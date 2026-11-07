Alonso: "Colón está ordenado, pero lo que más quiero es ascender"

José Alonso reconoció que la institución continúa pagando los cinco meses de contrato que le quedaban a Medrán y aseguró que Colón está ordenado económicamente.

A pocos días del comienzo del Reducido de la Primera Nacional, José Alonso realizó un repaso de la actualidad de Colón y dejó definiciones sobre distintos asuntos que atraviesan a la institución. En una entrevista con LT9 (AM 1150), el presidente rojinegro habló del balance de los primeros meses de gestión, la situación económica, el presente futbolístico y las obligaciones que todavía debe afrontar el club.

El titular sabalero reconoció que la conducción encontró un escenario más complejo del esperado cuando asumió el 10 de diciembre, aunque aseguró que actualmente la institución está ordenada económicamente. También confirmó que Colón continúa pagando los compromisos contractuales de Ezequiel Medrán, quien dejó el cargo con cinco meses de vínculo pendientes.

El balance de gestión y la prioridad de conseguir el ascenso en Colón

Al evaluar los primeros meses al frente de Colón, Alonso evitó señalar un período particularmente complicado. Por el contrario, sostuvo que todos tuvieron dificultades porque aparecieron obligaciones que no estaban contempladas inicialmente.

"Cuando uno ingresa cree que tiene una deuda, pero resulta que la deuda se transforma en un poquito más grande porque van apareciendo un montón de problemas que se van segregando de situaciones anteriores", explicó.

En ese sentido, detalló que al asumir no existían posibilidades de vender o prestar futbolistas, las divisiones formativas no estaban bien posicionadas, el equipo no disputaba ninguna copa y había compromisos pendientes con AFA.

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A eso se sumaron deudas salariales de 2025, obligaciones con jugadores que rescindieron sus contratos durante la gestión anterior y los gastos de conformar prácticamente un plantel nuevo para afrontar la Primera Nacional.

"Lo venimos llevando con mucho esfuerzo", reconoció.

También explicó que los cambios de entrenadores y futbolistas generan un impacto económico importante, porque el club debe afrontar simultáneamente los compromisos con quienes se van y con quienes llegan.

Consultado sobre la situación actual, fue categórico: "Está ordenado. Yo diría que está balanceado, pero siempre enfrentando cada día y cada semana situaciones diversas".

De todas maneras, dejó en claro cuál es su principal objetivo como presidente: "Yo soy dirigente porque la gente me dio la oportunidad de llegar acá y confió en una proyección. Yo soy hincha, entonces a mí lo que menos me preocupa son otras cosas, lo que más quiero es ascender, naturalmente, como queremos todos".

El respaldo a Delfino y la cautela sobre 2027 en Colón

Alonso también se mostró conforme con la evolución futbolística desde la llegada de Iván Delfino. Consideró que el entrenador logró acomodar rápidamente al equipo y destacó que su conocimiento previo de Colón facilitó la transición.

"No estoy disconforme con lo que ha ocurrido", afirmó, al repasar los resultados obtenidos desde el cambio de conducción.

El presidente explicó que Delfino fue elegido, entre otras razones, porque conocía la institución, a sus dirigentes, a los hinchas y las instalaciones. Esa familiaridad permitió acelerar el proceso de adaptación.

Sin embargo, cuando le preguntaron si imagina al entrenador al frente del equipo durante 2027, evitó anticipar una decisión.

"Yo soy una persona muy analítica y muy racional. Hoy por hoy estamos pensando en esto. No estoy pensando en el 27, el 27 será el otro año", respondió.

También destacó la unión del plantel y el acompañamiento de la comisión directiva. "Tenemos un buen grupo de futbolistas, muy juntos, que eso es lo más importante. Si no hay grupo, no hay equipo", manifestó.

En relación con el Reducido, Colón recibirá a Midland el sábado 14 de noviembre, desde las 18, en el Brigadier López. Alonso explicó que el horario fue consensuado entre el director deportivo, el entrenador y los futbolistas, y consideró que es una buena franja para disputar el encuentro.

La salida de Medrán y los cinco meses de contrato que cobró de Colón

Uno de los pasajes más relevantes de la entrevista estuvo relacionado con Ezequiel Medrán. Alonso confirmó que Colón todavía afronta las obligaciones económicas correspondientes al anterior entrenador y su cuerpo técnico, mientras también debe cumplir con los contratos de Iván Delfino y sus colaboradores.

El presidente reveló que a Medrán le quedaban cinco meses de contrato cuando se produjo su salida y que cobró la totalidad de ese período.

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"Nosotros le quedamos debiendo cinco meses, o sea, nos cobró todo, no nos perdonó uno. Y el equipo también de él. Se le paga a él, al equipo y se le paga al técnico nuevo, es así", explicó.

El vínculo del anterior entrenador vencía en diciembre y, al interrumpirse anticipadamente, Colón debió afrontar los meses restantes.

Alonso también recordó que la institución tuvo que realizar gestiones para que Medrán pudiera incorporarse a otro club y contar con la documentación necesaria para dirigir.

Cuando le preguntaron si esa situación le había generado malestar, no ocultó su postura: "A mí sí, pero bueno, ya está, ya pasó. La vida uno tiene que avanzar y sabe que a veces los caminos son duros, pero tiene que avanzar".

De esta manera, el cambio de entrenador sigue teniendo consecuencias en las finanzas rojinegras, que deben sostener compromisos de dos cuerpos técnicos.

Inhibiciones, el caso Neris y la relación con Vignatti

En otro tramo de la charla, Alonso se refirió a las inhibiciones que aparecieron en los últimos días y explicó que están relacionadas con mecanismos de solidaridad y derechos de formación.

Según detalló, se trata de compensaciones económicas que FIFA establece para los clubes que participaron en la formación de un futbolista, de acuerdo con las edades y el tiempo que permaneció en cada institución.

El dirigente buscó llevar tranquilidad sobre la dimensión de esos compromisos y sostuvo que son montos bajos, habituales dentro del funcionamiento del fútbol internacional. Aclaró que no representan deudas millonarias entre instituciones.

También habló del expediente de José Neris. Confirmó que tanto Colón como la representación del jugador realizaron sus respectivos descargos ante FIFA y que ahora deberán esperar una resolución.

Alonso planteó que uno de los puntos centrales pasa por determinar quién debe asumir la responsabilidad: el futbolista que se fue sin respetar los derechos federativos o el club que lo recibió.

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Por último, volvió a ser consultado por su relación con José Vignatti. Después de manifestar su incomodidad ante la insistencia sobre el tema, ratificó que existe una distancia entre ambos.

UNO Santa Fe / José Busiemi

"Estamos distantes circunstancialmente", expresó. Sin embargo, reconoció la trayectoria de su antecesor y lo calificó como uno de los mejores dirigentes de la historia del club.

Con el Reducido como prioridad inmediata, Alonso dejó en claro que la dirigencia busca sostener el equilibrio económico mientras concentra sus esfuerzos en el objetivo deportivo. La posibilidad de regresar a Primera División es, por ahora, el horizonte que ordena todas las decisiones de Colón.