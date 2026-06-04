Dos santafesinos volverán a pelear en la FAB de Buenos Aires

En una nueva edición de la Leyenda Continúa, el santafesino Delmiro Eduardo Bordon se medirá con el bonaerense Roldán, mientras que Toti Garateguy lo hará con Amaya

La nueva función de La Leyenda Continúa, que tendrá lugar este viernes 5 de junio en el templo de Castro Barros 75, contará con varios combates que tendrán a algunos púgiles santafesinos como protagonistas. Concretamente, en las peleas complementarias, de la velada organizada por OR Promotions, estarán Eduardo Bordón y Dimas Garategui en una noche que tendrá dos combates entre mujeres y por títulos mundiales.

Este viernes 5 de junio en el Estadio FAB, OR Promotions presenta, una vez más, otro evento de alcance global de la mano de La Leyenda Continúa, que también se podrá disfrutar a través de la pantalla de TyC Sports. Se anunciaron siete peleas profesionales organizadas por Georgina Rivero y Osvaldo Rivero de O.R Promotions, y la asistencia de Damián Pellecchia que es el matchmaker.

El santafesino Delmmiro Eduardo Bordón de 30 años se medirá con Diego Agutín Roldán en categoría superpluma. El púgil entrenado por Totino Diógenes Caunedo desde mayo del año pasado cuenta con 12 presentaciones en el campo rentado, logrando siete victorias y cinco derrotas, dos por la vía rápida. El nacido en Campo Largo, provincia del Chaco, entrena en el Thunder Box que desde el lunes 29 de junio se muda a su nueva casa ubicada en Vieytes 3620 en su intersección con doctor Zavalla.

El rival del Chaque, tiene 26 años, es oriundo de Ensenada, en la provincia de Buenos Aires, y tiene cinco peleas en el campo profesional, con igual cantidad de triunfos, y cuatro por la vía rápida. Bordón viene de caer en marzo pasado frente a Nahuel Alejandro Maldonado en San Miguel de Tucumán por KOT en el tercer asalto de ocho establecidos, y será una buena oportunidad para conseguir una victoria.

El paranaense Dimas Garateguy, que se encuentra radicado en Santa Fe, y es entrenado por Carlos Lemos en el Club Atlético Colón, enfrentará a súper ligero a ocho rounds a Luciano Matías Amaya oriundo de Florencio Varela. Toty, de 34 años, cuenta con 21 peleas en el campo rentado, con doce victorias, tres por la vía rápida, y nueve derrotas, con cuatro por KOT. Su rival, de 22 años, lleva cinco peleas con la misma cantidad de triunfos, y tres por la vía rápida.

image El paranaense radicado en Santa Fe, Dimas Garateguy de Colón, combatirá en Buenos Aires.

En la pelea de semifondo la protagonista del mismo será la bonaerense Celeste "La Chucky" Alaniz (19-2-0, 7 KO), quien se medirá con la mexicana Noemi "La Maravilla" Romero (6-1-1, 2 KO). No será una defensa más para la oriunda del partido de Merlo: además de exponer su corona latina mosca OMB por primera ocasión ante la exigente escuela azteca, también arriesgará el puesto número 1 del ranking mundial.

En el combate central la bonaerense Sol "La Picante" Baumstarh (14-7-1, 8 KO) tendrá la gran chance de disputar en casa el título mundial interino minimosca FIB, habilitado por la maternidad de la campeona regular, Kim Clavel. Su rival será la peligrosa estadounidense Yadira "La Reina" Bustillos (11-2-0, 2 KO), una oponente de jerarquía y dueña de un estilo virtuoso, que buscará quedarse con todo.

Colón se prepara para un festival profesional

El sábado 13 de junio a partir de las 21, se realizará un gran festival de boxeo en el gimnasio Roque Otrino del Club Atlético Colón, con un combate profesional, y diez amateurs. Se medirán Luis Marinelli del Thunder Box con Brandon Pérez del Chino Box. En las peleas entre púgiles aficionados, habrá representantes del gimnasio Upper, Willie Pep, Olimboxing, King Box, Thunder Box, y Villa María. El organizador Carlos Lemos aseguró un buen servicio de buffet, y las anticipadas se pueden adquirir al 3425034425.