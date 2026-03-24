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En medio de la polémica, Adorni rompe el silencio y vuelve a dar una conferencia de prensa

El jefe de Gabinete reaparecerá este miércoles a las 11 en la Casa Rosada. Será su primera presentación de este tipo desde el 6 de febrero tras las denuncias por los viajes del funcionario.

24 de marzo 2026 · 20:48hs
El vocero presidencial

gentileza

El vocero presidencial, Manuel Adorni.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindará una conferencia de prensa este miércoles 25 de marzo a las 11 en la Casa Rosada. Será su primera presentación de este tipo desde el 6 de febrero.

La actividad se realizará luego del escándalo por los viajes del funcionario, entre ellos un traslado a Estados Unidos con su esposa en comitiva oficial, un vuelo a Punta del Este en un avión privado y una denuncia vinculada a una propiedad registrada a nombre de Bettina Angeletti. Estos hechos derivaron en actuaciones judiciales.

El funcionario retomará además una agenda de reuniones con integrantes del Gabinete. El miércoles mantendrá encuentros con Federico Sturzenegger y Juan Bautista Mahiques. El jueves continuará con Sandra Pettovello, Diego Santilli y Patricia Bullrich. El viernes se reunirá con Luis Caputo y Alejandra Monteoliva.

El viernes a las 10.15 está previsto un acto en el que participarán el presidente Javier Milei, la secretaria general Karina Milei y Pettovello. La actividad se realizará en el barrio porteño de La Paternal.

Desde el Poder Ejecutivo confirmaron que el informe de gestión ante la Cámara de Diputados se presentará a fines de abril.

polémica Adorni conferencia
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