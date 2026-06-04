Uno Santa Fe | Ovación | santafesinos

Dos santafesinos volverán a pelear en la FAB de Buenos Aires

En una nueva edición de la Leyenda Continúa, el santafesino Delmiro Eduardo Bordon se medirá con el bonaerense Roldán, mientras que Toti Garateguy lo hará con Amaya

Ovación

Por Ovación

4 de junio 2026 · 10:51hs
El santafesino Delmiro Eduardo Bordón junto a su entrenador Diógenes Totino Caunedo.

El santafesino Delmiro Eduardo Bordón junto a su entrenador Diógenes Totino Caunedo.

La nueva función de La Leyenda Continúa, que tendrá lugar este viernes 5 de junio en el templo de Castro Barros 75, contará con varios combates que tendrán a algunos púgiles santafesinos como protagonistas. Concretamente, en las peleas complementarias, de la velada organizada por OR Promotions, estarán Eduardo Bordón y Dimas Garategui en una noche que tendrá dos combates entre mujeres y por títulos mundiales.

Presencia santafesina en Buenos Aires

Este viernes 5 de junio en el Estadio FAB, OR Promotions presenta, una vez más, otro evento de alcance global de la mano de La Leyenda Continúa, que también se podrá disfrutar a través de la pantalla de TyC Sports. Se anunciaron siete peleas profesionales organizadas por Georgina Rivero y Osvaldo Rivero de O.R Promotions, y la asistencia de Damián Pellecchia que es el matchmaker.

El santafesino Delmmiro Eduardo Bordón de 30 años se medirá con Diego Agutín Roldán en categoría superpluma. El púgil entrenado por Totino Diógenes Caunedo desde mayo del año pasado cuenta con 12 presentaciones en el campo rentado, logrando siete victorias y cinco derrotas, dos por la vía rápida. El nacido en Campo Largo, provincia del Chaco, entrena en el Thunder Box que desde el lunes 29 de junio se muda a su nueva casa ubicada en Vieytes 3620 en su intersección con doctor Zavalla.

El rival del Chaque, tiene 26 años, es oriundo de Ensenada, en la provincia de Buenos Aires, y tiene cinco peleas en el campo profesional, con igual cantidad de triunfos, y cuatro por la vía rápida. Bordón viene de caer en marzo pasado frente a Nahuel Alejandro Maldonado en San Miguel de Tucumán por KOT en el tercer asalto de ocho establecidos, y será una buena oportunidad para conseguir una victoria.

El paranaense Dimas Garateguy, que se encuentra radicado en Santa Fe, y es entrenado por Carlos Lemos en el Club Atlético Colón, enfrentará a súper ligero a ocho rounds a Luciano Matías Amaya oriundo de Florencio Varela. Toty, de 34 años, cuenta con 21 peleas en el campo rentado, con doce victorias, tres por la vía rápida, y nueve derrotas, con cuatro por KOT. Su rival, de 22 años, lleva cinco peleas con la misma cantidad de triunfos, y tres por la vía rápida.

image
El paranaense radicado en Santa Fe, Dimas Garateguy de Col&oacute;n, combatir&aacute; en Buenos Aires.

El paranaense radicado en Santa Fe, Dimas Garateguy de Colón, combatirá en Buenos Aires.

En la pelea de semifondo la protagonista del mismo será la bonaerense Celeste "La Chucky" Alaniz (19-2-0, 7 KO), quien se medirá con la mexicana Noemi "La Maravilla" Romero (6-1-1, 2 KO). No será una defensa más para la oriunda del partido de Merlo: además de exponer su corona latina mosca OMB por primera ocasión ante la exigente escuela azteca, también arriesgará el puesto número 1 del ranking mundial.

En el combate central la bonaerense Sol "La Picante" Baumstarh (14-7-1, 8 KO) tendrá la gran chance de disputar en casa el título mundial interino minimosca FIB, habilitado por la maternidad de la campeona regular, Kim Clavel. Su rival será la peligrosa estadounidense Yadira "La Reina" Bustillos (11-2-0, 2 KO), una oponente de jerarquía y dueña de un estilo virtuoso, que buscará quedarse con todo.

Colón se prepara para un festival profesional

El sábado 13 de junio a partir de las 21, se realizará un gran festival de boxeo en el gimnasio Roque Otrino del Club Atlético Colón, con un combate profesional, y diez amateurs. Se medirán Luis Marinelli del Thunder Box con Brandon Pérez del Chino Box. En las peleas entre púgiles aficionados, habrá representantes del gimnasio Upper, Willie Pep, Olimboxing, King Box, Thunder Box, y Villa María. El organizador Carlos Lemos aseguró un buen servicio de buffet, y las anticipadas se pueden adquirir al 3425034425.

santafesinos FAB boxeo
Noticias relacionadas
belloso ratifico a almiron en rosario central: hasta mi mama me pide que lo eche

Belloso ratificó a Almirón en Rosario Central: "Hasta mi mamá me pide que lo eche"

mundial 2026: los caminos de la seleccion argentina segun como termine en el grupo j

Mundial 2026: los caminos de la Selección argentina según cómo termine en el Grupo J

La presentación de la Copa de la Amistad fue un encuentro de memoria y valores compartidos.

Se viene el clásico de la amistad entre Santa Fe RC y CRAI

murio jose sanfilippo, historico goleador de san lorenzo

Murió José Sanfilippo, histórico goleador de San Lorenzo

Lo último

Mundial 2026: los caminos de la Selección argentina según cómo termine en el Grupo J

Mundial 2026: los caminos de la Selección argentina según cómo termine en el Grupo J

Colón sumó una preocupación en la previa del duelo con Ciudad Bolívar

Colón sumó una preocupación en la previa del duelo con Ciudad Bolívar

El dato negativo que el 9 de Colón buscará revertir ante Ciudad Bolívar

El dato negativo que el 9 de Colón buscará revertir ante Ciudad Bolívar

Último Momento
Mundial 2026: los caminos de la Selección argentina según cómo termine en el Grupo J

Mundial 2026: los caminos de la Selección argentina según cómo termine en el Grupo J

Colón sumó una preocupación en la previa del duelo con Ciudad Bolívar

Colón sumó una preocupación en la previa del duelo con Ciudad Bolívar

El dato negativo que el 9 de Colón buscará revertir ante Ciudad Bolívar

El dato negativo que el 9 de Colón buscará revertir ante Ciudad Bolívar

Temporada de frío, demanda de termómetros: del viejo mercurio al desembarco del de galio

Temporada de frío, demanda de termómetros: del viejo mercurio al desembarco del de galio

Golpeó y amenazó de muerte a su expareja, fue denunciado y terminó entregándose a la policía

Golpeó y amenazó de muerte a su expareja, fue denunciado y terminó entregándose a la policía

Ovación
Colón campeón: hace cinco años la historia del fútbol santafesino cambiaba para siempre

Colón campeón: hace cinco años la historia del fútbol santafesino cambiaba para siempre

Colón eligió a sus hinchas para contar la historia de una noche que cambió todo

Colón eligió a sus hinchas para contar la historia de una noche que cambió todo

Me considero un hincha más de Colón y siempre le estaré agradecido

"Me considero un hincha más de Colón y siempre le estaré agradecido"

Un jugador de Colón de San Justo sufrió un ACV isquémico y su pronóstico es reservado

Un jugador de Colón de San Justo sufrió un ACV isquémico y su pronóstico es reservado

Se viene el clásico de la amistad entre Santa Fe RC y CRAI

Se viene el clásico de la amistad entre Santa Fe RC y CRAI

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Dante regresa a Tribus presentando Día 3, su último disco

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco