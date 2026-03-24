Del Blanco, la joya de Unión que se ilusiona: "Mi sueño es llegar a Europa y la Selección"

El presente de Mateo Del Blanco invita a mirar con atención. El joven futbolista de Unión atraviesa un momento de crecimiento sostenido.

El presente de Mateo Del Blanco no pasa desapercibido. Dueño de un rendimiento en alza y pieza clave en Unión , el joven futbolista habló en el programa ESPN F12, conducido por Mariano Closs, donde dejó definiciones sobre su evolución, el momento del equipo y sus sueños a futuro.

A sus 22 años, Del Blanco explicó cómo fue mutando su posición dentro de la cancha: “Mi posición natural siempre fue volante por izquierda, pero cuando subí a Primera empecé a jugar como lateral-volante, como carrilero. Y ahora con Leo me está tocando jugar de lateral”.

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El cambio no fue sencillo, sobre todo en el aspecto defensivo: “Son cosas que voy aprendiendo con el correr de los partidos. Siempre hay detalles para mejorar, tanto en defensa como en ataque”.

Un rendimiento que despierta elogios

Durante la entrevista, Del Blanco recibió múltiples elogios por su despliegue físico y su capacidad ofensiva, una de sus principales virtudes. Sin embargo, el propio jugador bajó el foco individual y resaltó el trabajo colectivo: “Es un trabajo en equipo. Mis compañeros me ayudan mucho y eso hace que todos mejoremos”.

En esa línea, valoró el funcionamiento del equipo: “Venimos haciendo un gran trabajo. Más allá del partido con Defensa, en general estamos bien y eso también potencia lo individual”.

Unión, un equipo ofensivo, con identidad

El futbolista describió la idea de juego que impulsa Leonardo Madelón: “Tenemos una propuesta muy ofensiva, generamos muchas situaciones de gol. A veces nos cuesta concretar, pero creo que vamos por buen camino”.

También reconoció que esa vocación ofensiva implica riesgos: “Hay momentos en los que atacamos tanto que quizás nos descuidamos atrás, pero es nuestra forma de jugar y depende también del rival”.

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Del Blanco destacó el acompañamiento del hincha rojiblanco: “Santa Fe es muy futbolera y la gente está contenta. Eso a nosotros nos empuja, nos hace todo más llevadero en el día a día”.

Además, remarcó la importancia de haber mantenido la base del plantel: “Eso ayuda mucho. Nos conocemos bien y eso se nota en la cancha”.

Autocrítica y aprendizaje

El joven también se refirió a los puntos que dejó escapar el equipo en partidos recientes: “Sacamos dos puntos de nueve cuando merecimos más. Son detalles que tenemos que corregir”.

Y dejó una reflexión sobre el empate ante Independiente tras estar 3-0 arriba: “Son cosas que te hacen aprender. Quizás en esos momentos hay que manejar mejor el partido”.

Unión festejo Mateo Del Blanco Prensa Unión

Consultado por su futuro, Del Blanco fue claro: “Hoy tengo la cabeza en Unión. Quiero seguir creciendo como jugador y ayudar al club”.

Sin embargo, no ocultó sus aspiraciones: “Como todo chico, sueño con jugar en un grande y en Europa. Y obviamente, la Selección sería algo increíble”.

Aprender para potenciarse

Por último, puso el foco en su crecimiento personal: “Lo que más quiero mejorar es la parte defensiva. No lo aprendí desde chico y ahora lo estoy incorporando”.

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En ese camino, valoró el apoyo de referentes como Bruno Pittón y Claudio Corvalán, quienes lo guían en su adaptación al puesto.

Con desparpajo, talento y una mentalidad abierta al aprendizaje, Mateo Del Blanco se consolida como una de las apariciones más interesantes de Unión. Y mientras su nivel crece, también lo hacen sus sueños.