Unión inició su última semana de entrenamientos antes de las vacaciones. El jueves volverá a enfrentarse con 9 de Julio (R), para luego iniciar las vacaciones.

Unión puso en marcha una nueva semana de trabajo, aunque esta vez con un horizonte diferente. Después de quedar al margen de los playoffs del Torneo Clausura, el plantel que conduce Leonardo Madelón retomó los entrenamientos este lunes y transitará los últimos días de actividad antes de comenzar las vacaciones, con la mirada puesta en la conformación del equipo para 2027.

La planificación contempla una nueva presentación ante 9 de Julio de Rafaela, prevista para el jueves 26 de noviembre. Será la segunda semana consecutiva en la que ambos equipos se enfrenten, luego de los dos amistosos disputados anteriormente, que terminaron con victorias del conjunto rojiblanco.

Más allá de los resultados, estos encuentros tienen un objetivo puntual para Madelón: observar a los juveniles que vienen sobresaliendo en Reserva y que buscan ganarse un lugar en Primera. La intención es que varios de ellos tengan protagonismo durante la próxima temporada, en línea con la política deportiva que pretende desarrollar la institución.

El último entrenamiento de esta etapa será el viernes 27 de noviembre. Luego, los futbolistas quedarán licenciados y tendrán varias semanas de descanso antes de regresar el 26 de diciembre, fecha establecida para el comienzo de la pretemporada propiamente dicha.

Los juveniles, en el centro de la planificación en Unión

La apuesta por los futbolistas surgidos de las inferiores aparece como uno de los ejes del proyecto deportivo que se busca consolidar en Unión. Por eso, Madelón aprovecha estos amistosos para evaluar alternativas, observar rendimientos y comenzar a identificar quiénes pueden formar parte de la rotación del plantel profesional en 2027.

La intención es que no se trate solamente de una oportunidad circunstancial, sino de una participación sostenida durante la próxima temporada. En ese sentido, el partido ante 9 de Julio volverá a funcionar como una prueba para los chicos que vienen pidiendo pista desde Reserva.

Renovaciones y refuerzos: el otro frente de Unión

Mientras el cuerpo técnico trabaja en el campo de juego, los dirigentes avanzan con la planificación del mercado de pases. Uno de los primeros objetivos será resolver las continuidades de Brahian Cuello y Cristian Tarragona, dos futbolistas cuyos vínculos deben definirse de cara al próximo año.

Por otro lado, Madelón ya tiene identificadas las posiciones que pretende reforzar. El entrenador busca incorporar un arquero, un marcador central, un lateral izquierdo, un volante central y dos mediocampistas externos.

LEER MÁS: Cuáles son las dos trabas que le impiden a Unión repatriar a Tagliamonte

Entre las alternativas para el arco aparece Matías Tagliamonte, quien ya tuvo un paso por Unión y es del interés del entrenador. De todos modos, la posibilidad deberá avanzar en el terreno de las negociaciones.

El Tatengue comienza así a transitar una etapa de transición: mientras les da espacio a los juveniles para mostrar sus condiciones, también necesita reconstruir un plantel que tendrá varias modificaciones después de la salida de distintos futbolistas al cierre de la temporada 2026.

La última semana de entrenamientos será el cierre de un ciclo y, al mismo tiempo, el primer paso de la preparación de un Unión que Madelón pretende renovar para volver a ser protagonista en 2027.