Uno Santa Fe | Unión | Unión

El mercado pone la mira en Palacios: ¿qué postura tomará Unión?

Julián Palacios cuenta con sondeos desde el exterior, y Unión tiene una opción para un ingreso económico si se da su salida. Es clave en el proyecto deportivo.

4 de junio 2026 · 11:04hs
El mercado pone la mira en Palacios: ¿qué postura tomará Unión?

Prensa Unión

Mientras Unión transita el receso y comienza a delinear la segunda parte de la temporada, uno de los nombres que aparece en el centro de la escena es el de Julián Palacios. El mediocampista atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y ese crecimiento ya despertó interés más allá de las fronteras argentinas.

LEER MÁS: Ivana Taborda, dirigente de Unión: "Gestionar al club no es administrar un bar"

En las últimas semanas surgieron consultas desde el exterior por la situación del futbolista, aunque por el momento no se tradujeron en una oferta formal. De todos modos, el escenario no pasa inadvertido para los dirigentes rojiblancos, que siguen atentamente cada movimiento alrededor de uno de los jugadores más determinantes del plantel.

Una pieza que Unión no quiere perder

Puertas adentro entienden que Palacios es mucho más que un jugador importante. Su influencia en el funcionamiento del equipo de Leonardo Madelón quedó reflejada durante el Torneo Apertura, donde se transformó en uno de los principales generadores de fútbol y en un futbolista decisivo en los metros finales.

Por esa razón, más allá de cualquier posibilidad de negocio que pueda aparecer en el mercado, la postura inicial de la dirigencia es clara: priorizar el aspecto deportivo.

La intención es que continúe en Santa Fe y sea una de las bases sobre las cuales se apoye el equipo para afrontar los desafíos que vienen en el segundo semestre.

La cláusula que podría beneficiar a Unión

El volante tiene contrato con Unión hasta el 31 de diciembre y dentro de su situación contractual existe una condición especial.

Si una transferencia se concreta antes del 30 de septiembre, el club santafesino tendría derecho a percibir el 30% del monto de la operación. Un porcentaje que podría representar un ingreso importante para las arcas rojiblancas en caso de una venta al exterior.

Sin embargo, en este momento la prioridad parece estar lejos de una cuestión económica. En la dirigencia consideran que desprenderse de uno de los futbolistas de mejor rendimiento podría afectar directamente las aspiraciones deportivas del equipo.

Un jugador que elevó su cotización

Los números ayudan a explicar por qué comenzaron a aparecer interesados. Durante el Apertura 2026 disputó 15 partidos, convirtió tres goles y repartió cinco asistencias, transformándose en uno de los futbolistas más productivos del campeonato para Unión.

Además, sumó presencia en la Copa Argentina y en los playoffs del certamen, ratificando una regularidad que ya había mostrado durante 2025.

Tomando las últimas dos temporadas, acumuló más de 50 partidos oficiales con la camiseta rojiblanca, con una producción ofensiva que lo posicionó entre los jugadores más influyentes del plantel.

Su crecimiento futbolístico también fue acompañado por una consolidación física y táctica que terminó de convertirlo en una pieza indispensable para Madelón.

Un pase repartido entre tres instituciones

Otro aspecto a tener en cuenta es que Unión no posee la totalidad de los derechos económicos del jugador. Actualmente, el 50% pertenece a San Lorenzo de Almagro, mientras que el 20% corresponde a la CAI. El porcentaje restante es el que le permite al Tatengue participar de una eventual transferencia.

Además, la carrera del mediocampista es manejada por Gastón Fernández, quien sigue de cerca las consultas que comenzaron a llegar desde distintos mercados.

LEER MÁS: Desvaux presentó dos proyectos para Unión: marca propia y una aplicación integral para los socios

Por ahora no hay negociaciones avanzadas ni propuestas concretas sobre la mesa. Sin embargo, el interés existe y el nombre de Palacios empieza a aparecer cada vez con más frecuencia en el radar de clubes extranjeros.

En Unión toman nota, pero también saben que encontrar un reemplazante para un futbolista de sus características no sería sencillo. Por eso, mientras el mercado comienza a moverse, la idea es sostener a una de las figuras del equipo y evitar una salida que hoy nadie en el club considera conveniente.

Unión Palacios Leonardo Madelón
Noticias relacionadas
que hay de la oferta que llego a union por rafael profini

Qué hay de la oferta que llegó a Unión por Rafael Profini

union se prepara para una profunda reestructuracion: los jugadores que podrian irse en este mercado

Unión se prepara para una profunda reestructuración: los jugadores que podrían irse en este mercado

union dio un paso clave para la continuidad de leo madelon

Unión dio un paso clave para la continuidad de Leo Madelón

artime rompio el silencio y revelo como esta la negociacion de belgrano por cardozo

Artime rompió el silencio y reveló cómo está la negociación de Belgrano por Cardozo

Lo último

Belloso ratificó a Almirón en Rosario Central: Hasta mi mamá me pide que lo eche

Belloso ratificó a Almirón en Rosario Central: "Hasta mi mamá me pide que lo eche"

Lértora abre el álbum de la estrella en Colón: No fue casualidad lo que logramos

Lértora abre el álbum de la estrella en Colón: "No fue casualidad lo que logramos"

La economía santafesina acumula 13 meses de recesión: crece la industria, pero caen el consumo y los salarios

La economía santafesina acumula 13 meses de recesión: crece la industria, pero caen el consumo y los salarios

Último Momento
Belloso ratificó a Almirón en Rosario Central: Hasta mi mamá me pide que lo eche

Belloso ratificó a Almirón en Rosario Central: "Hasta mi mamá me pide que lo eche"

Lértora abre el álbum de la estrella en Colón: No fue casualidad lo que logramos

Lértora abre el álbum de la estrella en Colón: "No fue casualidad lo que logramos"

La economía santafesina acumula 13 meses de recesión: crece la industria, pero caen el consumo y los salarios

La economía santafesina acumula 13 meses de recesión: crece la industria, pero caen el consumo y los salarios

Mundial 2026: los caminos de la Selección argentina según cómo termine en el Grupo J

Mundial 2026: los caminos de la Selección argentina según cómo termine en el Grupo J

Colón sumó una preocupación en la previa del duelo con Ciudad Bolívar

Colón sumó una preocupación en la previa del duelo con Ciudad Bolívar

Ovación
Colón campeón: hace cinco años la historia del fútbol santafesino cambiaba para siempre

Colón campeón: hace cinco años la historia del fútbol santafesino cambiaba para siempre

Colón eligió a sus hinchas para contar la historia de una noche que cambió todo

Colón eligió a sus hinchas para contar la historia de una noche que cambió todo

Me considero un hincha más de Colón y siempre le estaré agradecido

"Me considero un hincha más de Colón y siempre le estaré agradecido"

Un jugador de Colón de San Justo sufrió un ACV isquémico y su pronóstico es reservado

Un jugador de Colón de San Justo sufrió un ACV isquémico y su pronóstico es reservado

Se viene el clásico de la amistad entre Santa Fe RC y CRAI

Se viene el clásico de la amistad entre Santa Fe RC y CRAI

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Dante regresa a Tribus presentando Día 3, su último disco

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco