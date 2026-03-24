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Carignano y un mensaje con memoria: "Si no se entrena, se pierde"

César Carignano, exgoleador de Colón, se sumó a la iniciativa de TyC Sports, donde varios deportistas escribieron por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Ovación

Por Ovación

24 de marzo 2026 · 10:42hs
Carignano y un mensaje con memoria: Si no se entrena, se pierde

En el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, César Carignano, exgoleador de Colón, aportó su reflexión en una iniciativa del sitio TyC Sports, que reunió testimonios de distintos protagonistas del deporte argentino.

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Con un enfoque profundo y cargado de sentido, Carignano apeló a una metáfora clara para explicar la importancia de sostener viva la memoria colectiva: “La memoria es, entre tantas cosas, un músculo: si no se lo entrena se atrofia, se comprime, pierde fuerza. Fuerza y vida. Deja de ser, prácticamente”.

Carignano apeló a la memoria activa y en movimiento

Lejos de plantearla como un concepto estático, el exdelantero remarcó la necesidad de que la memoria se mantenga vigente y en constante transformación. “La memoria es, además, dinámica. Debe adaptarse a los tiempos que corren para seguir siendo presente”, sostuvo.

En ese sentido, advirtió sobre el riesgo de que, si no se actualizan las formas de transmitirla, su significado se diluya: “Las generaciones cambian y si la forma de comunicarla no se adapta se hace difusa y confusa. Y se abraza al olvido, como muchos desean”.

Un trabajo colectivo

Carignano también puso el foco en el carácter colectivo de la construcción de la memoria. “Es una construcción de equipo”, afirmó, reforzando la idea de que su permanencia depende del compromiso social: “Necesita de un trabajo de millones para ser escrita y precisa de esos mismos millones y muchos más para sostenerse con vida a través del tiempo”.

Esa mirada conecta directamente con el mundo del deporte, donde el esfuerzo compartido y el sentido de pertenencia son valores centrales.

Deporte y memoria, un vínculo histórico

El exgoleador sabalero estableció un puente entre ambas dimensiones: “Músculos, dinámica y trabajo de equipo. Allí se unen la memoria y el deporte”. Y en esa línea, destacó el rol que han asumido los deportistas a lo largo del tiempo: “Infinidad de deportistas han hecho de la lucha de nuestras víctimas un símbolo en sus atuendos deportivos y en sus voces públicas”.

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Para Carignano, el deporte tiene una capacidad única de amplificar mensajes y generar impacto social. “A través de la onda expansiva que solo el deporte genera, todo late, todo revive”, expresó.

Un mensaje con mirada al futuro

El cierre de su reflexión estuvo marcado por una consigna que atraviesa generaciones: la necesidad de sostener el recuerdo para evitar que la historia vuelva a repetirse.

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“Es necesario que no se apague la llama del recuerdo para que el terror nacido del Estado en este suelo no renazca Nunca Más”, concluyó.

Así, desde su lugar y con una voz que supo hacerse escuchar dentro de la cancha, Carignano volvió a marcar posición fuera de ella, sumándose a una jornada que invita a no olvidar y a reafirmar el compromiso colectivo con la memoria, la verdad y la justicia.

Carignano TyC Sports Colón
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