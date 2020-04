"La provincia está pasando por su peor epidemia de dengue"

La directora de Epidemiología, Carolina Cudós, aseguró este jueves en conferencia de prensa que la provincia de Santa Fe "está afrontando su peor epidemia de dengue". Además agregó que a la situación "la estábamos esperando, por los anuncios de 2019 de lo que estaba pasando en el cono sur".

Asimismo, el Ministerio de Salud de la provincia informó que hasta el momento fueron notificados 3.085 casos, de los cuales se confirmaron 1.580. Y 182 casos fueron considerados probables, mientras que otros se encuentran en estudio.

La mayoría de los casos están en el departamento de General Obligado -562 casos-, con las ciudades de Reconquista y Avellaneda como las más afectadas. Preocupa además el departamento Castellanos, Rafaela en primer lugar y luego Sunchales. "A diferencia de otros brotes, donde por ahí se concentraban en un par de ciudades, acá lo que vemos es una amplia distribución en toda la provincia", analizó.

"En el departamento La Capital hay 58 casos confirmados a la fecha, muchos son confirmados además de por laboratorio, por nexo epidemiológico. Esto quiere decir que uno sabe que una localidad o barrio tiene casos de dengue no necesitamos hacerle el estudio de laboratorio a todos siempre que tenga la clínica compatible", agregó.

operativo dengue barrios.jpg Imagen ilustrativa. Destacan la importancia del descacharrado para combatir el dengue. Se refuerzan políticas en Rafaela y Reconquista por la cantidad de casos. Prensa Santa Fe Capital.

En relación a los síntomas precisó: "Fiebre alta, cefalea, dolor de cuerpo, luego aparece una erupción en el cuerpo que en general pica mucho y puede tener diarrea, eso nos hace pensar en dengue".

Y detalló que "el dengue –dijo Cudós– principalmente da fiebre, con un comienzo brusco, con temperatura muy alta. Duele mucho la cabeza, detrás de los ojos, pero también en todo el cuerpo”.

En cuanto al coronavirus, la directora de Epidemiología remarcó: “La diferencia con el dengue es que a veces la fiebre no es tan alta y tiene síntomas respiratorios que el dengue no tiene. Esas señales respiratorias son dolor de garganta, tos y dificultad para respirar”. Y agregó: “Si tengo fiebre no tan alta, pero sí tos, dolor de garganta, dificultad para respirar y pude estar en contacto con alguna persona con coronavirus, pienso en Covid-19”.

DENGUE.jpg Imagen ilustrativa. Así es el mosquito del dengue. Reconquista y Rafaela son las ciudades más afectadas. web

"Si tengo fiebre muy alta, arriba de 38, 39 o más grados, dolor de cuerpo y no tengo tos ni dolor de garganta, pienso más en dengue", sostuvo Cudós.

En esta línea indicó: "Se está trabajando fuertemente en prevención pero también en bloqueos. Los municipios, ustedes saben la situación que se está viviendo como país donde tenemos menos personal para trabajar, pero están afuera apoyados y guiados desde provincia. El trabajo consiste en cuando no hay casos concientizar a la población acerca de los mosquitos, que no tenemos que tener criaderos en nuestras casas porque vemos mucha cantidad".

"Se hace mucha capacitación y lo que se hace cuando hay casos es hacer el bloqueo casa por casa, que nos permitan entrar para ver si hay pacientes con fiebre y sacar todos los recipientes que pudiesen tener larvas de mosquitos y se fumigan los hogares. Se reforzó en Reconquista y en Rafaela que son las localidades que más nos están preocupando", apuntó.

"Estamos trabajando para intentar bajar, lo antes posible, los casos. Sabemos que tenemos uno o dos meses más de calor, por lo que hasta fines mayo tendremos dengue", concluyó la directora de Epidemiología. "Casi toda la provincia tiene dengue 1, exceptuando la ciudad de Rosario donde algunos barrios tienen dengue 1 y otros dengue 4", reveló la funcionaria.

Por último informó que las personas que están trabajando en hogares están identificadas y que, en caso de desconfiar por no haber sido previamente avisados de que iban a asistir a la casa, se recomienda llamar a la municipalidad para corroborar que en ese barrio se están llevando adelante tareas de prevención de dengue.