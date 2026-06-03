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Violencia de género: la provincia de Santa Fe sumó 12 asesinatos de mujeres en cinco meses

El registro parcial de 2026 indica que la mayoría de los femicidios fueron atribuidos a parejas actuales o anteriores de las víctimas

3 de junio 2026 · 13:51hs
Violencia de género: la provincia de Santa Fe sumó 12 asesinatos de mujeres en cinco meses

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El movimiento Ni Una Menos organizó su primera movilización nacional el 3 de junio de 2015.

Foto: Héctor Rio / La Capital

El movimiento Ni Una Menos organizó su primera movilización nacional el 3 de junio de 2015.

En vísperas de las marchas y actos del onceavo aniversario del movimiento Ni Una Menos, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó este miércoles una serie de 12 asesinatos de mujeres en Santa Fe desde el inicio del año. La cifra sigue la tendencia de la estadística total de 2025, cuando se confirmaron 30 muertes violentas.

De acuerdo a los datos del organismo judicial, siete casos fueron definidos como femicidios por las fiscalías encargadas de las investigaciones en la provincia. El resto de las causas abiertas entre enero y mayo se dieron en contextos vinculados al desarrollo de economías ilegales.

"Detrás de cada una de estas muertes hay trayectorias de violencias que nos exigen a las instituciones del Estado redoblar los esfuerzos de prevención, protección e investigación", manifestaron las autoridades del MPA. Luego se pronunciaron con respecto a la conmemoración del 3 de junio de 2015: "En este aniversario, renovamos una vez más nuestro compromiso con una Justicia que garantice su acceso a las víctimas y familiares, actúe con perspectiva de género y contribuya a erradicar la impunidad".

¿A quiénes imputaron por los femicidios en Santa Fe?

Desde el comienzo de 2026, las fiscalías provinciales abrieron siete investigaciones sobre homicidios agravados por razones de género. Según fuentes oficiales, cinco de ellos fueron atribuidos a parejas o exparejas de las víctimas.

"Los femicidios interpelan", plantearon desde el MPA. En cuanto a las respuestas que debe dar la institución, enumeraron: "Donde hay violencia, debe haber respuesta. Donde hay riesgo, protección. Donde hay delito, investigación".

Los números parciales son levemente inferiores en la comparación proporcional con los datos del año anterior. De acuerdo al registro del Observatorio de Seguridad Pública (OSP), Santa Fe sumó 30 muertes violentas de mujeres a lo largo de 2025. Si bien la cifra creció en comparación con el período previo, también es la segunda más baja en algo más de una década.

La última estadística anual disponible abarca 16 femicidios y dos transfemicidios en la provincia. El 60 % de los asesinatos fueron perpetrados en el departamento Rosario, mientras que los demás corresponden al Gran Santa Fe y localidades vecinas.

asesinatos Homicidios mujeres
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