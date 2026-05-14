Plan de desendeudamiento para trabajadores: mutuales plantean reparos al decreto provincial y piden revisar la medida

Desde las mutuales respaldaron la necesidad de ordenar el sistema de créditos, pero cuestionaron aspectos del decreto provincial y pidieron revisar puntos vinculados al funcionamiento de las entidades y los descuentos sobre salarios.

Plan de desendeudamiento para trabajadores: mutuales plantean reparos al decreto provincial y piden revisar algunos puntos

El nuevo plan de desendeudamiento para trabajadores impulsado por el Gobierno de Santa Fe comenzó a generar repercusiones dentro del sistema mutualista.

Tras la publicación del decreto 1014/2026, desde la Federación Santafesina de Entidades Mutualistas (Fesaem) “Brigadier Estanislao López” manifestaron preocupación por algunos puntos de la norma y pidieron que determinados aspectos sean revisados.

La medida, impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro, establece que los descuentos por créditos sobre recibos de sueldo no podrán superar el 25 por ciento del salario afectable. Hasta ahora, el límite alcanzaba el 50 por ciento. Además, obliga a mutuales y financieras a refinanciar deudas para reducir el peso de las cuotas.

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El secretario ejecutivo de Fesaem, Oscar Rosas, explicó que el decreto todavía está siendo analizado por las entidades de base y confirmó que en las próximas horas habrá reuniones para definir una postura institucional.

“El decreto es muy reciente y todavía lo estamos estudiando. Nos debemos a las mutuales de base y todavía no hubo una reunión formal posterior a la publicación”, señaló en declaraciones a la emisora LT10.

Rosas aclaró además que no todas las mutuales participan del sistema de descuentos por recibo de sueldo de empleados públicos, sino únicamente aquellas que cuentan con código habilitado para operar con el Estado provincial.

Preocupación por el impacto en pequeñas mutuales

Uno de los principales cuestionamientos planteados por el dirigente mutualista tiene que ver con la prioridad de descuentos que fija el nuevo esquema.

Según explicó, el decreto otorga prioridad al pago de servicios y créditos por encima de la cuota societaria de las mutuales, algo que —advirtió— podría afectar seriamente el funcionamiento de entidades pequeñas y medianas.

“La cuota social es fundamental porque sostiene toda la estructura administrativa y operativa de la mutual. Si el cupo del 25 por ciento se llena con créditos, puede quedar afuera la cuota”, alertó.

En ese sentido, sostuvo que ese punto “debería reverse” y consideró que todavía hay cuestiones prácticas que el decreto no contempla.

Rosas reconoció además que existe un problema de sobreendeudamiento en parte del sector público, especialmente entre trabajadores policiales.

“Hay casos de empleados que están endeudados por varias veces el valor de su salario. Eso hay que ordenarlo, sin dudas”, admitió.

Sin embargo, remarcó que la situación no es nueva y apuntó también contra decisiones tomadas durante distintas gestiones provinciales.

“Se otorgaron códigos de descuento a troche y moche durante muchos años”, afirmó.

“Esto también tiene que ver con la crisis salarial”

Durante la entrevista, Rosas vinculó el crecimiento del endeudamiento con la pérdida del poder adquisitivo de los salarios estatales y con la situación económica general.

“No teníamos este problema tiempo atrás. Siempre existió un grupo reducido de personas sobreendeudadas, pero hoy la situación se agravó muchísimo producto de la crisis económica y de la caída del salario real”, sostuvo.

Además, planteó que el problema no puede analizarse únicamente desde el sistema de créditos. “También hay que discutir la mejora del salario real de los trabajadores estatales”, afirmó.

El dirigente mutualista advirtió además que la nueva normativa podría terminar favoreciendo principalmente al banco agente financiero de la provincia.

Según explicó, al liberarse parte del salario que antes estaba comprometido en descuentos, esos fondos volverán a las cuentas bancarias y podrían ser absorbidos automáticamente para cancelar deudas bancarias, tarjetas o créditos personales.

“Hay jubilados que cobraron cero porque el banco les tomó automáticamente el dinero para cubrir deudas y tarjetas adheridas al débito automático”, ejemplificó.

Reclamo de mayor diálogo

Desde Fesaem señalaron además que el anuncio inicial del plan fue sorpresivo y que las federaciones mutualistas tuvieron una participación limitada en las conversaciones previas.

Rosas confirmó que hubo una reunión con el ministro de Economía, Pablo Olivares, aunque indicó que el encuentro incluyó únicamente a algunos representantes del sector.

Pese a las críticas, aclaró que el espíritu de las mutuales no es judicializar el conflicto, aunque reconoció que algunas entidades podrían evaluar ese camino.

El dirigente también aseguró que la mayoría de las mutuales acompaña la necesidad de ordenar el sistema y combatir posibles abusos.

“Estamos en contra de las tasas abusivas. Si hay que ordenar el sistema, nos parece bien. Pero hay que contemplar todo el universo mutualista y las distintas realidades que existen”, remarcó.

Finalmente, pidió que continúe el diálogo con el Gobierno provincial para corregir aspectos del decreto antes de su implementación plena.

“Esperamos que haya diálogo y que se puedan revisar cuestiones que en la práctica pueden generar problemas importantes”, concluyó.