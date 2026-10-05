Detuvieron al dueño de una agencia de autos en Rosario acusado de estafar a más de 100 personas

El propietario de Rosario Motorsport fue detenido por la Policía de Investigaciones en un procedimiento realizado en Pellegrini al 800. Una mujer que figura como socia de la firma fue declarada en rebeldía. La agencia había quedado bajo la lupa judicial tras una serie de denuncias de clientes que entregaron vehículos y dinero y no recibieron las unidades que habían adquirido.

La agencia de autos Rosario Motorsport fue allanada el jueves 27 de agosto de 2026 en San Martín al 2600 por denuncias de estafas.

El dueño de la agencia de autos Rosario Motorsport fue detenido en el marco de una investigación por presuntas estafas . Juan A. fue aprehendido este domingo por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) durante un procedimiento realizado en Pellegrini al 800, en Rosario.

El detenido enfrentará en los próximos días una audiencia de imputación , que estará a cargo del fiscal Iván Enriquez, de la Unidad de Investigaciones Estratégicas.

En paralelo al procedimiento, una mujer identificada como Noelia E., quien figura como socia de la firma, fue declarada en rebeldía luego de no ser hallada en su domicilio.

Desde el Ministerio Público de la Acusación señalaron que aún hay medidas judiciales en curso y precisaron que Juan A. figura como uno de los dueños de Rosario Motorsport.

Más de 100 personas denunciaron a la agencia

La agencia quedó bajo la lupa judicial el 27 de agosto, cuando trascendieron una serie de denuncias penales por presuntas estafas.

El abogado Santiago Barbarch, quien representa a un grupo de damnificados, había señalado que más de 100 personas no recibieron los vehículos que habían adquirido en la agencia ubicada en la zona sur de Rosario.

El letrado representa actualmente a unos 30 clientes y señaló que los reclamos no se limitan a un modelo de vehículo en particular. El principal inconveniente denunciado es que la mayoría de las personas afectadas entregaron la unidad que tenían y nunca recibieron la que habían comprado.

Cómo era la operatoria denunciada

Según explicó Barbarch, la propuesta consistía en entregar un vehículo usado y una suma de dinero a cambio de un cero kilómetro.

A los compradores se les daba un plazo aproximado de 40 días para recibir el nuevo vehículo. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a acumularse las demoras y la agencia recurrió a los Tribunales provinciales en busca de una solución frente a la imposibilidad de cumplir con los compromisos asumidos.

El abogado también señaló que los dueños de la firma no habían presentado documentación de las compras en las terminales para obtener los vehículos ofrecidos. Por ese motivo, planteó que resulta difícil determinar si los pedidos habían sido efectivamente realizados y si los vehículos serían entregados.

El pedido de concurso preventivo

Frente a las dificultades denunciadas, la empresa pidió la convocatoria al concurso preventivo de acreedores.

Según explicó Barbarch, el concurso todavía no estaba abierto y la situación había generado preocupación entre los clientes. El abogado advirtió además que, si finalmente se abre la convocatoria judicial, más de 100 acreedores deberán presentarse a verificar sus créditos.

Mientras tanto, los damnificados continúan a la espera de una resolución sobre las operaciones realizadas con la agencia.

La investigación penal continúa y, en los próximos días, se conocerá la imputación que la Fiscalía formulará contra el dueño detenido.