La ciudad de Santa Fe lleva una semana sin casos positivos de coronavirus

La ciudad de Santa Fe lleva una semana sin tener registros positivos de coronavirus y se sostiene en los 27 casos. Este miércoles la secretaria de Salud de la provincia, Sonia Martorano, anunció que se reportaron dos nuevos casos que corresponden a Rosario y a Cayastá. De esta manera, la provincia suma 209 casos y aún tiene 134 muestras en estudio. Además puntualizó que de los internados hay cinco en sala general y tres en terapia intensiva, pero que sólo uno de ellos necesita asistencia respiratoria mecánica.

En la ciudad de Santa Fe el primer caso positivo de coronavirus se reportó el 21 de marzo pasado. En cuatro días el número pasó a ser de ocho; el 26 de marzo ya eran 13 infectados con Covid-19 y dos días después el registro oficial marcaba que en la capital provincial había 17 casos. Antes de terminar el mes hubo un nuevo caso el domingo 29 y otros cuatro el martes 31.

En 10 días Santa Fe había pasado de un caso a 22. El crecimiento había sido rápido, pero todos tenían antecedente de viaje o nexo epidemiológico, es decir, personas que habían tenido contacto estrecho con personas que habían viajado o que se habían contagiado el virus.

Pero en lo que va de abril, en la ciudad de Santa Fe la curva de crecimiento se acható notoriamente. El mes comenzó con los 22 casos que había dejado marzo y el primer contagio se registró el 4 de abril. Dos días después ya eran 26 los casos. Pero el 9 de abril se conoció el último resultado positivo. Hace una semana que en la ciudad no se registran contagios, lo que refuerza la idea de que el crecimiento de los primeros días después de la llegada del virus estaba directamente relacionado con personas que venían del exterior o que habían tenido viajes a provincias donde circulaba el Covid-19.

La implementación del aislamiento social, preventivo y obligatorio permitió hasta el momento obtener resultados alentadores, aunque –como se encargan de remarcar las autoridades municipales, provinciales y nacionales– no son definitivas. Por un lado se redujo la circulación de personas dentro de la ciudad, algo que se fue relajando con el paso del tiempo. Por otro, se limitó notoriamente el tránsito de personas que llegan desde otros lugares de la provincia o del país a la capital provincial.

Eso resulta fundamental para una ciudad donde no hay circulación comunitaria del virus y donde en la última semana todos los análisis que se hicieron dieron negativo. Es cierto que aún quedan 38 casos en estudio y que todos los días se suman nuevas muestras para su estudio. Pero, también, todos los días se descartan casos sospechosos. De hecho, desde que se empezaron a hacer análisis en la ciudad de Santa Fe ya se descartaron 344 estuidos que dieron negativo.

Cuando el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció el viernes pasado la extensión de la cuarentena hasta el 26 de abril también habló de la posibilidad de "administrar el aislamiento". Sin embargo, el presidente excluyó de esa posibilidad a las provincias de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y ciudad autónoma de Buenos Aires. En realidad, Fernández apuntaba a los grandes centros urbanos, que son los que concentran la mayor cantidad de casos.

Por eso los gobernadores debían proponer qué actividades podían ser exceptuadas de cumplir el aislamiento y también sugerir qué localidades podían cumplir con un aislamiento comunitario. Recién en estas horas se conoció –aunque sin muchos detalles– que Omar Perotti pedirá a Nación habilitar al comercio minorista a realizar ventas por internet, aunque no se sabe si será en toda la provincia o habrá ciudades que queden excluídas.

Los comerciantes de Santa Fe vienen pidiendo una solución a su situación. La mayoría debe tener las puertas cerradas, pero al mismo tiempo debe pagar su alquiler o el salario de sus empleados. Por eso se ilusionaron cuando escucharon al Presidente hablar de la posibilidad de administrar el aislamiento.

Este miércoles por la noche, en conferencia de prensa, Perotti aclaró que esa administración de la cuarentena no significa un relajamiento de las medidas impuestas con el aislamiento preventivo, social y obligatorio, si no que se elaboraron medidas específicas para cuidar a las personas que tengan que movilizarse para trabajar en las actividades que sean exceptuadas. "No vamos a volver atrás, sí vamos a cuidar que el desplazamiento que hagan las personas sea cuidando su salud", definió y dijo que hay 2.200 protocolos presentados por empresas que consideran que están en condiciones de actuar en la provincia.