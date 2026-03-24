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La racha que Colón buscará cortar en su visita a Paraná para jugar con Patronato

Luego de la derrota ante San Telmo, Colón vuelve a jugar en condición de visitante y tendrá la chance de cortar con una racha negativa fuera de Santa Fe

Ovación

Por Ovación

24 de marzo 2026 · 13:06hs
Colón buscará cortar una racha de siete partidos sin ganar como visitante.

Colón buscará cortar una racha de siete partidos sin ganar como visitante.

El domingo desde las 16, Colón visitará a Patronato buscando sumar su primer triunfo como visitante en el torneo, luego de la derrota ante San Telmo y el empate contra Central Norte.

La racha que Colón buscará cortar ante Patronato

Pero además, el equipo que dirige Ezequiel Medrán tendrá la chance de cortar una racha muy negativa en condición de visitante, que alcanza los siete partidos.

Y es que de los últimos siete encuentros que Colón disputó fuera de Santa Fe, el equipo perdió seis y empató uno. La última victoria como visitante se dio el 20 de julio cuando venció 4-3 a Central Norte en Salta.

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Luego de ese encuentro, Colón jugó cinco partidos más como visitante en 2025, perdiendo todos los encuentros. La seguidilla comenzó con la goleada sufrida ante Gimnasia de Jujuy 4-0.

Y posteriormente perdió 1-0 con San Telmo, 1-0 ante Defensores de Belgrano, 2-0 contra Talleres de Remedios de Escalada y 1-0 frente a Estudiantes de Buenos Aires. Mientras que en este 2026, empató 0-0 contra Central Norte y cayó 3-1 con San Telmo.

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