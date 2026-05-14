La mujer acusada de tener sexo en un vuelo a Rosario negó todo y analiza una demanda por la difusión de su imagen

La defensa de la pasajera aseguró que el episodio denunciado en el avión “nunca ocurrió” y denunció una exposición pública “desmedida”. Evalúan acciones judiciales contra quienes difundieron fotografías, datos personales y contenido de redes sociales.

La mujer acusada de tener sexo en un vuelo a Rosario negó todo y analiza demandar por la difusión de su imagen

La polémica por el supuesto episodio sexual ocurrido en un vuelo de Copa Airlines que aterrizó en Rosario sumó un nuevo capítulo. La mujer denunciada por presuntas exhibiciones obscenas negó haber mantenido relaciones sexuales dentro de la aeronave y anticipó que analiza iniciar acciones judiciales por la difusión de su imagen y datos personales.

La abogada Victoria Scoccia , representante de la pasajera, aseguró que su clienta atraviesa una situación delicada luego de la viralización del caso y cuestionó el nivel de exposición pública que tuvo tras la intervención policial en el aeropuerto rosarino.

“Mi clienta está totalmente abatida y con asistencia médica. Su vida cotidiana cambió radicalmente”, sostuvo la letrada al referirse al impacto que generó la difusión masiva de fotografías, nombres, información familiar y publicaciones extraídas de redes sociales.

La mujer había sido demorada el sábado junto a otro pasajero luego de arribar a Rosario en un vuelo internacional. Ambos quedaron involucrados en una causa por exhibiciones obscenas tras una denuncia realizada por la tripulación de la aeronave.

Sin embargo, la defensa insiste en que el hecho nunca existió y asegura que la pasajera ni siquiera mantenía vínculo con el hombre señalado en la acusación.

“Se destruyó su imagen”

La abogada cuestionó especialmente la circulación de imágenes tomadas durante el procedimiento policial y la exposición posterior en distintos medios y redes sociales.

“Se manejó un grado de exposición que ni siquiera ocurre en casos de abusadores o asesinos. Se difundieron nombres, fotografías personales y hasta imágenes de familiares”, afirmó.

Según explicó, el equipo legal ya trabaja en una posible demanda civil vinculada al uso indebido de la imagen y a la vulneración de derechos personalísimos.

La defensa también analiza responsabilidades dentro de toda la cadena que permitió la filtración del contenido.

“Vamos a evaluar desde quienes participaron del procedimiento en la aeronave hasta los medios que reprodujeron la información sin resguardo alguno”, advirtió Scoccia.

Qué sostiene la defensa

El abogado Jorge Resegue, que también integra la defensa de la pasajera, aseguró que el único incidente registrado durante el vuelo estuvo relacionado con un reclamo de otro pasajero por una bebida alcohólica.

“Lo único irregular fue un momento de tensión porque el hombre pidió whiskey y la tripulación no quiso servirle más alcohol. Eso no tuvo relación con mi clienta”, explicó.

Además, los abogados pusieron en duda parte de la denuncia original, especialmente la versión que indicaba que una menor habría observado la situación y alertado a un familiar.

Según sostienen, todavía no está acreditado que hubiera niños ubicados en el sector ejecutivo donde viajaban los pasajeros involucrados.

Mientras tanto, la investigación continúa en la Justicia rosarina, donde se realizarán entrevistas y análisis para determinar si efectivamente existió una conducta delictiva durante el vuelo.

Cómo sigue la causa

Los dos pasajeros fueron demorados por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria tras el aterrizaje del avión en Rosario. Luego fueron trasladados a una dependencia policial y quedaron vinculados a una causa por exhibiciones obscenas.

La denuncia sostiene que ambos fueron encontrados por la tripulación en una situación comprometedora dentro de la cabina ejecutiva, motivo por el cual se activó el protocolo de intervención al llegar al aeropuerto.

Horas después recuperaron la libertad y la causa quedó en manos de la Unidad Especializada de Delitos contra la Integridad Sexual.

Desde la Fiscalía indicaron que el delito investigado no prevé penas de prisión efectiva y que, eventualmente, podrían aplicarse alternativas como reglas de conducta, tareas comunitarias o donaciones.