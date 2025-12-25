Uno Santa Fe | La provincia | Nochebuena

Fuerte temporal de Nochebuena en el sur provincial: voladura de techos y destrozos en Alvear

La tormenta se desató en la previa de la Navidad y provocó voladura de techos, caída de postes y cortes de energía. Se activó un Comité de Emergencia y no se prevén nuevas lluvias.

25 de diciembre 2025 · 10:40hs
Importantes daños ocasionados en el comedor de la empresa Cargill. Foto: Rosario 3

Un intenso temporal afectó en la previa de la Nochebuena a la ciudad de Alvear, ubicada a unos 20 minutos de Rosario, y dejó como saldo árboles caídos, techos volados, postes derribados y cortes en el suministro eléctrico.

El fenómeno se produjo mientras en Rosario comenzaban a registrarse las primeras lluvias y caída de granizo, en una jornada marcada por los traslados y preparativos por la celebración de Navidad.

Las lluvias de diciembre superaron ampliamente el promedio histórico para ese mes en Santa Fe

Según publica Rosario3, la tormenta impactó con mayor fuerza sobre Alvear y obligó a activar un Comité de Emergencia en el cuartel de Bomberos, del que participaron autoridades municipales y personal de Protección Civil local y provincial.

Diseño sin título (1)
Desde allí se coordinaron las primeras respuestas y se alertó a la población para extremar precauciones.

De acuerdo con el último informe oficial, el fuerte temporal provocó la voladura de al menos nueve techos y la caída de 13 postes en distintos sectores de la ciudad.

Los daños se registraron en zonas como el Bajo Paraná, La Rana, El Peral, el casco histórico, el centro de monitoreo, la oficina Basileuo, Piedrabuena al 2100 y la intersección de 2 de Abril y Azurduy.

Además, se produjeron interrupciones en el servicio eléctrico en varios barrios. Imágenes difundidas por medios de Televisión Litoral muestran también los importantes daños ocasionados en el comedor de la empresa Cargill.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicaron que la zona no se encuentra bajo alerta y que no se prevén nuevas tormentas para este jueves ni para el viernes. Sin embargo, se anticipan jornadas con altas temperaturas, elevada humedad y presión atmosférica baja, condiciones que suelen asociarse a tiempo inestable.

Nochebuena Alvear Navidad

