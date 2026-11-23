Este lunes 23 de noviembre habrá cortes totales, reducciones de calzada y desvíos de colectivos en distintos sectores de Santa Fe por obras de ASSA, EPE, bacheo y actividades programadas. También se realizarán trabajos de demarcación de sendas peatonales.

Cortes y desvíos por distintos trabajos en la ciudad de Santa Fe

La circulación vehicular tendrá diferentes complicaciones este lunes 23 de noviembre en la ciudad de Santa Fe , debido a una serie de cortes de tránsito, reducciones de calzada y desvíos de colectivos . Las intervenciones responden a trabajos de bacheo, obras de Aguas Santafesinas (ASSA) , tareas de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y actividades programadas.

Entre los puntos afectados se encuentran distintos sectores del centro, barrio Mayoraz y barrio El Pozo. Además, habrá interrupciones temporales por trabajos de demarcación de sendas peatonales en calle San Jerónimo.

Cortes totales de tránsito en Santa Fe

De acuerdo con el cronograma municipal, varios cortes continuarán vigentes durante la jornada de este lunes.

Güemes entre Ruperto Godoy y Santiago Derqui: corte permanente por trabajos de bacheo municipal.

corte permanente por trabajos de bacheo municipal. J. P. López entre Pasaje Ingenieros y 9 de Julio: por obras de la EPE en Estación Mayoraz.

por obras de la EPE en Estación Mayoraz. 1° de Mayo entre Hernandarias y J. P. López: por obras de la EPE en Estación Mayoraz.

por obras de la EPE en Estación Mayoraz. 9 de Julio entre Hernandarias y J. P. López: por obras de la EPE en Estación Mayoraz.

por obras de la EPE en Estación Mayoraz. 4 de Enero entre Salta y Mendoza: por trabajos de ASSA debido a un hundimiento de calzada. La intervención tiene una duración estimada de 20 días.

por trabajos de ASSA debido a un hundimiento de calzada. La intervención tiene una duración estimada de 20 días. Luis Jiménez de Asúa entre José Babini y Leloir, en barrio El Pozo: corte de 8.30 a 16.30 por trabajos de ASSA.

corte de 8.30 a 16.30 por trabajos de ASSA. 3 de Febrero entre San Martín y San Jerónimo: corte vigente desde el sábado hasta el martes por las actividades de la Peña Invencible.

A estos cortes se sumará una nueva interrupción programada para este lunes: avenida General López entre San Jerónimo y San Martín, desde las 17 y por aproximadamente 23 horas, también por las actividades de la Peña Invencible.

Reducciones de calzada por obras y bacheo

También habrá restricciones parciales en diferentes sectores de la ciudad. Los trabajos previstos son los siguientes:

Entre Ríos entre 1° de Mayo y 4 de Enero: desde las 0, por trabajos de ASSA.

desde las 0, por trabajos de ASSA. Santiago de Chile entre General Mosconi y Moreno: desde las 0, por tareas de bacheo municipal.

desde las 0, por tareas de bacheo municipal. Urquiza y bulevar Pellegrini: desde las 0, por trabajos de ASSA en el colector cloacal.

desde las 0, por trabajos de ASSA en el colector cloacal. Francia y bulevar Pellegrini, en el cantero central: desde las 0, por trabajos de ASSA en el colector cloacal.

desde las 0, por trabajos de ASSA en el colector cloacal. Obispo Príncipe entre Defensa y Riobamba: desde las 0, por trabajos de bacheo municipal.

desde las 0, por trabajos de bacheo municipal. Entre Ríos entre Dr. Zavalla y San Juan: de 7.30 a 12, por trabajos de ASSA.

de 7.30 a 12, por trabajos de ASSA. Luis Jiménez de Asúa entre José Babini y Leloir, en barrio El Pozo: reducción de calzada a partir de las 16.30, una vez finalizado el corte total, por trabajos de ASSA.

reducción de calzada a partir de las 16.30, una vez finalizado el corte total, por trabajos de ASSA. Desvíos de colectivos por los cortes de calles

Las interrupciones también modificarán los recorridos de varias líneas del transporte público de pasajeros.

Por los trabajos en Entre Ríos, entre 1° de Mayo y 4 de Enero:

- Línea 16 (ida): San Jerónimo – 3 de Febrero – 9 de Julio – avenida General López, para retomar su recorrido habitual.

Por el corte en 4 de Enero, entre Salta y Mendoza:

Línea 3 (vuelta): 4 de Enero – Juan de Garay – 9 de Julio – Primera Junta.

4 de Enero – Juan de Garay – 9 de Julio – Primera Junta. Línea 15 (vuelta): 4 de Enero – Juan de Garay – Primera Junta – 4 de Enero.

4 de Enero – Juan de Garay – Primera Junta – 4 de Enero. Línea 9 (ida): Juan de Garay – 9 de Julio – Mendoza.

Juan de Garay – 9 de Julio – Mendoza. Líneas C Azul, C Negra y C Verde: 4 de Enero – Juan de Garay – 9 de Julio – Primera Junta – 4 de Enero. Tendrán una única parada en 9 de Julio y Salta.

4 de Enero – Juan de Garay – 9 de Julio – Primera Junta – 4 de Enero. Tendrán una única parada en 9 de Julio y Salta. Línea Intercountries: 4 de Enero – Lisandro de la Torre – Francia – Mendoza – 4 de Enero.

Por los trabajos en Luis Jiménez de Asúa, entre José Babini y Leloir, en barrio El Pozo:

- Líneas 2 y 9 (ida y vuelta): Laureano Maradona hacia el este – Estévez Boero – Federico Leloir – Luis Jiménez de Asúa – Alejandro Greca – Estévez Boero, para retomar sus recorridos habituales.

Cortes y desvíos por demarcación de sendas peatonales

Por otra parte, se realizarán trabajos de demarcación de sendas peatonales en calle San Jerónimo, que generarán cortes parciales y modificaciones en los recorridos de colectivos.

En San Jerónimo entre Obispo Gelabert y Primera Junta, las tareas se desarrollarán de 8 a 13.30. Se realizarán cortes parciales de aproximadamente 45 minutos en cada intersección.

En tanto, en San Jerónimo y Mendoza, habrá una interrupción prevista entre las 13.30 y las 14.30, con un corte de aproximadamente 45 minutos.

Los desvíos de colectivos serán los siguientes:

San Jerónimo entre Obispo Gelabert y Primera Junta (de 8 a 13.30):

Líneas 4, 10 y 11 (ida): Mariano Comas – 1.º de Mayo – Mendoza – San Jerónimo.

Mariano Comas – 1.º de Mayo – Mendoza – San Jerónimo. Línea 14 (ida): San Luis – La Rioja – San Jerónimo.

San Luis – La Rioja – San Jerónimo. Línea 18 (ida): San Jerónimo – Mariano Comas – Mendoza – San Jerónimo.

San Jerónimo – Mariano Comas – Mendoza – San Jerónimo. Líneas 8 y 13 (ida): Ituzaingó – 25 de Mayo – Irigoyen Freyre – San Jerónimo.

Ituzaingó – 25 de Mayo – Irigoyen Freyre – San Jerónimo. Líneas 3 y 5 (ida): Suipacha – 1.º de Mayo – Mendoza – San Jerónimo.

Suipacha – 1.º de Mayo – Mendoza – San Jerónimo. Línea 15 (ida): 1.º de Mayo – Mendoza – San Jerónimo.

San Jerónimo y Mendoza (de 13.30 a 14.30):

Línea 9 (ida): Juan de Garay – 9 de Julio – Tucumán – Rivadavia.

Juan de Garay – 9 de Julio – Tucumán – Rivadavia. Línea 8 (vuelta): Mendoza – 9 de Julio – Tucumán – Rivadavia.

Mendoza – 9 de Julio – Tucumán – Rivadavia. Línea 16 (ida): Mendoza – Francia – Tucumán – San Jerónimo.

Mendoza – Francia – Tucumán – San Jerónimo. Línea 18 (vuelta): Mendoza – 9 de Julio.

Mendoza – 9 de Julio. Líneas 10, 11 y 14 (vuelta): 9 de Julio – Tucumán – Rivadavia.

Desde el municipio indicaron que, en todos los casos, las unidades retomarán sus recorridos habituales una vez finalizados los desvíos. Se recomienda a los conductores circular con precaución, prever posibles demoras y tener en cuenta las modificaciones antes de salir.