Villa Constitución realizó su primera Expo Carreras y Oficios: educación, formación y nuevas oportunidades

La propuesta reunió a universidades, terciarios y centros de formación a jóvenes y la comunidad de Villa Constitución con alternativas de estudio, capacitación

Villa Constitución vivió este miércoles 11 de noviembre la primera edición de la Expo Carreras y Oficios , una propuesta que reunió a universidades, institutos terciarios y centros de formación profesional para acercar a jóvenes y a toda la comunidad distintas alternativas de estudio, capacitación y desarrollo laboral.

La Plaza de la Constitución fue el escenario de este encuentro, con la participación de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la UTN, Universidad Siglo 21, Universidad Blas Pascal, Instituto Superior San Pablo, Instituto Superior de Profesorado Eduardo Lafferriere y el Centro de Capacitación y Formación Profesional de la UOM, entre otras instituciones.

La jornada también incluyó actividades en el Instituto de Formación Docente y Continua y el Coliseo, con streaming en vivo, orientación vocacional, acceso a más de 1.900 cursos digitales, charlas sobre la vida universitaria y un panel sobre ingeniería y profesiones.

Uno de los momentos centrales fue la entrega de diplomas a quienes completaron capacitaciones dictadas durante el año por la UNR y la UTN, en el Instituto de Formación y distintas dependencias municipales. El acto contó con la presencia del intendente Jorge Berti, el decano de la UNR, Franco Bartolacci, y el decano de la UTN San Nicolás, Tomás Avetta, entre otras autoridades.

Villa Constitución y su compromiso

Durante su mensaje, Berti reafirmó el compromiso del Municipio con la educación y la capacitación permanente, y destacó el esfuerzo de quienes completaron sus estudios, muchas veces debiendo superar dificultades personales y familiares. “Vamos a seguir invirtiendo tozudamente los recursos que tengamos en educación, porque ese es el camino”, expresó.

Asimismo, convocó a los egresados a multiplicar las oportunidades y transmitir a otros que siempre es posible formarse y construir un futuro. También señaló la importancia de acompañar a quienes producen, invierten y generan empleo, y sostuvo que la educación es una herramienta fundamental para transformar la realidad de la ciudad.

Organizada por la Cidecon-ac, el CCIP y la Secretaría de Producción y Desarrollo Económico municipal, la Expo constituyó un espacio de encuentro entre el sistema educativo, el sector productivo y la comunidad, con un objetivo compartido: ampliar oportunidades y construir más posibilidades de desarrollo para Villa Constitución.