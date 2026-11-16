Cara a cara con el papa León XIV: viajó desde Villa Gobernador Gálvez y lo saludó en Luján

Sara Ramírez fue elegida por Cáritas Rosario para entregar una de las ofrendas de la multitudinaria misa con la que el Papa se despidió de Argentina

La catequista Sara Ramírez llevó una de las ofrendas que recibió el papa León XIV durante la misa del miércoles 11 de noviembre de 2026 en Luján.

"Una no se espera un regalo tan grande" , expresó Sara Ramírez este jueves sobre la histórica misa del papa León XIV en Luján . La delegada parroquial de Villa Gobernador Gálvez no solo dijo presente este miércoles en el ritual masivo, también llegó a saludar al jefe de la Iglesia católica en la Basílica.

La catequista viajó al norte de la provincia de Buenos Aires con un equipo de Cáritas Rosario y una misión especial: entregar una de las ofrendas de la celebración que reunió a más de tres millones y medio de personas alrededor del santuario. Consultada en La Red Rosario sobre el encuentro, comentó: "Fue una experiencia muy linda".

La catequista del barrio La Tablita no solo se mostró conmovida por el contacto directo con el sucesor de Francisco, sino también por lo que experimentaron los demás fieles durante el evento. "Era increíble la cantidad de gente y el respeto por escucharlo", apuntó respecto de lo sucedido el último miércoles.

¿Cómo fue el saludo de Sara Ramírez al papa León XIV?

Sarita –como la conocen en la capilla Nuestra Señora de Itatí y en la parroquia San Enrique– fue elegida una semana antes del viaje para acercarse al altar. La anotaron en una lista de 12 personas divididas en cuatro grupos de tres como parte de los preparativos de una misa de dimensiones inconmensurables.

La delegada de Cáritas Rosario aceptó el pedido de una compañera que quería entregarle la ofrenda al Papa en persona, de modo que fue caminando a su derecha. En cuanto a lo ocurrido en ese instante, precisó: "Entonces, él me saluda y me da la mano. Esa sonrisa que él nos da fue hermosa".

Al margen de lo que vivió personalmente, Ramírez estaba muy contenta por la actitud de los asistentes a la misa. "Una siempre dice que la gente es católica, pero vi mucha gente contemplarlo", destacó.

Finalmente, la catequista consideró que la visita del líder religioso puede cambiar las cosas en Argentina. Sobre esta cuestión, opinó: "Creo que vino para traernos un poco de paz frente a toda esta violencia que hay en la calle". Además pidió por "la gente que está sin trabajo, el acompañamiento a los abuelos y tantos chicos que están en la droga, para que puedan decidir si hacen tratamiento y acomapañar a sus familias". están sufriendo tanta decadencia en la asistencia médica y en los medicamentos.

¿Quién es la santafesina que le llevó una ofrenda al papa León XIV?

Sara Ramírez lleva un largo tiempo como colaboradora de Cáritas Rosario. Actualmente forma parte del equipo de trabajo de la parroquia San Enrique en Villa Gobernador Gálvez. "Son diez capillas chicas, pero el corazón es grande en cada barrio que nos corresponde a cada referente", destacó.

Mucho tiempo antes de llegar a saludar al Papa en Luján, la catequista formó parte de los talleres de capacitación laboral de la organización católica en uno de los barrios más humildes de la ciudad. Allí comenzó a desarrollar un proyecto de panificación llamado "Soy Una Masa", aprendió costura e incluso se hizo sus propios delantales.

Recientemente, Sarita se preparó para ir a ver a León XIV y se llevó la sorpresa de su vida cuando la directora de Cáritas Rosario, Carmen Olmedo, le dijo que la habían elegido para llevar una ofrenda en la misa. Incluso pensó que le estaban haciendo una broma cuando le dieron la noticia.

La catequista asimiló el impacto rápidamente y vivió una "hermosa vigilia" en el norte bonaerense. Si bien esta vez no pudo compartir el ritual como suele hacerlo con sus compañeros, quedó más que satisfecha con la experiencia y compartió un pedido sencillo para toda la comunidad como mensaje de la visita papal: "Seguir caminando todos juntos como hermanos".