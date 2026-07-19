Las aerolíneas suben posiciones en el ranking de reclamos de usuarios en Santa Fe

Desplazaron a las denuncias por incumplimiento de garantías de electrodomésticos e indumentaria, según el informe semestral de la Dirección de Defensa del Consumidor

La Dirección de Defensa del Consumidor de Santa Fe recibió casi 6.500 denuncias en el primer semestre de 2026

La Dirección de Defensa del Consumidor de Santa Fe registró, entre enero y junio de este año, 6.484 denuncias , lo que representa un incremento de casi el 40% respecto al mismo periodo del 2025 . Reclamos sobre servicios financieros, problemas con las empresas de comunicaciones y conflictos con aerolíneas conforman el podio de gestiones que encabezó el organismo estatal.

Según los datos oficiales, en el primer semestre de este año hubo 6.484 reclamos al organismo de la provincia. Sólo en el mismo periodo de 2025, la Dirección de Defensa del Consumidor provincial había recibido 4.700 denuncias, es decir, el incremento significó un 38% más de gestiones para este año.

Entre los reclamos que atravesaron a los santafesinos, se destacó en primer lugar los servicios financieros, por detrás denuncias a servicios de comunicaciones y completando el podio, inconvenientes con el transporte aéreo, una categoría que se sumó a las más problemáticas. En 2025, ese lugar era compartido entre el sector textil, calzado y marroquinería y el incumplimiento de garantías ligadas a electrodomésticos, que se vieron relegados por los conflictos con las compañías aéreas.

Las denuncias en Santa Fe

El registro que lleva adelante la Dirección de Defensa del Consumidor contabilizó casi 6.500 reclamos en toda la provincia. La mayoría de ellos ligados a los servicios financieros.

Según los datos a los que pudo acceder La Capital, el sector financiero concentra 1.841 reclamos, el 28% sobre el total. Sobre esos reclamos, uno de cada tres es por el incumplimiento total en la prestación de servicios, más atrás se deben a cláusulas abusivas, incumplimiento de ofertas y baja de servicios que nunca se concretan generando un perjuicio al usuario. También hubo quejas por el cumplimiento parcial de las prestaciones y estafas. Sobre estos datos se desprende que en el primer semestre de 2026, la Dirección de Defensa del Consumidor atendió 288 denuncias por estafas.

LEER MÁS: Piden la intervención de Defensa del Consumidor por el nuevo Seom: denuncian "prácticas abusivas" y "exclusión digital"

Además de servicios financieros, los sanfesinos presentaron denuncias con las empresas que brindan servicios de comunicaciones y las aerolíneas, por conflictos con los vuelos o servicios que contrataron.

Crecimiento de reclamos

La Dirección Provincial de Defensa del Consumidor, organismo dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo, destacó que las 6.484 denuncias representan al 66,8% del total de los reclamos presentados a lo largo del 2025.

En esta línea, desde el organismo justificaron a La Capital este crecimiento debido a "un crecimiento sostenido en el uso del sistema por parte de la ciudadanía y una mayor confianza en los mecanismos provinciales de protección".

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó que luego de la reforma constitucional de 2025 se jerarquizó la dirección y "se puso al servicio de la gente".

"Cada denuncia recibida y acuerdo alcanzado es una respuesta concreta del Estado provincial a los santafesinos para cuidar sus derechos", agregó el ministro.

Sobre este ítem, el informe de la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor del total de los expedientes 449 lograron cerrarse con un acuerdo entre las partes en conflicto.

Fiscalizaciones

Otra de las tareas de la Dirección es realizar tareas de control en el territorio. En el último trimestre se realizaron 1.134 fiscalizaciones e inspecciones en 28 localidades de toda la provincia.

Este tipo de intervenciones se deben a investigaciones para el resguardo de la seguridad alimentaria, transparencia en los precios y control de instrumentos de medición. Las más de mil intervenciones derivaron en actuaciones administrativas y expedientes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Defensa Consumidor Santa Fe (@defensaconsumidorsf)

Además, la provincia coordina la interoperabilidad del sistema con las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (Omic) de todos los municipios y comunas de Santa Fe, para unificar criterios y respuestas. "Es una de las principales líneas de trabajo que estamos impulsando este año. Queremos contar con procedimientos más ágiles, criterios unificados y herramientas que nos permitan ofrecer respuestas eficientes", aseguró Valeria Schvartz, directora provincial de Defensa del Consumidor, a La Capital.

Estafas virtuales, una problemática internacional

Según un informe de la de la Alianza Global contra el Fraude, una de cada dos personas se cruza con al menos un intento de fraude online por semana. En el trabajo, señalaron que en todo el mundo las estafas acumulan un billón de dólares al año.

En América Latina, los engaños se centran en el uso de datos personales filtrados, instrucciones falsas que llevan al usuario a instalar programas maliciosos, avisos ficticios de saldos en criptomonedas y ofertas relacionadas con el Mundial 2026 que buscan generar confianza y reducir el tiempo que la víctima dedica a verificar la propuesta.

Las principales metodologías son el Click Fix, en el que el usuario accede a un comando o enlace que contiene un malware o virus con el cual se ejecuta el robo, y el vishing o llamadas telefónicas fraudulentas, típicas de ladrones virtuales que se hacen pasar por trabajadores de una entidad bancaria y engañan a las víctimas.