Fe, según el gobierno provincial. Acto seguido, una seguidilla de artículos periodísticos sobre el hecho donde un menor de 15 años asesinó a Ian Cabrera, de 13, e hirió a varios compañeros, el pasado 30 de marzo.

Pero las imágenes continúan con alumnos mostrando carteles con frases que invitan a la reflexión. Esos mismos carteles ahora son parte del entorno escolar ya que fueron colocados en las paredes del establecimiento, “para aquellos alumnos que no tengan dispositivos tecnológicos en casa”, explicaron desde el centro de estudiantes

El video de la escuela de San Cristóbal

Con un posteo en redes sociales, la escuela Mariano Moreno pidió “ser un lugar seguro y tranquilo” y “un espacio donde podamos aprender, expresarnos y sentirnos bien”.

Bajo este título, aparece la imagen de un alumno escribiendo una amenaza en el baño de la institución. Luego un sin fin de notas periodísticas contando el lamentable hecho del 30 de marzo y dos estudiantes lamentándose, pero una de ellas decide borrar el texto y dan paso a un hilo de carteles para la reflexión.

“Un acto impulsivo puede marcar muchas vidas”; “Elegí hablar no lastimar”; y “Que el silencio no sea cómplice”, son los primeros que aparecen en manos de los propios estudiantes.

Siguiendo con los mensajes, los alumnos sostienen que “cuidarnos es responsabilidad de todos” y apuestan por un “cambio” desde el cuerpo de estudiantes. Por último, cierran el video con una contundente frase: “Que el miedo no tenga lugar en nuestras aulas”.

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Una amenaza que rompe

Al video, lo acompañaron con un mensaje que podría replicarse en cualquier institución educativa de Santa Fe y el país. Para los estudiantes, “cuando aparece una amenaza, todo eso se rompe: se instala la angustia, la incertidumbre y el temor en toda la comunidad educativa” y lleva a un entorno poco seguro, que no sólo afecta a la convivencia y el bienestar.

Los estudiantes también advirtieron que este tipo de amenazas “también activan protocolos de seguridad y pueden derivar en sanciones graves e incluso económicas y legales”. En línea con la última disposición del gobierno provincial de sancionar económicamente a quienes cometan este acto.

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Por último, los adolescentes plantearon: “Lo que decimos tiene impacto, y hablar con responsabilidad es una forma de respeto. Volver a confiar es un proceso que construimos entre todos. Se logra con respeto, compromiso y presencia. Entre todos podemos sostener una escuela donde la tranquilidad y el bienestar sean reales, no solo un deseo”.

Luego de la publicación en redes, la institución educativa mostró cómo los estudiantes colocaron los carteles en las paredes del establecimiento para llevar el mensaje a cada uno de sus alumnos.

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