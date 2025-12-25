Las lluvias de diciembre superaron ampliamente el promedio histórico para ese mes en Santa Fe

Hasta noviembre, el total acumulado de lluvias ya alcanzaba los 1.140 milímetros, superando en más de 119 la media anual histórica, que se ubica en 1.020,60.

Las precipitaciones registradas durante diciembre terminaron de consolidar un año con lluvias por encima de los valores históricos en Santa Fe . Según datos del Centro de Informaciones Meteorológicas (CIM) de la UNL, el acumulado anual ya supera holgadamente la media de los últimos diez años.

Durante el mes de diciembre se registraron 141 milímetros de lluvia , un valor que no solo supera al mes anterior —cuando se contabilizaron 129,25 mm — sino que también se ubica claramente por encima del promedio histórico mensual para este período.

Promedio de los últimos 10 años

De acuerdo al CIM, el promedio de precipitaciones para diciembre en los últimos diez años (2015–2024) es de 122,19 mm, con un promedio de siete días con lluvias. El registro actual se posiciona cerca de 19 milímetros por encima de ese valor, confirmando un mes más lluvioso de lo habitual.

tormenta río Santa Fe alerta lluvias

Pero el dato más relevante se observa en el análisis anual. Hasta el mes anterior, el total acumulado de precipitaciones ya alcanzaba los 1.140 milímetros, superando en más de 119 mm la media anual histórica, que se ubica en 1.020,60 mm para el período 2015–2024.

Con las lluvias de diciembre ya incorporadas, la diferencia con el promedio anual se amplía aún más, llegando hasta el momento a los 1.281 milímetros.

Pronóstico del tiempo

En cuanto al pronóstico del tiempo, el Centro de Informaciones Meteorológicas de la UNL indicó que para los próximos días, el pronóstico anticipa un jueves 25 con cielo nublado a parcialmente nublado y condiciones inestables, con probables lluvias débiles durante las primeras horas del día y temperaturas que oscilarán entre 21°C y 32°C, con vientos del sector sur/suroeste.

En tanto, el viernes 26 de diciembre se presentará con cielo mayormente despejado y nubosidad variable, temperaturas mínimas cercanas a los 22°C y máximas en torno a los 34°C, manteniéndose un escenario de inestabilidad leve, con vientos leves a moderados predominando del sector norte.

El sábado 27 se espera cielo mayormente despejado, con nubosidad variable a lo largo de la jornada, temperaturas entre 21°C y 32°C, condiciones inestables a algo inestables y vientos leves a moderados de direcciones variables, predominando del sector norte.