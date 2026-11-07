El espacio en el Parque de la Constitución en Santa Fe tiene cronograma según la temporada; ofrece visitas para contingentes con reserva previa

La Municipalidad de Santa Fe informa los horarios de visita del Museo de la Constitución

La Municipalidad de Santa Fe informa los horarios de visita del Museo de la Constitución Nacional , ubicado en 1.º de Mayo y avenida de Circunvalación , en el Parque de la Constitución . El cronograma contempla horarios diferenciados para los días de semana, sábados y feriados , de acuerdo con la época del año.

Martes a viernes: de 8.30 a 12.30 y de 14 a 18.

Sábados: de 14 a 18.

Feriados: de 15 a 18.

De diciembre a febrero

Martes a viernes: de 8:30 a 12.30 y de 16 a 20.

Sábados: de 16 a 20.

Feriados: de 17 a 20.

Una propuesta en Santa Fe para conocer la historia constitucional

El Museo cuenta con contenidos desarrollados a través de recursos tecnológicos y dispositivos interactivos. La propuesta combina efectos escénicos y lumínicos, programas multimediales y presentaciones audiovisuales para acercar a vecinos y visitantes a la historia de la Constitución Nacional y al papel fundamental de Santa Fe en la construcción institucional del país.

Visitas para contingentes

La atención de contingentes se realiza exclusivamente con reserva de turno previo. Para consultas y más información, los interesados pueden comunicarse al 342 5118351.