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La provincia de Santa Fe perdió 15.500 empleos privados registrados desde diciembre de 2023

Según los últimos datos oficiales del SIPA, el empleo formal en la provincia mostró estabilidad en febrero, aunque continúa por debajo de los niveles registrados a fines de 2025 y profundiza la caída interanual.

15 de mayo 2026 · 16:04hs
La provincia de Santa Fe perdió 15.500 empleos privados registrados desde diciembre de 2023

La provincia de Santa Fe perdió 15.500 empleos privados registrados desde diciembre de 2023

El empleo privado registrado en la provincia de Santa Fe se mantuvo prácticamente estable durante febrero de 2026, aunque los indicadores continúan reflejando un escenario de retroceso del mercado laboral formal.

De acuerdo con un informe elaborado por el exministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri, en base a datos oficiales publicados por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la provincia contabilizó 508.200 trabajadores registrados en febrero, apenas 100 más que en enero, cuando se habían registrado 508.100 puestos.

Sin embargo, el dato mensual no logra revertir la tendencia negativa que arrastra el inicio del año. Desde diciembre de 2025, cuando Santa Fe alcanzaba los 511.900 empleos privados registrados, ya se perdieron 3.700 puestos de trabajo formales.

Además, la comparación interanual también muestra números en retroceso: la provincia tuvo 1.000 empleos menos que en febrero de 2025 y 6.600 menos que en febrero de 2024.

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El informe remarca que, desde diciembre de 2023 —inicio de la actual gestión nacional—, Santa Fe acumula una pérdida de 15.500 puestos de trabajo privados registrados.

“Aunque en febrero el empleo mostró estabilidad respecto de enero, la evolución de los últimos meses confirma un escenario de debilitamiento del mercado laboral formal”, sostiene el análisis.

En ese sentido, se advierte que la retracción del consumo y el deterioro del mercado interno continúan impactando sobre la actividad económica y limitando la recuperación del empleo privado.

A nivel nacional, los sectores que mostraron crecimiento durante febrero fueron los servicios comunales, sociales y personales (+0,8%), las actividades inmobiliarias (+0,3%), pesca (+0,2%), minería (+0,2%) y agricultura y ganadería (+0,2%).

En contrapartida, continuaron en caída áreas vinculadas al aparato productivo y al consumo, como la intermediación financiera (-0,3%), la industria manufacturera (-0,3%), enseñanza (-0,2%), transporte (-0,1%) y comercio (-0,1%).

En paralelo, el trabajo independiente registró una leve mejora del 0,1%, impulsado principalmente por el monotributo (+0,3%), mientras que el monotributo social cayó 1%. El empleo en casas particulares, en tanto, mostró un crecimiento de 0,4%.

Respecto de los ingresos, el SIPA informó que la remuneración promedio de los trabajadores registrados alcanzó los $2.110.047, mientras que la remuneración mediana se ubicó en $1.514.460.

La fuente de los datos es el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), correspondiente al informe de febrero de 2026.

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