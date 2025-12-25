Uno Santa Fe | Santa Fe | lluvias

Las lluvias de diciembre superaron ampliamente el promedio histórico para ese mes en Santa Fe

Hasta noviembre, el total acumulado de lluvias ya alcanzaba los 1.140 milímetros, superando en más de 119 la media anual histórica, que se ubica en 1.020,60.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

25 de diciembre 2025 · 09:59hs
Las lluvias de diciembre superaron ampliamente el promedio histórico para ese mes en Santa Fe

Las lluvias de diciembre superaron ampliamente el promedio histórico para ese mes en Santa Fe

Las precipitaciones registradas durante diciembre terminaron de consolidar un año con lluvias por encima de los valores históricos en Santa Fe. Según datos del Centro de Informaciones Meteorológicas (CIM) de la UNL, el acumulado anual ya supera holgadamente la media de los últimos diez años.

Durante el mes de diciembre se registraron 141 milímetros de lluvia, un valor que no solo supera al mes anterior —cuando se contabilizaron 129,25 mm— sino que también se ubica claramente por encima del promedio histórico mensual para este período.

Promedio de los últimos 10 años

De acuerdo al CIM, el promedio de precipitaciones para diciembre en los últimos diez años (2015–2024) es de 122,19 mm, con un promedio de siete días con lluvias. El registro actual se posiciona cerca de 19 milímetros por encima de ese valor, confirmando un mes más lluvioso de lo habitual.

tormenta río Santa Fe alerta lluvias

Pero el dato más relevante se observa en el análisis anual. Hasta el mes anterior, el total acumulado de precipitaciones ya alcanzaba los 1.140 milímetros, superando en más de 119 mm la media anual histórica, que se ubica en 1.020,60 mm para el período 2015–2024.

Con las lluvias de diciembre ya incorporadas, la diferencia con el promedio anual se amplía aún más, llegando hasta el momento a los 1.281 milímetros.

Pronóstico del tiempo

En cuanto al pronóstico del tiempo, el Centro de Informaciones Meteorológicas de la UNL indicó que para los próximos días, el pronóstico anticipa un jueves 25 con cielo nublado a parcialmente nublado y condiciones inestables, con probables lluvias débiles durante las primeras horas del día y temperaturas que oscilarán entre 21°C y 32°C, con vientos del sector sur/suroeste.

En tanto, el viernes 26 de diciembre se presentará con cielo mayormente despejado y nubosidad variable, temperaturas mínimas cercanas a los 22°C y máximas en torno a los 34°C, manteniéndose un escenario de inestabilidad leve, con vientos leves a moderados predominando del sector norte.

El sábado 27 se espera cielo mayormente despejado, con nubosidad variable a lo largo de la jornada, temperaturas entre 21°C y 32°C, condiciones inestables a algo inestables y vientos leves a moderados de direcciones variables, predominando del sector norte.

lluvias precipitaciones diciembre Santa Fe
Noticias relacionadas
festejos por navidad en santa fe: balance positivo de los operativos realizados por la municipalidad en la ciudad

Festejos por Navidad en Santa Fe: balance positivo de los operativos realizados por la Municipalidad en la ciudad

Golpe al mercado ilegal: en la ciudad de Santa Fe el robo de cables y metales cayó más del 80%

Golpe al mercado ilegal: en la ciudad de Santa Fe el robo de cables y metales cayó más del 80%

importaciones en alza y ventas en baja: la advertencia de la industria del juguete en la previa de navidad

Importaciones en alza y ventas en baja: la advertencia de la industria del juguete en la previa de Navidad

Compras sobre el cierre y cuidando el bolsillo: las ventas de Navidad dejaron buenas sensaciones en el comercio santafesino

Compras sobre el cierre y cuidando el bolsillo: las ventas de Navidad dejaron buenas sensaciones en el comercio santafesino

Lo último

Madelón y su segundo ciclo en Unión: los números de un regreso con luces y sombras

Madelón y su segundo ciclo en Unión: los números de un regreso con luces y sombras

Presupuesto 2026 en el Senado: están los votos para aprobarlo en general, pero hay dudas en un artículo clave

Presupuesto 2026 en el Senado: están los votos para aprobarlo en general, pero hay dudas en un artículo clave

Festejos por Navidad en Santa Fe: balance positivo de los operativos realizados por la Municipalidad en la ciudad

Festejos por Navidad en Santa Fe: balance positivo de los operativos realizados por la Municipalidad en la ciudad

Último Momento
Madelón y su segundo ciclo en Unión: los números de un regreso con luces y sombras

Madelón y su segundo ciclo en Unión: los números de un regreso con luces y sombras

Presupuesto 2026 en el Senado: están los votos para aprobarlo en general, pero hay dudas en un artículo clave

Presupuesto 2026 en el Senado: están los votos para aprobarlo en general, pero hay dudas en un artículo clave

Festejos por Navidad en Santa Fe: balance positivo de los operativos realizados por la Municipalidad en la ciudad

Festejos por Navidad en Santa Fe: balance positivo de los operativos realizados por la Municipalidad en la ciudad

Malena Santillán fue convocada a la selección argentina de natación

Malena Santillán fue convocada a la selección argentina de natación

Ignacio Lago, el capital futbolístico de Colón en una encrucijada sensible

Ignacio Lago, el capital futbolístico de Colón en una encrucijada sensible

Ovación
Navidad en familia: así festejaron los jugadores de Colón y Unión

Navidad en familia: así festejaron los jugadores de Colón y Unión

El mensaje navideño de Colón que reforzó identidad y sentido de pertenencia

El mensaje navideño de Colón que reforzó identidad y sentido de pertenencia

Malena Santillán fue convocada a la selección argentina de natación

Malena Santillán fue convocada a la selección argentina de natación

Franco Balbi, una pieza clave de Unión reflejada en los números

Franco Balbi, una pieza clave de Unión reflejada en los números

Jornada de premiación para cerrar el 2025 de la Liga Santafesina

Jornada de premiación para cerrar el 2025 de la Liga Santafesina

Policiales
Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"