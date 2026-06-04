El mercado pone la mira en Palacios: ¿qué postura tomará Unión?

Julián Palacios cuenta con sondeos desde el exterior, y Unión tiene una opción para un ingreso económico si se da su salida. Es clave en el proyecto deportivo.

Mientras Unión transita el receso y comienza a delinear la segunda parte de la temporada, uno de los nombres que aparece en el centro de la escena es el de Julián Palacios. El mediocampista atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y ese crecimiento ya despertó interés más allá de las fronteras argentinas.

En las últimas semanas surgieron consultas desde el exterior por la situación del futbolista, aunque por el momento no se tradujeron en una oferta formal. De todos modos, el escenario no pasa inadvertido para los dirigentes rojiblancos, que siguen atentamente cada movimiento alrededor de uno de los jugadores más determinantes del plantel.

Una pieza que Unión no quiere perder

Puertas adentro entienden que Palacios es mucho más que un jugador importante. Su influencia en el funcionamiento del equipo de Leonardo Madelón quedó reflejada durante el Torneo Apertura, donde se transformó en uno de los principales generadores de fútbol y en un futbolista decisivo en los metros finales.

Por esa razón, más allá de cualquier posibilidad de negocio que pueda aparecer en el mercado, la postura inicial de la dirigencia es clara: priorizar el aspecto deportivo.

La intención es que continúe en Santa Fe y sea una de las bases sobre las cuales se apoye el equipo para afrontar los desafíos que vienen en el segundo semestre.

La cláusula que podría beneficiar a Unión

El volante tiene contrato con Unión hasta el 31 de diciembre y dentro de su situación contractual existe una condición especial.

Si una transferencia se concreta antes del 30 de septiembre, el club santafesino tendría derecho a percibir el 30% del monto de la operación. Un porcentaje que podría representar un ingreso importante para las arcas rojiblancas en caso de una venta al exterior.

Sin embargo, en este momento la prioridad parece estar lejos de una cuestión económica. En la dirigencia consideran que desprenderse de uno de los futbolistas de mejor rendimiento podría afectar directamente las aspiraciones deportivas del equipo.

Un jugador que elevó su cotización

Los números ayudan a explicar por qué comenzaron a aparecer interesados. Durante el Apertura 2026 disputó 15 partidos, convirtió tres goles y repartió cinco asistencias, transformándose en uno de los futbolistas más productivos del campeonato para Unión.

Además, sumó presencia en la Copa Argentina y en los playoffs del certamen, ratificando una regularidad que ya había mostrado durante 2025.

Tomando las últimas dos temporadas, acumuló más de 50 partidos oficiales con la camiseta rojiblanca, con una producción ofensiva que lo posicionó entre los jugadores más influyentes del plantel.

Su crecimiento futbolístico también fue acompañado por una consolidación física y táctica que terminó de convertirlo en una pieza indispensable para Madelón.

Un pase repartido entre tres instituciones

Otro aspecto a tener en cuenta es que Unión no posee la totalidad de los derechos económicos del jugador. Actualmente, el 50% pertenece a San Lorenzo de Almagro, mientras que el 20% corresponde a la CAI. El porcentaje restante es el que le permite al Tatengue participar de una eventual transferencia.

Además, la carrera del mediocampista es manejada por Gastón Fernández, quien sigue de cerca las consultas que comenzaron a llegar desde distintos mercados.

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Por ahora no hay negociaciones avanzadas ni propuestas concretas sobre la mesa. Sin embargo, el interés existe y el nombre de Palacios empieza a aparecer cada vez con más frecuencia en el radar de clubes extranjeros.

En Unión toman nota, pero también saben que encontrar un reemplazante para un futbolista de sus características no sería sencillo. Por eso, mientras el mercado comienza a moverse, la idea es sostener a una de las figuras del equipo y evitar una salida que hoy nadie en el club considera conveniente.