Personal de la Policía de la Provincia de Santa Fe trasladó a cinco personas, dos de ellas con pedido de captura, durante el operativo de prevención y control realizado el sábado en el marco del partido que Colón y Midland disputaron en el estadio Brigadier López, de la ciudad de Santa Fe.
La Policía trasladó a cinco personas durante el operativo de seguridad en el partido Colón-Midland
Dos de los involucrados tenían pedido de captura vigente. Otros dos fueron puestos a disposición de la Justicia por atentado y resistencia a la autoridad. Además, se secuestraron bengalas de humo.
Las tareas estuvieron a cargo de la Dirección de Seguridad en Eventos Masivos y fueron coordinadas por la Jefatura de la Unidad Regional I (URI). El dispositivo contó con más de 330 efectivos policiales, grupos antidisturbios, brigada motorizada, controles de tránsito y puestos de identificación del programa Tribuna Segura.
En la previa del encuentro, los efectivos secuestraron pirotecnia en el ingreso a la tribuna sur y aprehendieron a un hombre de 27 años que intentaba ingresar al estadio con dos bengalas de humo.
Asimismo, durante los controles biométricos de Tribuna Segura y de documentación realizados en el portón principal de acceso, el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop) arrojó dos alertas positivas.
La primera correspondió a un hombre sobre quien pesaba una orden de captura emitida el 28 de octubre de 2026 por el Tribunal Federal de Rosario. La segunda involucró a otro sujeto, de 32 años, que registraba una orden de detención vigente, librada por la Fiscalía Regional Nº 1 del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Posteriormente, en el mismo sector, fue aprehendido un joven de 25 años por desobediencia y atentado a la autoridad, luego de agredir físicamente a una suboficial que cumplía funciones en el lugar.
También fue trasladado un hombre de 34 años por atentado y resistencia a la autoridad. Durante el procedimiento, los efectivos le secuestraron otras dos bengalas de humo.
De esta manera, el operativo de seguridad dispuesto para el encuentro entre Colón y Midland terminó con cinco personas trasladadas, dos de ellas con requerimientos judiciales vigentes, y el secuestro de elementos de pirotecnia.