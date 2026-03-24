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Uno de cada cuatro pacientes con cobertura médica que se atiende en hospitales públicos de Santa Fe es afiliado a PAMI

La creciente demanda en el sistema público expone fallas en obras sociales y prestadores. Desde la Provincia advierten que el número de atenciones aumentó de manera sostenida y refuerzan la compra de medicamentos para garantizar la cobertura.

24 de marzo 2026 · 20:44hs
Uno de cada cuatro pacientes con cobertura médica que se atiende en hospitales públicos de Santa Fe es afiliado a PAMI

José Busiemi

Uno de cada cuatro pacientes con cobertura médica que se atiende en hospitales públicos de Santa Fe es afiliado a PAMI

En un contexto de mayor presión sobre el sistema público de salud, el Gobierno de Santa Fe advirtió que uno de cada cuatro pacientes con cobertura médica que se atiende en hospitales públicos es afiliado a PAMI, un dato que refleja tanto la falta de respuesta del sistema privado como las dificultades de acceso a prestaciones en distintos puntos de la provincia.

La ministra de Salud, Silvia Ciancio, detalló que actualmente casi el 30% de las atenciones en efectores públicos corresponde a personas con obra social o prepaga, una proporción que se mantiene estable, pero en un escenario donde el volumen total de consultas creció de manera significativa.

En términos absolutos, la demanda pasó de 9 millones de atenciones en 2021 a más de 13 millones en 2025, lo que marca un incremento sostenido en la utilización del sistema público.

En Santa Fe, 7 de cada 10 pacientes no tienen obra social y aumenta la demanda en hospitales ante los fuertes recortes de Nación

En ese universo, Ciancio explicó en declaraciones a LT10 que una porción importante corresponde a afiliados de PAMI, en su mayoría adultos mayores con enfermedades crónicas que requieren atención frecuente y acceso a medicación.

La funcionaria evitó plantear que los pacientes “recaen” en el sistema público y subrayó que muchos lo eligen porque “encuentran respuesta”, aunque reconoció que existe una creciente dificultad para afrontar el costo de los medicamentos y acceder a prestaciones en el ámbito privado.

PAMI y la falta de prestadores

Uno de los puntos más críticos señalados por la ministra es la situación de PAMI en la provincia. Ciancio advirtió que en muchas localidades, incluso fuera de las zonas más alejadas, no hay prestadores disponibles, lo que empuja a los afiliados a recurrir al sistema público.

Se trata, en su mayoría, de personas mayores en situación de vulnerabilidad, que requieren tratamientos prolongados y una atención más frecuente del equipo de salud.

En paralelo, el sistema también enfrenta la demanda de pacientes con patologías complejas, como oncológicos, trasplantados o con enfermedades poco frecuentes, donde los costos de los tratamientos son elevados. En estos casos, la Provincia trabaja en nuevos mecanismos de control y validación de prescripciones, con el objetivo de garantizar cobertura con respaldo científico.

Más demanda y menos recursos nacionales

El aumento de consultas se da en paralelo con un recorte de programas nacionales de salud, lo que obligó a la Provincia a reorganizar su estrategia. Ciancio señaló que desde 2024 se preparan para un escenario de menor acompañamiento de Nación, con la discontinuidad de programas históricos como Remediar, que proveía medicamentos esenciales desde 2002.

Según precisó, los botiquines de Remediar se redujeron cerca de un 55% entre 2024 y 2025, lo que se traduce en menos disponibilidad de fármacos básicos como ibuprofeno, paracetamol o enalapril en los centros de salud.

Frente a este panorama, la Provincia implementó un esquema de compra centralizada de medicamentos, con licitaciones públicas que permitieron mejorar precios y garantizar stock. En ese sentido, se destinaron alrededor de 85.000 millones de pesos entre 2024 y 2026, y se logró evitar gastos por unos 173.000 millones gracias a estos mecanismos.

Además, se avanzó en la contratación de un operador logístico para la distribución de insumos, una tarea que anteriormente realizaba Nación, aunque la implementación será progresiva y se complementará con recursos propios.

Producción pública y respuesta provincial

En este escenario, el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) continúa siendo una herramienta clave, aunque también se vio afectado por la caída de programas nacionales, ya que durante años fue proveedor del propio Remediar.

Aun así, desde el Ministerio de Salud aseguran que se avanza en el desarrollo de un programa provincial de provisión de medicamentos, que permita reemplazar ese esquema y sostener la cobertura en los efectores públicos.

La estrategia también incluye la compra de insumos de salud sexual y reproductiva, ante la fuerte reducción de envíos por parte de Nación. Según detalló Ciancio, en 2025 se recibieron un 64% menos de insumos que en 2023 y no se enviaron preservativos, lo que obligó a la Provincia a invertir más de 2.700 millones de pesos para garantizar el acceso.

Con este panorama, el Gobierno provincial sostiene como objetivo central garantizar la atención y el acceso a medicamentos, en un sistema que absorbe cada vez más demanda. En palabras de la ministra, la premisa es clara: “a ningún santafesino le va a faltar el medicamento”.

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