La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia) Rosario denunció a la filial local de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ante el Ministerio Público Fiscal Federal por los delitos de apología del delito, incitación al odio y realización de actos discriminatorios. En particular, la presentación judicial se da en el marco de una actividad convocada por el gremio por el "Día del Prisionero Palestino y los Presos Políticos", según anunciaron en sus redes sociales.
La Daia denunció a ATE Rosario por organizar una charla con exprisioneros palestinos
La organización que representa a la comunidad judía en Rosario señaló que las personas convocadas por el sindicato pertenecen a organizaciones "terroristas". La charla está programada para este viernes.
"En el día de la fecha, la DAIA Filial Rosario ha procedido a interponer Formal Denuncia ante el Ministerio Público Fiscal Federal competente de turno, a raíz de la posible comisión de los delitos de apología del delito, incitación al odio y realización de actos discriminatorios, en relación con la actividad organizada por ATE Rosario para el día 17 de abril de 2026, denominada 'Día del Prisionero Palestino y los Presos Políticos'”, expresó Daia Argentina en un posteo en la red social X.
La cita de ATE Rosario está programada para este viernes 17 de abril, a las 18, en la sede de San Lorenzo al 1879. En el flyer de invitación, se anuncia la participación virtual de dos expresioneros políticos palestinos, Osman Bilal y Nader Sadaqa. Por su parte, la Daia expresó que los invitados pertenecerían a "organizaciones calificadas como terroristas".
"Dicha actividad contempla la participación, en carácter de entrevistados, de dos individuos que pertenecerían a organizaciones calificadas como terroristas, quienes habrían sido condenados por delitos de extrema gravedad vinculados al terrorismo, y que habrían recuperado su libertad en el marco de intercambios por ciudadanos secuestrados por Hamas el 7 de octubre de 2023", siguieron desde la organización política que representa a la comunidad judía.
"Resulta inadmisible que desde un ámbito sindical se promuevan espacios que puedan implicar la legitimación, difusión o reivindicación de personas involucradas en hechos de violencia terrorista, atentando contra los valores fundamentales de convivencia democrática, paz social y respeto por la vida", afirmaron desde la Daia.
"En virtud de ello, se ha solicitado la intervención urgente de la justicia federal a fin de que se investiguen los hechos y se adopten las medidas preliminares y de aseguramiento de pruebas que correspondan conforme a derecho", concluyeron.
La actividad convocada por Daia
"ATE Rosario invita a participar de una asamblea y ser parte de entrevistas a ex prisioneros palestinos. La jornada será en el marco del Día del Prisionero Palestino y los presos políticos", expresó ATE Rosario en una publicación de Instagram que cerró con el hashtag #PalestinaLibre.
La actividad contará con la presencia, de manera virtual, de Osman Bilal y Nader Sadaqa, quienes residen en el exterior y fueron presentados por los organizadores como "ex prisioneros" y "activistas".
La jornada fue convocada para este viernes 17 de abril, a las 18, en la sede de ATE Rosario, San Lorenzo 1879. A pesar de la denuncia de Daia, desde el gremio no anunciaron una suspensión de la cita.