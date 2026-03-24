La racha que Colón buscará cortar en su visita a Paraná para jugar con Patronato

Luego de la derrota ante San Telmo, Colón vuelve a jugar en condición de visitante y tendrá la chance de cortar con una racha negativa fuera de Santa Fe

El domingo desde las 16, Colón visitará a Patronato buscando sumar su primer triunfo como visitante en el torneo, luego de la derrota ante San Telmo y el empate contra Central Norte.

Pero además, el equipo que dirige Ezequiel Medrán tendrá la chance de cortar una racha muy negativa en condición de visitante, que alcanza los siete partidos.

Y es que de los últimos siete encuentros que Colón disputó fuera de Santa Fe, el equipo perdió seis y empató uno. La última victoria como visitante se dio el 20 de julio cuando venció 4-3 a Central Norte en Salta.

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Luego de ese encuentro, Colón jugó cinco partidos más como visitante en 2025, perdiendo todos los encuentros. La seguidilla comenzó con la goleada sufrida ante Gimnasia de Jujuy 4-0.

Y posteriormente perdió 1-0 con San Telmo, 1-0 ante Defensores de Belgrano, 2-0 contra Talleres de Remedios de Escalada y 1-0 frente a Estudiantes de Buenos Aires. Mientras que en este 2026, empató 0-0 contra Central Norte y cayó 3-1 con San Telmo.