Desvaux presentó dos proyectos para Unión: marca propia y una aplicación integral para los socios

El referente opositor aseguró que una marca propia podría generar hasta un millón de dólares anuales y adelantó una plataforma digital inspirada en el modelo de River.

El referente de Identidad Unionista, Héctor Desvaux, dio detalles de dos de las iniciativas que su espacio pretende acercar a Unión en caso de tener la posibilidad de participar en la conducción del club. En diálogo con Dame Gol, por Telefe Santa Fe, el dirigente opositor puso el foco en la generación de nuevos recursos económicos y en la modernización de la relación entre la institución y sus socios.

Uno de los proyectos más ambiciosos mencionados por Desvaux tiene que ver con la creación de una marca propia de indumentaria para Unión.

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Según explicó, la propuesta ya fue desarrollada y contempla que el club deje de depender exclusivamente de proveedores externos para la comercialización de camisetas y otros productos oficiales.

"Nosotros consideramos que Unión tiene que tener su marca. Ya la hemos desarrollado y presentado. Hoy tenemos la camiseta con proveedores externos y, en función de las ventas que tiene el club, eso podría significar una ganancia cercana al millón de dólares por año para Unión", aseguró.

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La iniciativa apunta a que la institución controle de manera directa la producción y comercialización de su indumentaria oficial, buscando aumentar los márgenes de rentabilidad y fortalecer una identidad comercial propia.

Una aplicación para transformar la experiencia del socio de Unión

El segundo proyecto que impulsa Identidad Unionista está relacionado con la tecnología y la digitalización de servicios.

Desvaux reveló que se encuentran en la etapa final del desarrollo de una aplicación que funcionará como vínculo directo entre el club y sus hinchas, tomando como referencia modelos implementados en instituciones de primer nivel.

"Estamos trabajando en una interfaz entre el hincha y el club. Hemos recorrido muchos lugares y River nos abrió las puertas para mostrarnos su nivel de desarrollo en este aspecto. Ahora estamos adaptando esa experiencia a Unión", explicó.

Entre las funcionalidades previstas, la aplicación permitirá comprar entradas, adquirir productos y servicios dentro del estadio mediante códigos QR, además de gestionar distintos beneficios para los socios.

Venta de ubicaciones y más servicios digitales

Uno de los aspectos que más destacó el dirigente es la posibilidad de que los abonados puedan obtener un beneficio económico cuando no asistan a un partido.

"La gente va a poder decir: 'Este fin de semana no voy a la cancha', y poner a la venta su platea. El club la comercializa y el socio recibe un porcentaje de esa venta", detalló.

La propuesta busca optimizar la ocupación de los sectores del estadio y generar una nueva herramienta de fidelización para los asociados.

Además, Desvaux señaló que el objetivo es ampliar la base societaria y derribar algunas limitaciones que, según afirmó, existen actualmente.

"Todo está pensado para un Unión más grande. Nosotros escuchamos que no se pueden hacer más socios porque no hay estructura para atenderlos. Creemos que la tecnología puede ayudar a resolver esos problemas", sostuvo.

El modelo River como referencia

Durante la entrevista, Desvaux mencionó especialmente el sistema digital implementado por River Plate, conocido como River ID, como ejemplo de gestión moderna.

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"En River, si no tenés la aplicación, no podés adquirir entradas ni tickets. Ese es el nivel de integración que queremos adaptar a Unión", remarcó.

Con estos proyectos, Identidad Unionista busca instalar en la agenda del club un debate sobre nuevas fuentes de ingresos y herramientas tecnológicas orientadas a mejorar la experiencia de los socios y fortalecer el crecimiento institucional de la entidad rojiblanca.