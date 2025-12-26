La Provincia inaugura las obras del Aeropuerto con una fiesta abierta al público. Será este sábado desde las 18. Habrá sorteos de pasajes a Madrid, Punta Cana y destinos de Brasil, exhibiciones aéreas y paracaidistas.

Desde el lunes vuelve a operar el aeropuerto de Rosario: más de 50 frecuencias semanales y siete destinos internacionales en verano

El Gobierno de la provincia de Santa Fe inaugurará este sábado las obras realizadas en el Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas” , con una celebración abierta al público que combinará actividades recreativas, espectáculos musicales y exhibiciones aéreas.

La intervención incluyó la repavimentación integral de la pista y la incorporación de un nuevo sistema de balizamiento , con una inversión cercana a los 150 millones de dólares , financiada íntegramente con recursos provinciales .

Los detalles del evento fueron brindados por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, durante una conferencia de prensa realizada en el hall de la terminal aérea, junto a la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado.

En ese marco, el funcionario invitó “a toda la familia a acercarse desde las seis de la tarde para disfrutar de una jornada que se extenderá hasta las 23”, y que contará con sorteos de pasajes a Madrid, Punta Cana y distintos destinos de Brasil, además de food trucks, vuelos acrobáticos, paracaidistas y música en vivo.

La propuesta artística tendrá como protagonistas a Sofía Gazzaniga y, en el cierre, a la banda Vilma Palma e Vampiros. También se podrán realizar visitas guiadas por las instalaciones, con inscripción previa. “El aeropuerto tiene 85 años y no registraba una obra de esta magnitud desde su inauguración. Nos parecía importante compartir este hito con todos los santafesinos”, destacó Puccini.

Una obra histórica con recursos provinciales

“Estamos muy ansiosos y orgullosos de esta obra histórica, realizada en tiempo récord y con una inversión muy importante que se hizo con recursos de los santafesinos”, señaló el ministro, quien confirmó que el lunes 29 de diciembre el aeropuerto volverá a estar oficialmente operativo. Según precisó, el primer vuelo comercial llegará en la madrugada del día 30, aunque desde el 29 la estación aérea estará habilitada para vuelos privados, alternativos o de cualquier destino que requiera a Rosario.

Puccini remarcó además la participación de empresas y trabajadores locales y sostuvo que se trató de “una obra récord en la Argentina”. En ese sentido, explicó que la nueva pista eleva el estándar operativo del aeropuerto y permite avanzar del nivel de categoría 1 a categoría 3, lo que habilita a operar con mayor seguridad ante condiciones climáticas adversas y a recibir aeronaves de mayor porte. Esta mejora, agregó, amplía las posibilidades de conectividad, logística y transporte de cargas.

En cuanto al equipamiento tecnológico, subrayó que Rosario es, junto con Ezeiza, el único aeropuerto del país con este tipo de balizamiento. “Esto nos reposiciona dentro del sistema aeroportuario nacional y vuelve a poner a Rosario en el radar de compañías aéreas que antes priorizaban Córdoba, Aeroparque o Ezeiza”, afirmó.

Como ejemplo del impacto de las obras, comparó que durante el verano de 2025 el aeropuerto contaba con 17 frecuencias semanales, mientras que para el verano de 2026 están previstas más de 50 frecuencias a más de siete destinos internacionales. Además, la nueva terminal tendrá capacidad para recibir cerca de cuatro millones de pasajeros al año.

El ministro recordó también que la Provincia debió asumir la totalidad del financiamiento. “Estaba convenido que el Gobierno nacional aportara la mitad de los fondos, pero ni la gestión anterior ni la actual cumplieron con ese compromiso. Frente a esa situación, la Provincia tomó la decisión de avanzar igual y concretar una inversión de 150 millones de dólares con recursos propios”, sostuvo.

Las tareas finalizadas comprendieron la repavimentación completa de la pista de 3.000 metros, la instalación de un sistema de balizamiento LED de última generación y la ampliación de la terminal flexible, que suma más de 10.500 metros cuadrados, con dos mangas, escaleras mecánicas y un sector internacional renovado. También se ejecutó el ensanche de la avenida Jorge Newbery, un acceso estratégico para la región.

Trabajo en tiempo récord

Por su parte, Mónica Alvarado puso el acento en la logística desplegada para cumplir con los plazos. “No existen antecedentes en el país de una intervención de esta magnitud ejecutada en apenas tres meses”, afirmó. Según detalló, los trabajos demandaron la coordinación diaria de 453 operarios, 91 máquinas viales y 18 empresas contratistas. “Fue un seguimiento permanente, casi día a día, que nos permite llegar a tiempo y reabrir el aeropuerto el día 29”, concluyó.