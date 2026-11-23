Colón pone la mira en su visita a Deportivo Morón, el viernes a las 21. Franco García aparece como una alternativa concreta para meterse en el equipo titular.

Colón ya dejó atrás el empate sin goles en el Brigadier López y desde este lunes concentra toda su atención en la revancha ante Deportivo Morón. El viernes, desde las 21, visitará al Gallito en el Nuevo Francisco Urbano con una única posibilidad para avanzar a las semifinales del Reducido de la Primera Nacional: ganar, ya que la ventaja deportiva favorece al conjunto bonaerense.

En ese contexto, Iván Delfino comenzará una semana de trabajo en la que habrá dos cuestiones centrales: llegar en las mejores condiciones físicas al partido decisivo y encontrar las variantes necesarias para darle mayor peso ofensivo al equipo. La principal preocupación pasa por la recuperación de Federico Lértora y Darío Sarmiento, quienes finalizaron el primer encuentro con molestias.

El capitán disputó los 90 minutos ante Morón, aunque durante la semana pasada había realizado algunos entrenamientos diferenciados. La intención del cuerpo técnico sería repetir ese esquema de cuidados, administrando sus cargas para que llegue de la mejor manera posible al compromiso del viernes. Por su importancia en el funcionamiento del equipo y su experiencia en este tipo de partidos, su presencia resulta fundamental para el entrenador.

Sarmiento, en evaluación y con Franco García como alternativa en Colón

La situación de Darío Sarmiento también requiere atención. El volante arrastra una molestia en el cuádriceps, una dificultad física que el propio Delfino reconoció después del encuentro de ida. Por eso, durante estos días tendrá un seguimiento especial y su evolución será determinante para saber si puede conservar su lugar entre los titulares.

Sin embargo, Franco García aparece con muchas posibilidades de ingresar desde el comienzo. El futbolista sumó una buena cantidad de minutos durante el segundo tiempo ante Morón, mostró un nivel interesante y le aportó al equipo una alternativa para profundizar y generar desequilibrio en ataque.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Su inclusión le permitiría a Colón contar con mayor velocidad y capacidad de ruptura en los últimos metros, dos características importantes teniendo en cuenta que deberá salir a buscar el resultado. La necesidad de ganar obliga al Sabalero a asumir otro tipo de protagonismo, sin perder el orden que consiguió consolidar durante las últimas presentaciones.

La base del equipo se mantendría en Colón

Más allá de las dudas puntuales, la estructura del equipo no sufriría demasiadas modificaciones. Si no aparecen nuevos inconvenientes físicos, Delfino sostendría la base que viene utilizando, con la incógnita concentrada en el sector derecho del mediocampo.

UNO Santa Fe | José Busiemi

La probable formación sería con Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Franco García o Darío Sarmiento, Federico Lértora, Agustín Toledo y Julián Marcioni; Ignacio Lago y Alan Bonansea.

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La semana será corta y no habrá demasiado margen para experimentar. Colón necesita recuperar futbolistas, ajustar detalles y preparar un partido en el que estará obligado a buscar el triunfo, pero sin desarmar el funcionamiento que le permitió llegar hasta esta instancia.

En el Nuevo Francisco Urbano se jugará buena parte de su objetivo de temporada. Delfino deberá administrar las cargas, elegir las mejores alternativas y encontrar el equilibrio entre la solidez defensiva y la necesidad de atacar para que el Sabalero pueda conseguir la victoria que lo deposite en las semifinales.